Молодик миру 4 серпня: день, коли потрібно загадати бажання

4 серпня відбудеться важлива астрологічна подія – молодик у Леві, який відкриває вікно для сприятливих можливостей по відновленню миру, втіленню наших мрій і реалізації особистих планів.

Докторка з психології, магістерка з астропсихології Марина Романова на своєму YouTube-каналі "Сходження" розповіла, чому для нас важливий період молодика у Леві, що потрібно у цей час робити і для чого він сприятливий.

Молодик у Леві впливає на долю нашої держави і нації, він дає певні позитивні обрії та надії.

Точна фаза молодика очікується 4 серпня о 14 год 13 хв за київським часом і відбуватиметься під час з'єднання Марсу з королівською зіркою Альдебаран.

Це молодик миру, відкриття нових позитивних обріїв, а також відкриття творчих талантів.

Молодик – це, коли Сонце і Місяць з'єднуються в одному градусі і об'єднують силу безсвідомого, несвідомого і свідомого. Ця подвійна сила допомагає реалізувати всі наші задуми, які ми формулюємо у першу годину молодика.

Негаразди з електрикою закінчуються. Це потужні моменти, які допомагають реорганізувати наше внутрішнє життя, політичне, державний устрій во благо і для того, щоб наблизити якнайшвидше відновлення справедливого миру. Єднання планет дають потужну силу, силу трансформації. Цю силу можна використати, щоб змінити своє життя на краще.

Це період самовдосконалення всього, що ми мали за 32 роки незалежності України.

Брама Лева – це коли Сонце вирівнюється з Сіріусом із центром Галактики і отримуємо алмазні божественні коди для розширення свідомості і для відкриття позитивних обріїв для нашої держави, для всієї Землі і для самих себе завдяки цим відкритим воротам. Під час цих відкритих воріт сонце має дуже велику силу.

Якщо ми колективно використаємо енергію, все буде набагато більше і міцніше. Об'єднуємось у створенні колективного тривимірного мисленнєвого образу мирної вільної квітучої України.

Всі донати і молитви за збереження життя всіх українців будуть дуже влучними і дуже ефективні саме у цю годину.

Всі молитви і бажання потрібно вимовити вголос, бо голос посилює цю потужну силу. І після цього можна сформулювати і прописати особисті плани на місяць.

Цей місяць під впливом ретроградного Меркурія, тому творча, духовна робота, переосмислення свого життя буде найкращим.

Позитивні моменти для того, щоб контактувати з впливовими людьми, щоб розширювати коло своїх контактів.

Зараз всі ті люди, які є нашими захисниками, мають потужну силу вищих сил.

Марс у з'єднанні із зіркою Альдебаран дає розум, красномовство, стійкість, цілісність натури, симпатії, хоробрість, схильність до бунтарства. Провіщає славу, суспільне визнання та соціальне зростання, вплив чи багатство, набуте завдяки іншим людям, а також небезпека постраждати від насильства чи хвороби.

Неабиякі успіхи у військовій справі, що супроводжуються безліччю небезпек, небезпеки, запальні захворювання, насильницька смерть.

Для світових подій з'єднання цієї зірки з Марсом відповідає стихійним лихам на кшталт повеней і аварій корабля. Період спеки.

Відносно карти України у цей період суттєво роль на події в країні грає характер стосунків з країнами-партнерами. Головний наш напрямок на правильні стосунки з дружніми країнами, на їхню допомогу і на те, що будуть утворені нові альянси, які будуть мати впливову, позитивну роль на наближення миру.

Ми можемо використати всі матеріальні блага за призначенням.

У цей період потрібно дотримуватися обережності, бути уважним до свого здоров'я.

До впливу молодика можуть бути чутливі люди, які народжені:

від 1 до 7 серпня

від 30 січня до 5 лютого

від 2 до 8 листопада

від 30 квітня до 6 травня.

Період молодика – від 1 до 7 серпня – для всіх людей є стресовим періодом, який може призвести до депресії, занепаду життєвих, помилок через неуважність, конфліктність у спілкуванні, загострення хронічних недуг та виникнення нових захворювань. Плануйте свій місяць з відкритим серцем.

Бережіть себе і своїх близьких від 3 до 7 серпня.

Молодик стане чудовим стартом для тих, хто має натальне Сонце в гармонійних аспектах до градусу молодика і народився:

від 1 до 7 грудня

від 30 березня до 5 квітня

від 30 травня до 5 червня

від 2 до 8 жовтня.

Використовуйте точну фазу молодика для медитацій і молитви, ефективного планування, ретельно продумайте та формулюйте цілі на наступний місяць, створюйте сприятливу платформу для позитивних змін у житті. Будьте творчими в період циклу місяця від 5 до 2 вересня.

Щоб молодик пройшов ефективно і гармонійно рекомендується мати з собою два каменя, які співпадають з градусом молодика – місячний камінь і білий опал.

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