Молодик у Близнятах 30 травня 2022: що на нас чекає в цей час

Молодик у Близнятах 30 травня 2022: що на нас чекає в цей час

Перший Молодик після коридору затемнень відбудеться 30 травня 2022 о 14:30, у знаку зодіаку Близнят, що належить до стихії Повітря. У першій половині дня бажано підбити підсумки попереднього місяця, закінчити млявоплинні справи і відкрити своє серце нового життя.

Управителем Молодика в Близнятах є Меркурій — до 4 червня планета в ретроградному русі, в Тельці. Гармонійний аспект Меркурій – Плутон сприяє конструктивним перетворенням, трансформаціям негативу на позитив. Цей Молодик відкриє можливості для глибоких оновлень, внаслідок взаємообміну ментальними, інтелектуальними та інформаційними складниками нашого життя, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Бог грецької міфології Гермес (Меркурій у римлян) – покровитель доріг, мандрівників та торгівлі, а також – спритності, хитрості, обшуканства, крадіжки. Відповідав за різні науки та ремесла, навчання, писемність, ораторський дар, красномовство, здатність щось робити руками. Йому приписувалися винаходи музичних інструментів. З іншого боку, Гермес – покровитель юнацтва, атлетів, бог гімнастики. Він переміщався у крилатих сандалях зі швидкістю думки, був посланцем Богів.

Молодик — це початок циклу, від цього моменту необхідно діяти інакше, не так, як у попередній місяць. Стихія Повітря пов'язана з інтелектом, мовленням, спілкуванням – це основні ресурси на найближчий місяць. Успіх супроводжує того, хто готовий зробити перший крок, не боїться почати розмову, аналізує ситуації, що склалися. І тут обставини формуються найкраще у тому, щоб будь-який процес розвивався правильно.

Оскільки управитель Молодика все ще ретроградний, то багатьом людям не вистачає віри в себе, тому дуже непросто зібратися силами, сконцентрувати свою увагу на головному. Часто надходить спотворена інформація, яка потребує додаткової перевірки. Але вже після 3 червня загальне тло стане гармонійнішим, а мислення – яснішим і вільнішим.

У найближчий місячний місяць (30 травня – 28 червня 2022) виражені вогняні енергії, дружні стихії Повітря – період активних контактів та хвилюючих змін. Не проґавте сприятливі можливості цього періоду, починайте нові проєкти, проявляйте ініціативу, зав'язуйте знайомства! Відбувається активізація нових ідей, надаються необхідні умови підвищення рівня професіоналізму через нові знання.

Молодик 30 травня має динаміку, йому властива енергія і сила. Люди стають рухливішими, прагнуть нових знань і розширення світогляду, що в результаті дасть прогрес у різних життєвих сферах. Активні енергії Вогню та Повітря сприяють творчим настроям, наповнюють ентузіазмом. Але також є люди, які застрягли в низьких вібраціях — їхні дії та думки руйнівні. Така публіка яскраво себе виявить своєю зарозумілістю та егоїзмом. Будьте уважні до оточення – "вовків в овечій шкурі" зустрічатиметься досить багато найближчого місяця.

Молодик у першому знаку стихії Повітря символізує безмежність, чистий потенціал, необмежену свободу. Енергія Молодика 30 травня настільки велика, що вона може спричинити багато подій у житті тих, хто прагне пізнання істини.

"Слово — найсильніша зброя людини" (Аристотель), тому люди, які мають ораторський талант, зможуть відкрити всі зачинені до цього двері. Успіху можна досягти у тих сферах, де треба говорити, доносити інформацію, формувати громадську думку. Період розквіту для маніпуляторів, кількість пропагандистської інформації зросте, але той, хто здатний мислити критично, навряд чи потрапить під негативний вплив.

Молодик у Близнятах висловлює принцип творчої комунікації, символізуючи ясну роботу свідомості на високому рівні, виявляє ідею втілення в реальність, відповідно до гармонії буття. У цей час Всесвіт вказує орієнтири на самостійні, особисті ініціативи, головне їх розпізнати. Чиста свідомість, здатність аналізувати та синтезувати знання дозволить вийти без шкоди навіть із найскладніших ситуацій.

Червень – один із найсприятливіших місяців 2022 року, обставини складаються найкращим чином для того, щоб наблизитися до своїх цілей впритул, знайти впевненість у собі та своїх силах, здібностях, талантах, професійних та ділових якостях. Це період розвитку та розширення контактів, зв'язків, комунікацій, знайомств в освітній, науковій чи діловій сфері.

Молодик у Близнятах дає можливості та шанси отримання нових знань, освіти, прояснює роботу свідомості. Покращує розумові процеси, конкретизує перебіг міркувань, посилює ораторський талант, здатність висловлювати свої думки письмово.

Найбільш продуктивний період починається від 4 червня і до Молодика в Раку 29 червня. У цей період намагайтеся розв'язувати всі питання, пов'язані з навчанням, освітою, логістикою, організацією інформаційних потоків, навчальних заходів. Найкращий час для інтелектуальної діяльності, оскільки енергія знака Близнята посилює та розвиває розумові процеси. Меркурій увійде в цей знак 14 червня, що ще більше активізує потенціал Молодика у Близнятах 30 травня.

30 та 31 травня — дні творчих задумів та планування. Важливо не перевантажуватися фізично та емоційно, менше спілкуватися (встигнете у червні). Те, що сплануєте тим часом, згодом успішно реалізується. Усі старі проєкти, відкладені на невизначений термін, вдасться правильно перезапустити наприкінці травня – на початку червня. Але розпочинати нові справи краще таки після 3 червня.

Особливо сильно відчують вплив Молодика в Близнятах представники цього знаку зодіаку, а також Терези та Водолії. Час натхнення, отримання необхідного підживлення, що дозволить перебувати в гармонійному стані найближчого місяця. Чудовий час для поїздок, угод купівлі-продажу, вирішення спірних питань, роботи з документами.

Стрільці можуть почуватися дуже комфортно, оскільки Молодик 30 травня відбувається в опозиційному знаку. Період конфліктів, суперечностей, складного вибору. Під час Молодика і в найближчі дні після нього намагайтеся більше часу проводити на природі, для накопичення сил на місяць.

Діви та Риби стикаються з перешкодами, особливо на початку місячного місяця. Найімовірніше, обставини складуться так, що ваша впевненість у собі і сила волі зазнають випробувань. Ви можете опинитися в ситуації, яка змусить вас засумніватися у своїй правоті чи майбутньому успіху вашої роботи. Успіх залежить від вашої здатності чи бажання протистояти чужим вимогам, що суперечать вашим переконанням.

Овни і Леви здатні досягти, і досягнуть поставленої мети, якщо зуміють подолати роздратування і врахувати побажання та інтереси оточення. Початок місячного циклу – найкращий час для уважного аналізу свого реального стану та обмірковування загальної стратегії дій на найближчі кілька місяців.

Тельці, Раки, Скорпіони, Козороги візьміть паузу перед тим, як ухваити рішення та виконати якусь дію. Будь-які активні дії в дні Молодика можуть призвести в кращому разі до нестабільності. Відпочиньте, присвятіть час хобі, дому та сім'ї, дітям, батькам. Найефективніший період для вас розпочнеться після 3 червня.

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