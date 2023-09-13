Молодик у Діві 15 вересня 2023 року: що на нас чекає в цей час

15 вересня о 04:39 за київським часом відбудеться молодик у Діві, який допоможе побачити та зрозуміти все, що відбувається у нашій повсякденній діяльності, більш чітко розкрити основні сенси життя.

Цей молодик символізує спокій і тепло, глибокий досвід, розвиток, що відбувається в темряві, але веде до Світла, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Молодик – критична точка, коли знижується рівень енергії, чутливість, пам'ять. Не слід активно діяти та ухвалювати відповідальні рішення, краще відкласти найважливіші справи на завтра. У день молодика Меркурій виходить із фази ретроградного руху. Ця планета керує знаком Діви, а значить і молодиком 15 вересня. Цього дня відбувається закладання ментальних установок, переконань, які мають ключовий вплив на майбутнє.

Душа є досвідом, який Дух набирає від життя до життя. Вона вічна і незворушна, це наше справжнє Я (або вище Я). У день молодика в Діві можна налаштуватися на свою Душу, відчути її, послухати, що вона нам говорить, і возз'єднатися зі своїм вищим Я. Чудовий шанс привести в гармонію Душу та тіло.

Діва відбиває Материнський принцип, належить до стихії Землі, тому цьому знаку властиве терпіння, копітка праця, зосередженість, поняття циклів дозрівання. Діва символізує черево часу, в якому довго і терпляче у темряві виношується немовля.

Це знак фізичного служіння, а протилежний йому знак Риби - духовного служіння. Діва символізує виношування та дозрівання Душі всередині форми, керує процесом поступового та повільного розвитку цього внутрішнього сенсу чи Душі. Але важливо не квапити події, а будь-яке питання вивчати дуже ретельно та глибоко.

Молодик у діловому та практичному знака відкриває плідний період зростального Місяця (до повні в Овні 29 вересня). Земна енергія знака Діви дозволяє досягати результатів у довгих, складних та копітких справах. Гарний час для проведення медичних процедур та діагностики стану здоров'я, відвідування косметолога, завзятих тренувань та будь-яких дій, спрямованих на покращення зовнішнього вигляду.

Вже від 16 вересня добре планувати справи, займатися професійним розвитком, пошуком роботи та додатковими джерелами доходу. Молодик у Діві створює тло на найближчі два тижні і сприяє наведенню ладу у повсякденному житті, вирішенню побутових питань. У цей час багато людей позитивно дивитимуться на життя, незалежно від подій та обставин.

Гармонійний аспект від ретро-Урана до молодика 15 вересня дозволяє поєднувати сучасні методики з монотонною діяльністю, одноманітними циклами та добиватися якісних результатів у стислий час. У молодик і найближчими днями до і після цієї астрологічної події, успіх може усміхнутися тоді, коли найменше це можливо з погляду логіки та послідовності. Дивний збіг обставин і приємні несподіванки дозволяють вирішити завдання, що раніше не вирішуються.

У дні від 13 до 20 вересня практично неможливо контролювати загальну тенденцію чи коригувати ситуацію у своїх інтересах, тому потрібно просто довіритись Всесвіту. Основну увагу в період молодика 15 вересня варто приділити розвитку власної індивідуальності, соціальної реалізації, процесу прийняття та впровадження нового у своє життя.

Добросовісне виконання своїх обов'язків, усвідомлене та відповідальне ставлення до спільних ресурсів, сприяє підвищенню по службі, досягненню цілей, пов'язаних з кар'єрою, цей період дуже підходить для руху у зазначеному напрямку. Начальство, вищі посадові особи, інвестори, потенційні партнери обов'язково помітять ваші старання, всіляко допомагатимуть вашому просуванню.

Молодик 15 вересня найсприятливішим чином вплине на життя Тельців, Дів і Козорогів. Хоча б одна, але щаслива та наснажлива подія, обов'язково відбудеться у другій половині вересня. Хороша можливість вийти з обмежувальних ситуацій, які раніше заважали вам проявити свою індивідуальність. Представникам цих знаків зодіаку буде легше змінити ситуацію, щоб підвищити свою незалежність та особисту свободу. Прокидається творчий початок, з'являється більш прогресивний погляд на майбутнє, що підвищує конкурентоспроможність Тельців, Дів та Козорогів. Важливо не прогаяти цей ефективний період і зробити якнайбільше для поліпшення свого соціального та матеріального становища. Розумний ризик вітається у другій половині вересня.

Найбільше пощастить Дівам – результати вашої роботи перевершать усі ваші очікування! Зміцнення становища у суспільстві, фінансове та соціальне зростання – все це можливо, якщо «не сидіти склавши руки» і робити конкретні дії. У ваших силах вплинути на перебіг подій, зайняти лідерські позиції, показати навколишнім приклад і мотивувати їх будувати своє життя інакше, використовуючи абсолютно нові форми самовираження.

Скорпіонам та Ракам потрібно сконцентруватися на головній меті та впевнено рухатися у напрямку її реалізації. Кожна дія підтримуватиметься планетарними енергіями, зробивши перший крок, ви потрапите в потрібний потік. Але доведеться постаратися, не варто сподіватися, що все відбудеться просто так, без докладання зусиль. Молодик у Діві допомагає відкрити нові горизонти у своїх бізнес-проєктах і шанси на успіх значно збільшуються, якщо виявити оригінальність у їх реалізації. Навіть якщо інші люди можуть не повністю розуміти ваше бачення майбутнього, ваш ентузіазм та сміливість їх надихнуть.

Рибам складно в період молодика в Діві, ситуації протистояння можуть призвести до грандіозного скандалу. Ви в слабшій позиції найближчими днями, тому якщо не вдасться знайти компроміс, то краще відступити і зайняти позицію очікування. Не реагуйте на провокації, і тоді ви нічого не втратите. Вам може здатися, що ви б'єтеся головою об стіну, тому що інші люди просто не чують вас у процесі вирішення спільних завдань. Ваше головне завдання у другій половині вересня – не створювати конфліктних ситуацій, і тоді не буде сварок та розлучень.

Близнята та Стрільці зіткнуться з несподіваними перешкодами, якщо надто активно доводитимуть свою правоту і просуватимуть свої інтереси. Можуть виникати конфлікти через спроби маніпулювання та тиску на партнерів, особливо в подружніх та романтичних взаєминах. Якщо ви прагнете співпраці, шукаєте партнерів, будьте готові до того, що сильні та енергійні люди з'являться у вашому оточенні, але саме вони створюватимуть тон, а вам під них доведеться підлаштовуватися.

Овни, Леви, Терези та Водолії зможуть відкрити для себе щось нове та цікаве. Загальне тло періоду молодика сприятливие для представників цих знаків зодіаку. Вивільняються величезні внутрішні сили, які дозволять покращити життєву ситуацію. З'являється можливість закріпитися на досягнутому результаті і навіть трохи просунутися вгору кар'єрними сходами.

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