Молодик у Діві 27 серпня 2022 року: що на нас чекає в цей час

Молодик у Діві 27 серпня 2022 року включить мутабельний (рухливий) хрест зодіаку - хрест розуму, зв'язку, пристосування, розподілу. Його головна якість - трансформація ідеї. Найближчий місячний місяць - це час, коли потрібно тут і зараз, тобто в сьогоденні. Енергії мутабельного хреста дають рухливість, гнучкість, пристосованість, поступливість, подвійність.

Молодик завжди відбувається під час розташування Сонця і Місяця в тому самому градусі знака зодіаку. Цього разу ця астрологічна подія відбудеться 27 серпня об 11:17 за київським часом у знаку Діви, який пов'язаний із жіночим початком Інь, тому є пасивним, що сприймає, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Діва - шостий знак зодіаку, символічно є серединою шляху. У період молодика в Діві домінують події, пов'язані зі збереженням накопиченого потенціалу, наведенням ладу, після чого в повсякденному житті буде досягнуто гармонії.

Енергії Молодика в Діві 2022 року будуть особливо сильні 27, 28 і в першій половині дня 29 серпня - тобто до виходу зі знака Діви нічного світила - Місяця. Після цього поступово знижуватиметься потенціал цього знаку зодіаку на зовнішньому тлі. До 23 вересня триває транзит Сонця в Діві, вивчивши особливості якого, можна знайти ресурси для того, щоб довести до логічного завершення всі процеси місячного місяця, що розпочався 27 серпня.

Наприкінці серпня не найкращий час для того, щоб вносити нові елементи в життя, краще використовувати цей період для очищення і набуття стабільності. Всі події, що почалися в дні молодика в Діві, розгортатимуться повільно, але послідовно. Від 27 до 29 серпня особливо гарний час для вирішення різних життєвих завдань та програм - емоцій мінімум у молодик, тимпаче, воно відбувається в найбільш інтелектуальному та логічному знаку зодіаку - у Діві.

Найближчий місячний місяць (27 серпня - 25 вересня) змусить багатьох працювати над собою, перетворюватися, що є першим кроком до якісних життєвих змін. Люди тверезого розуму і розважливості, дуже практичні та ділові, зможуть зробити ривок уперед, принаймні обставини для цього складуться якнайкраще.

Всесвіт не дасть розслабитися і заспокоїтися саме тому, що це найкращий час для того, щоб трансформувати нижчий у вищий як у собі, так і в навколишньому світі. Все, що ніс здатне до витончення, вдосконалення, має бути відкинуто. Успіх і ефективність місячного місяця, що розпочався в Діві, багато в чому залежатиме від вибору самої людини, від того, як він проявить себе в обставинах, що формуються, і як до них поставиться.

Молодик у Діві, окрім мутабельного зодіакального хреста, активізує тригон стизії Землі (матеріалістичний тригон), який поєднує принципи холоду та сухості. Знак Діва, як та інші земні знаки Зодіаку, символізує матерію, тобто. реальний, виявлений світ, дійсність, що оточує нас.

Молодик 27 серпня 2022 року допоможе створити форми, набути стійкості, структурувати себе і прийняти чинний стан речей. Проаналізувавши вдалий досвід, кожен здобуде підказки для того, щоб створити фундамент майбутніх успіхів.

Період від молодика в Діві (27 серпня) до молодика у Терезах (26 вересня), ідеальний час для укладення "фіктивних" шлюбів або шлюбів "з розрахунку", з соціальних чи матеріальних міркувань. Будь-які партнерські зв'язки, що почалися в цей період, матимуть дуже високу надійність та стабільність.

Загалом молодик у Діві несе в собі сприятливі перспективи, але, зважаючи на те, що мутабельність тригона Землі не дозволяє швидко перемикатися на новий вид діяльності або відносин, проблеми, що виникли в перші два тижні після молодика, можуть мати затяжний характер. Великий ризик втратити перспективу, якщо відкидати інші варіанти розвитку подій і наполегливо гнути свою лінію. Важливо розвивати свою уяву, приймати те що, що не можна пояснити логічно - це допоможе поліпшити своє фізичне існування землі.

Молодик у Діві 27 серпня у напруженості із Марсом у Близнятах, що сприяє загостренню військового конфлікту наприкінці серпня, але й швидкому скиданню агресивних енергій. Мутабельний знак Діви має дипломатичні здібності, посилює гнучкість мислення та тонку інтуїцію. Войовничість і бажання боротьби значно знижуються після молодика 27 серпня. Є ймовірність того, що російська армія та їх генерали, в дні молодика в Діві, здорово оцінять ситуацію, адекватно подивляться на те, що відбувається, і зроблять правильні висновки.

Управителем знака Діви є Меркурій, напередодні молодика входить у знак Терези - наймиролюбніший знак зодіаку, що характеризує соціальні взаємини. Планетарні впливи такого транзиту допомагають увімкнути свідомість, приймати виважені рішення та створювати гармонію навколо. Молодий місяць у Діві під час транзиту свого управителя у Терезах сприяє уповільненню перебігу військових дій, активізує творчий потенціал та розумові здібності, посилює бажання спілкуватися, здатність думати, аналізувати та приходити до логічних висновків.

Після 27 серпня зміниться тактика ведення всіх видів бойових дій. Ймовірно, агресор прийме той факт, що РФ програє в повномасштабній війні, яку вони розпочали 24 лютого 2022 року. Оскільки знак Терези, в якому розташований управитель молодика в Діві, несе в собі опозиційні енергії, то, швидше за все, тією чи тією мірою, маси людей, все ж таки досягнуть життєвого балансу.

Успіх і щастя в найближчий місяць залежить від готовності змінювати свою поведінку, як за формою, так і по суті. Дії мають бути спрямовані на пошук інформації, навчання та опановуваня необхідними навичками. Але неможливо досягти максимуму, якщо немає прагнення до духовного зростання. Духовність - це подолання себе у своїй свідомості, дотримання особистого та суспільного ідеалу, загальнолюдських цінностей.

Для досягнення своєї мети доведеться піти окружним шляхом, обмірковуючи кожен крок, оминаючи всі видимі гострі кути, минаючи всі підводні камені. Важливо мати витримку, терпіння та готовність відступити на крок, щоб трохи пізніше рушити вперед семимильними кроками.

Молодик у рухомому (мутабельному, мінливому) зодіакальному хресті генерує несподівані, неповторні енергії, змушує перемикатися із зовнішніх інтенсивних процесів на глибоку внутрішню роботу, до того ж ці зміни можуть відбуватися нерегулярно і тривалість їх може бути різною.

Багатьох людей молодик 27 серпня 2022 року, що називається, "заземлить" і допоможе звільнитися від безлічі ілюзорних, непотрібних речей, щоб організувати своє життя найефективніше.

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