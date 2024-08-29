Молодик у Діві 3 вересня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Молодик у Діві Діва закликає до ладу та дисципліни, які так необхідні після яскравих подій липня та серпня. Енергія цього знака дозволяє досягти успіху у професійній сфері, чітко визначити мету та плани, та продумати кроки для їх реалізації.

Відбудеться перший молодик осені 3 вересня о 04:55 (gmt+3) у знаку фізичного служіння, обнуляючи тенденції, що утворилися в період ретроградного Меркурія. Також молодик у Діві допомагає звільнитися від кармічних прив'язок, які завдали чимало неприємностей у серпні, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

У дні вересневого молодика зовнішнє тло сприятливе – Венера перебуває у Терезах – це час витонченості, граційності та романтики. Транзит допомагає підібрати потрібний стиль одягу, колір волосся, тобто. якось покращити та оновити свій образ. Новий Місяць у Діві відкриває сприятливий період для маніпуляцій із зовнішністю, оздоровчих та профілактичних заходів, початку серйозного курсу лікування.

Меркурій — управитель молодика в Діві, переміщується знаком Лева, висвічуючи все в істинному світлі, дає справжню картину того, що відбувається, розкриває важливу інформацію. Саме тоді багато людей усвідомлюють свої справжні бажання, готові виконувати суспільно корисні роботи, тобто. служити людям. У зв'язку з професійними змінами у житті багатьох людей, з переосмисленням своїх кордонів, змінюватимуться соціальні ролі та статуси.

Зі сфер знака Діві належить інженерна справа, медицина та ветеринарія, клінінг, служба у збройних силах, прикладна творчість, бухгалтерія, соціальна робота та організація різних груп підтримки та гуманітарної допомоги постраждалим людям. Тут немає зайвої мішури, все можна побачити без прикрас, цінуються природність та строгість.

Молодик у Діві зменшить пафос, поверне в земну реальність і надихне на добрі вчинки. Вплив земного знака зодіаку змусить нас прийти до тями після бурхливого літа і серйозно взятися за роботу та навчання. Цей молодик ідеально підходить для вровадження в життя корисних звичок, встановлення правильного режиму дня і старту заповітного шляху, тому користуйся цим трампліном! Обов'язково виділіть час для прогулянок на свіжому повітрі, інтелектуальних і тих, що розвивають мислення, ігор (шахи, нарди).

Молодик 3 вересня фокусує увагу на повсякденних завданнях, спонукає до практичних дій, напрацювання нових навичок. Звичайно, саме від волі конкретної людини залежить, чи зможе вона виконати це ефективно та закріпити результат, але зробити перший крок у цей період буде набагато простіше.

Молодик у Діві надає унікальний шанс для особистісного зростання та змін. Важливо зосередитися на одному-двох справах, обмежити потік непотрібної інформації, уникати непотрібної суєти, пліток та безладдя. Попрацюйте над організацією свого простору. У цей час можна швидко зрозуміти справжню особу людей, з якими ви взаємодієте, і зробити важливі висновки про ваші стосунки.

Опозиція молодика з ретро-Сатурном принесе певні стримувальні обставини та обмеження, але вони необхідні для підтримання ладу. Аспект створює ситуації, за яких потрібно робити складний вибір, вибиває зі звичних рамок. Зовнішні обставини вкажуть, які сфери життя та їхні межі вимагають перебудови, вимагають внутрішніх змін, розміщення пріоритетів.

Від 3 до 5 вересня чудові дні для вирішення складних життєвих ситуацій. Це дні сили, що дає можливість витримати стрес та зміцнити особисті чи соціальні взаємини. Завдяки взаємній турботі, підтримці, спільному творенню можна створити довгострокові союзи зі співпраці з метою більш ефективної протидії спільним викликам, пов'язаним із загрозами та кризами.

Знаки стихії Землі – Тельці, Діви та Козороги – отримують найбільше нових можливостей для нового професійного витка та покращення матеріального становища у молодику 3 вересня. Це гарний час для того, щоб розібратися з минулим, яке все ще наступає вам на п'яти. Зараз слід зосередитись на собі та припинити токсичні стосунки, безперспективні ділові зв'язки, щоб звільнити місце для нових, більш вдалих.

Представникам знака Риби непросто в період молодика в Діві, оскільки це опозиція до натального Сонця. Як би вам не було складно визнати свої помилки, варто покопатися в собі, попрацювати з фахівцями та позбутися внутрішнього важкого вантажу.

Близнята та Стрільці можуть опинитися в ситуаціях, за яких впевненість у собі та сила волі зазнають випробувань. Спокій і добробут у період залежить від здатності чи бажання протистояти чужим вимогам. Можливо, Близнюки та Стрільці вирішать змінити сферу діяльності або опиняться у ситуаціях, які змусять засумніватися у майбутньому успіху нинішньої роботи.

Ракам та Скорпіонам доведеться попрацювати, але результат буде добрим, що сприятливо позначиться на матеріальній сфері. І, найімовірніше, таким буде весь період зростального Місяця, який починається від моменту молодика.

Овни, Леви, Терези, Водолії меншою мірою відчують особливості молодика в Діві, оскільки ці знаки «не бачать» один одного. Але загальне тло таке, що енергії цього знака – педантизм, перфекціонізм, старанність і акуратність, яких не дуже схильні дотримуватися представники цих знаків зодіаку, будуть присутні в навколишньому просторі. І, хочеш не хочеш, але доведеться на це зважати.

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