Молодик у Козорозі 11 січня 2024 року: що на нас чекає в цей час

11 січня о 13:57 за київським часом відбудеться перший молодик 2024 року, який символізує мету, що виявляється в агресивності та амбітності. Цей молодик допомагає структурувати своє життя і реалізувати свої честолюбні задуми. Число 11 – код надсили.

Місяць – найближчий небесний до нас об'єкт і дуже впливає на наше життя, що проявляється у повсякденних, практичних справах. Переміщуючись небосхилом, Місяць активізує планети та їхній вплив, дає можливість змінити ситуацію. Найбільш потужні енергії нічного світила в дні молодика і повного місяця, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Історії Місяця цікаві не лише самі собою, а й як частина загальної проблеми походження Землі та інших планет Сонячної системи. Гравітаційне тяжіння між Землею та Місяцем є причиною земних припливів та відливів. Сонячно-місячні ритми лежать в основі процесів життя та смерті на Землі.

Козоріг – знак державності, ладу, політики, професійних досягнень, а його управитель Сатурн – планета закону і ладу, формує якості, необхідних досягнення високої мети. У знаку Козорога Місяць має слабкий статус — вигнання, тому під час його переміщення за цим знаком зодіаку, людям складно давати вихід своїм почуттям, є потреба ховати емоції від оточення, що дуже несприятливо для здоров'я.

За нумерологією число 11 являє собою енергетичний потік, і роль цього числа полягає в потужному та невтомному прояві сили та енергії. Завдяки розкриттю саме потенційної одиниці це те, що до 11 ще жодне число не могло виявити. Ключові слова – друге дихання, витривалість, енергія, міць, активність та фізична сила.

11 Не ділиться рівно на одне інше число, тільки на себе! Такі числа прийнято називати "ядерним числом", оскільки роздробити, розділити на рівні його не можна. 11 – перше число, у якому пасивний, внутрішній складник (друга одиниця) проявляється нарівні з активним (перша одиниця). Це як підняття із глибин накопичених покладів енергії, пробудження прихованого раніше потенціалу. І це прояв того, що раніше не використовувалося, призводить до сильного поєднання — здатності використовувати самостійно, усвідомлено керувати (1) своєю долею (10).

Молодик у Козорозі 11 січня 2024 року – останній молодик, коли найвища планета – Плутон, також перебуває в цьому знаку. Планета влади, великих грошей, глибоких життєвих ситуацій, питань життя та смерті розчищує плацдарм для нового та життєздатного. Це можна трактувати як останній шанс щось кардинально змінити та розпочати життя з чистого аркуша. Також у Козорозі перебуває вогненний Марс, що символізує початок, старт, у найширшому значенні цих слів. Зростає мотивація розвиватися у професійному середовищі, будувати кар'єру. Виступають першому плані лідерські якості. До того ж новий місяць надає достатньо можливостей, щоб втілити задумане в реальність.

Конфігурація "тау-квадрат", в якій молодик 11 січня на її вершині в напруженості з кармічними Місячними Вузлами показує, що цей молодик грає величезну роль у формуванні нової реальності для всього світу. Нині відбуваються наймасштабніші зміни за останні кілька сотень років. Формується нова система взаємодії між країнами, яка дасть потужний ефект у політичній, економічній, технологічній та соціокультурній глобалізації.

Молодик у Козорозі сприяє всім, хто виявляє завзятість у досягненні поставлених цілей і веде свою діяльність, дотримуючись норм закону. Все, що буде сплановано в період зростального Місяця, стане реальним і набуде форм восени 2024 року. До цього часу будуть видно результати планомірної роботи, розпочатої на початку року – після молодика 11 січня. Щоб результат задовольняв повністю, вже зараз варто подумати про те, на які самообмеження ви готові заради фундаментальних перетворень в навколишньому просторі і ґрунту під ногами. Не пропустіть найкращі дні для довгострокового планування! Досить "бігати за вітром", настав час робити конкретні кроки і брати на себе повну відповідальність за своє життя.

Як відомо, парності явищ існують у всьому. Так і у молодика в Козорозі 11 січня є два боки. Перший – під його впливом багато людей стають цілеспрямованими та дисциплінованими, мають серйозні наміри. А другий характеризується прагненням до влади, посиленням агресивності, причиною якої часто буває трудоголізм і спантеличеність важкодосяжними цілями.

Щоб не ускладнювати життя собі та оточенню, не варто ставити завищену планку. Важливо позбавитися синдрому гіпервідповідальності, адже це порушує межі інших людей. З позитивного боку, новий Місяць у Козорозі не дає емоціям виходити за межі дозволеного. Це знак холоду, системності, оптимального підходу до життя. Легше контролювати себе, але складно висловлювати свої почуття, оскільки не вистачає теплих слів, тому багато людей замінюють їхніми діями та турботою.

Молодик у Козорозі надає безліч можливостей народженим під знаками стихії Землі: Тельцям, Дівам і Козорогам. Маючи відповідальне та серйозне ставлення до життя, завдяки наполегливості та терпінню, представники цих знаків Зодіаку можуть перевершити всіх інших у найважливішій для кожного тій чи іншій життєвій сфері. Чудовий час, щоб зробити остаточний вибір і рішучий крок уперед: піти з нелюбої роботи, переїхати до іншого міста чи країни, вступити в офіційний подружній союз або нарешті залишити в минулому безперспективні стосунки і розлучитися. Після цього обов'язково піде новий початок і життя набуде нових сенсів.

Для Овнів, Раків та Терезів молодик у Козорозі досить складний. Відчуття тяжкості на тлі нестабільної ситуації в країні та світі ще більше посилюється. Може настати розчарування через нездійснені надії. Цей молодик приносить перешкоди, гальмування та затримки. Можливі фінансові труднощі, як наслідок непродуманих покупок та витрат на щось понад необхідне. Можуть бути втрати соціально-громадського ладу, звільнення, проблеми зі здоров'ям. Важливо не триматися за старе та прийняти від долі будь-які удари. Пройшовши певні випробування в місячний цикл, що розпочався 11 січня, представники знаків Овна, Рака та Терези, знайдуть життєвий досвід, який буде на користь майбутнього.

Чуттєвим та емоційним людям непросто в період молодика в Козорозі, знижується творчий потенціал, проте з'являється можливість структурувати свої думки та навести лад у своєму житті, правильно розставивши пріоритети. Настав час зняти "рожевими окуляри".

Практичний Козоріг надає речам куди більш реалістичне забарвлення. В результаті всі ми на якийсь час стаємо трохи обережнішими, серйознішими і вдумливішими, що дозволяє визначити для себе нові цілі і досягати висот.

Читайте також: