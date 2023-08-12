Молодик у Леві 16 серпня 2023 року: що на нас чекає в цей час

Кармічний молодик у Леві 16 серпня о 12:38 за київським часом принесе деякі випробування, які потрібно пройти, щоб стати кращою версією себе. Таке енергетичне тло обумовлене негативною кармічною точкою Місяцем поблизу молодика, нагадуючи про те, що кожний наслідок життя має причину.

Молодик 16 серпня задає тон до повні в Рибах 31 серпня. У цей період відбудеться безліч подій різного характеру, які змусять багатьох людей отримати певний досвід шляхом проходження кармічних уроків. Якщо на життєвому шляху постійно виникає та сама ситуація і ніяк не вирішується, варто задуматися про це. Таким чином Всесвіт посилає уроки, показуючи яка сфера життя потребує корекції, виправлень помилок, опрацювання, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Принципи роботи карми ґрунтуються на дії двох законів – причини та наслідки. Події минулого впливають на сьогодення та на майбутнє. Якщо людина систематично порушує кармічні закони, то вона потрапляє в енергетичну вирву спустошливих негативних обставин, таких як: труднощі взаємин з батьками та дітьми, безгрошів'я, самотність, повна відсутність особистого життя, різні перешкоди та хвороби, залежності.

Друга половина серпня 2023 року – дуже відповідальний період, енергетичний потенціал якого сприяє трансформації особистості. У будь-якій ситуації завжди буде присутній простір для безлічі сценаріїв і варіантів розвитку. Залежно від того, як людина відреагує на обставини, до яких дій вдасться, вона може або вийти з виру повторюваних подій, або ще сильніше зав'язнути в кармічному болоті. У кожної людини своє призначення, свої кармічні борги, місія та завдання. Індивідуальна консультація астролога допоможе розібратися і отримати відповіді на найцікавіші питання, зрозуміти, чому ж з вами відбувається та сама ситуація і що робити для її виправлення.

Молодик у фіксованому вогненному знаку Лева 16 серпня змусить обернутися назад, згадати минуле, закостеніле. Початок нового місячного циклу дає приплив сил, але зробити крок уперед до цілей і мрій можна лише в тому випадку, якщо прийшло усвідомлення своїх попередніх помилок. Молодик у Леві у поєднанні з Ліліт (Чорний Місяць) витягне на поверхню те, що люди вважають ліпше приховувати і не показувати іншим. Не забувайте про те, що іноді події, які ви бачите є видимим наслідком невидимих подій.

Напружений аспект молодика та Урана підніме з підсвідомості те, що потрібно викорінити, опрацювати, звільнитися, вирости духовно та стати мудрішим. Найближчим часом для успішного розвитку необхідно знайти баланс між традиціями та інноваціями, консерватизмом та прогресом. Може спливти тема особистої самооцінки, авторитету, стосунків із коханою людиною чи власними дітьми, ризику, залежності від азартних ігор.

Триває період ретроградної Венери, а новий цикл планети розпочався 13 серпня у знаку Лева. У середині серпня оновлюються системи балансу та цінностей, бажання та пріоритети. Ця астрологічна подія вплине на любовні взаємини, майнову та фінансову сферу, а також прояв себе у творчій діяльності. Молодик поблизу точки початку нового циклу Венери вимагає уваги до всіх сфер впливу планети, дозволяє зробити якісне перезавантаження і, можливо, шляхом важкого вибору і складних рішень, нарешті внести визначеність у своє життя.

Сонце – це сам принцип Життя, образ Творця у кожному з нас, Дух, Свідомість. У знаку Лева має статус управління, тобто. Показники денного світила тут виявлені максимально. Молодик — це аспект з'єднання Місяця і Сонця, тому іньські, жіночі енергії в цьому знаку придушені сильним Сонцем. Інстинкт самозбереження працює слабо, тому треба взяти це до уваги і пам'ятати про те, що світячи іншим, згораєш сам. Тим паче зараз левом переміщається Чорний Місяць, який "очорнює" Сонце і молодик у цьому знаку зодіаку. У другій половині серпня можуть загостритися проблеми із серцево-судинною системою, нирками, щитоподібною залозою.

Найсильніше молодик 16 серпня вплине на представників фіксованого хреста: Телець, Лев, Скорпіон, Водолій. Це час емоційного напруження, необдуманих витрат, погіршення самопочуття. Обставини нагадають існування карми. Якщо необхідно приймати відповідальне рішення, порадьтеся з тими, кого ви любите та довіряєте, та хто любить вас.

Тельці будуть змушені вийти із зони комфорту, похитнути свої підвалини, прискорити темп життя, зайнятися пошуком істини. Не варто чинити опір змінам, час настав. Найімовірніше зростуть матеріальні потреби, тому доведеться переглянути своє становище на роботі, внести корективи до наявного бізнесу, переглянути свої життєві цілі та соціальні амбіції.

Левам можуть влаштувати перевірку на всіх рівнях та спровокувати всілякі непорозуміння, публічні скандали. Варто подбати про свою репутацію, не робити і не говорити те, що може бути сприйнято двозначно. Погіршується ситуація в особистих та ділових взаєминах, доводиться повертатися до минулого та вирішувати незручні питання. Також це час розкриття таємниць, виявлення причин внутрішнього дискомфорту, несподіваних інсайтів та прозріння.

Молодик 16 серпня вплине на матеріальні цінності та самооцінку Скорпіонів. Хтось із вашого оточення покаже вам своє справжнє обличчя, після чого все стане на свої місця, найімовірніше, через біль та страждання. Час кризи в особистих взаєминах, можлива навіть зрада з боку партнерів, втрата грошей. Все, що стосується місця проживання, сім'ї, психічного здоров'я виходить на перший план.

Водолії повинні бути максимально уважними, усвідомленими та обережними. Не варто ризикувати, не піддавайтеся на спокуси. Час тривог, безпричинних конфліктів, винуватцем яких є ви самі. Відсутність стабільності та визначеності може підштовхнути до необдуманих дій. Бажано почекати кілька днів після молодика і тільки потім, з новими силами та світлою головою, робити висновки.

Овнам та Стрільцям може несподівано випасти щасливий шанс. Якщо швидко зреагуєте, то велика ймовірність повністю перетворити своє життя на краще. Прокидається дух авантюриста, гравця, лідерські якості посилюються, і це дозволяє вийти на видимі позиції. Виявляйте активну життєву позицію, займайтеся професійною сферою, але водночас не втрачайте зв'язку з реальністю – один невірний крок чи слово і все може звалитися без можливості відновлення.

Близнята та Терези виступають у ролі миротворця, соціальна важливість зростає. Однак це не приносить особливого задоволення, але з іншого боку, таким чином ви розв'язуєте якісь кармічні вузли. Зокрема обставини складаються так кілька днів поблизу молодика 16 серпня, що не отримуєте нічого для себе і все віддаєте іншим.

Для представників знаку Рак молодик 16 серпня виявиться важким, принесе несподівані та не особливо приємні сюрпризи. Зберігайте своє психічне та фізичне здоров'я!

Діви, Козороги та Риби мають можливість обминати гострі кути у величезному різноманітті подій, яке принесе "чорно-місячний" молодик 16 серпня. Якщо ж не піддаватися страхам і паніці, вирішуйте наболілі питання і закривайте кармічні гештальти.

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