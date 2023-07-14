Молодик у Раку 17 липня 2023 року: що на нас чекає в цей час

17 липня молодик у Раку о 21:31, найсімейнішому знаку зодіаку. А це означає, що найближчий місячний місяць у фокусі уваги будуть теми, пов'язані із чуттєвою сферою, питання нерухомості та місця проживання, народження та виховання дітей, взаємин із батьками.

Першого місячного дня відбудеться інгресія кармічних Місячних Вузлів у знаки Овен – Терези. Цей значний астрологічний вплив визначить мотиви та події багатьох людей. Тема взаємин буде на всіх рівнях: особисті, ділові, громадські, дипломатичні, міжнародні, виходить на перший план, на тривалий час, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Молодик 17 липня в опозиції з ретроградним Плутоном і гармонійних аспектах з ретро-Нептуном та Ураном. Всі вищі планети беруть участь у конфігураціях із цим молодиком, принесуть у всі життєві сфери нові сценарії та нові правила гри. Враховуючи той факт, що Місячні Вузли змінюють знаки, в комплексі все це може принести неконтрольовані зміни, дати дивні повороти долі, посилити незвичайні здібності людей та проявити особливі таланти, у тому числі до астрології, парапсихології, ясновидіння, всіх видів езотеричних наук та нетрадиційних. методи духовного розвитку.

Місяць у Раку має сильний статус – управління. Символічно, молодик у цьому знаку зодіаку приносить оновлення в особисте життя, в будинок та сім'ю. Звичайно, багато залежить від особистого гороскопу, але загальне енергетичне тло молодика в Раку все ж більше в позитивний бік. Основна рекомендація – не чинити опір тому новому, що входить у ваше життя. Емоції б'ють через край, ними важко керувати, а це шкідливо для організму.

Спектр деструктивних емоцій великий: гнів, образа, ревнощі, страх відповідальності, вразливість чи позиція вічної дитини, невпевненість у собі, страх змін, почуття жалю почуття провини і сорому, заздрість та інших. Усі ці емоції здатні руйнувати тіло, і душу. Але ніколи не пізно почати роботу над собою, щоб поліпшити свої здібності до самоконтролю. Молодик у Раку 17 липня, який починає новий місячний цикл, ідеально для цього підходить. Аспекти з найвищими планетами допоможуть досягти хорошого результату, якщо добре постаратися.

Знак Рака пов'язаний із Батьківщиною, корінням, предками. Зміни, що відбуваються в суспільстві, змушують кожного з нас по-новому поглянути на події, що відбуваються в країні і в світі, переглянути свої принципи і переконання. Молодик у Раку посилює почуття національної самосвідомості, поєднує загальну спадщину, традиції, історію, прагнення відстоювати інтереси своєї Батьківщини. Люди, що перебувають далеко від місця народження, від рідного дому, відчувають гостру потребу повернутися хоча б на якийсь час.

Енергії молодика в Раку сприяють примиренню, гармонізації сімейних стосунків, романтичним зв'язкам. Головне підібрати правильні слова і не боятися показувати справжні почуття, піклуватися про рідних та близьких людей. Також найближчий місячний цикл ідеальний для того, щоб завести домашнього вихованця, бажано знайти його в притулку. Ви обов'язково знайдете того, хто вам психологічно підходить і кому ви підходите. Ваші зусилля будуть винагороджені, і ви будете задоволені.

Перші кілька днів після молодика підходять для короткострокового планування, запуску нових проєктів, тим паче, якщо вони стосуються сімейного бізнесу та інших справ, у яких зацікавлені та беруть участь родичі чи подружжя. У цей період посилюється інтуїція, тому може прийти важлива та потрібна інформація, з'являться відповіді на ваші запитання.

Від 23 липня починається період ретроградної Венери, на тлі Місяця, що росте, цей транзит сприятливий для нового витка в наявних взаєминах, відновлення контактів з колишніми партнерами, зв'язків зі старими друзями. Ваші починання буде підтримувати сам Всесвіт. Не відкладайте на потім, якщо ваші хвилювання стосуються людей минулого, якщо не цього місяця (17 липня – 16 серпня 2023), то ця тема надовго піде в тінь, привнести щось важливе в неї стане складніше.

Молодик в Раку допоможе визначитися, що ж вам дійсно потрібно для комфортного життя, підніме першочергові теми, пов'язані з вашою особистістю, самореалізацією та внутрішнім життям. Всі люди, з якими ви так чи так взаємодієте, загострюють ваші почуття та емоції. Саме час подумати про себе, про свої плани та їхню реалізацію, а також про те, як встановити баланс між сімейним життям та соціальним.

Новий Місяць у Раку сприяє натхненню, у багатьох людей мистецтва відбувається творче піднесення, посилюються ніжні почуття, здатність сприймати найтонші впливи та імпульси, а це підштовхує до створення прекрасних творів – музики, картин, сценаріїв, віршів тощо, здатні потрясти публіку до глибини душі.

Нумерологія числа 17 дуже цікава, енергії цього числа пов'язані з новим баченням, наснагою, усвідомленням того, що в навколишньому світі, та й у нас самих є краса, гармонія, вищого порядку, ніж матеріальна, фізична впорядкованість. Дає можливість звернути увагу і розглянути ближче, докладніше вивчити те, що оточує, передає інформацію.

17 – це внутрішня активність. Особисті, родинні, дружні стосунки зміцнюються і стають надійнішими, якщо вони засновані на спільних ідеях та прагненнях. 17 – «ядерне число», яке об'єднує людей, їхнє прагнення до одногое цілого (ядра), і цим 17 лише посилюється і зміцнюється. Це дає такий стимул до руху та прогресу вперед, що дозволяє знайти нову мрію та надію у загальному русі, у спільному прогресі знайти себе, своє покликання. Ключові слова для молодика в Раку 17 липня – коріння, що поєднує ідеї та традиції, родинні зв'язки, осяяння, творчість, почуття прекрасного, ніжність.

Найбільш чутливі до молодика в Раку представники кардинальних знаків: Овен, Рак, Терези, Козоріг. Час яскравих і доленосних подій різного характеру, які запам'ятаються довгі роки. Насамперед, позитивні впливи відчувають Раки, життя змінюється на краще, відбувається необхідне перезавантаження по всіх життєвих сферах.

Овни, Терези та Козороги приймають напружені енергії від молодика 17 липня. Нервовість, поганий настрій, зниження самопочуття, втрата пильності та підтримки з боку близьких людей – із цим доведеться зіткнутися у дні молодика в Раку. Якщо є хронічні хвороби, бажано пройти підтримувальну терапію, щоб уникнути загострення захворювань. Не варто ставити собі важкодосяжну мету – і тоді багато неприємностей оминуть.

Під яким би знаком зодіаку ви не народилися, намагайтеся провести молодик 17 липня у колі близьких людей біля води. За можливості, відкладіть на день професійні справи та займіться особистим життям, вирішенням сімейних питань, домом чи вирушайте на дачу. Це допоможе зарядитись позитивною енергією на весь місячний цикл.

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