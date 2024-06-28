Молодик у Раку 6 липня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Місяць керує нашим настроєм, а коли перебуває в Раку, ми почуваємося вразливішими, піклуємося про ближніх, дії спрямовані на забезпечення власної безпеки і тих, кого ми любимо, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Рак є кардинальним знаком зодіаку, який належить до стихії Води. Його управителем є Місяць – найшвидший елемент гороскопу та наше нічне світило. За 29 днів обходить усі знаки зодіаку, тому молодик у Раку точно не про стабільність. Найближчого місяця не варто будувати довгострокові плани, а краще довіритися природній течії життя і бути готовими до частої зміни обставин своєї реальності.

Молодик у знаку материнської енергії, у Раку піднімає в пам'яті події дитинства, образи дідусів і бабусь, батьків. Домашні справи здаватимуться важливішими, ніж зазвичай, і багатьом людям захочеться бути вдома серед близьких. У кожну дію вкладається душа та любов, з'являється бажання продовжити себе, наприклад, через творчість або народження дітей.

Під впливом Місяця в Раку легше розібратися зі своїми потребами й бажаннями, зрозуміти, що вам справді потрібно від життя. Молодик – особливий час, тому що пов'язаний він з початком нових циклів. Через шість місяців, коли Сонце перебуває в Козорогу, станеться повний місяць у Раку (14 січня 2025 року). До цього моменту у нас з'явиться можливість втілити в життя те, що зароджується в період липневого молодика.

Молодик 6 липня дуже сильний, оскільки відбувається в аспекті поєднання з найяскравішою зіркою, видимою з Землі, – знаменитий Сіріус із сузір'я Великого Пса має перший номер у списку 25 найяскравіших зірок. У давнину він був важливим астрономічним об'єктом, за яким стежили багато цивілізацій, включно з єгиптянами.

В єгипетській міфології Сіріус асоціювався з богинею Ісідою. Вона була однією з найшанованіших богинь, символізуючи материнство, магію та відродження. Геліакічне сходження Сіріуса, коли зірка вперше з'являється на східному небі перед світанком після періоду невидимості, співпадало зі щорічним розливом Нілу. Ця подія вважалася проявом Ісіди, яка втілює родючість і добробут.

Сіріус – найяскравіша зірка нашого неба, першою серед зірок була виділена людьми і історія її є найдавнішою. Згідно з грецькою міфологією, зіркою Сіріус став собака Оріона. В "Іліаді" Гомер називає її "псом Оріона". Греки також асоціювали Сіріус з літньою спекою: назва зірки походить від слова, яке означає "спекотний день".

У першій декаді липня Юпітер утворює поєднання з Альдебараном – це злоблива зірка першої величини. Тому очікується емоційний струс, а молодик у Раку ще більше посилить такі процеси. Навряд чи в цей час вдасться розслабитися, радше навпаки. Інстинкт самозбереження загострюється, з'являється бажання ділитися минулими подіями, переживаннями та враженнями з членами сім'ї. Лише рідні та близькі люди допоможуть фокусуватися на тому, щоб зберегти емоційний баланс і, як-то кажуть, не збожеволіти.

У дні молодика в Раку корисно провести самодіагностику та звернути увагу на те, як тіло реагує на емоції та почуття, де виникають затискання і скутість. Діти й вагітні жінки рреагуватимуть на молодик 6 липня сильніше, стаючи тривожними та нервовими.

Посилення надчутливості та інтуїція зовсім не дають відволіктися і змушують тримати у фокусі уваги можливу загрозу навіть у тому разі, коли її немає.

Щоб звести до мінімуму можливі неприємності, найкраще в період молодика в Раку залишатися вдома, а якщо і планується поїздка, то бажано всією родиною, туди, де можна побути на природі, біля води, далеко від міської метушні. Перегляд цікавого фільму в обіймах коханої людини або чаювання з родичами за круглим столом може стати найкращим варіантом проведення часу в день молодика 6 липня.

Тож не варто будувати грандіозних планів у період спекотних липневих днів. Займайтеся домашніми справами, допомагайте близьким, облаштовуйте домівку. Запросіть старих друзів на затишні посиденьки на кухні. Можливо, настав час завести домашнього вихованця, якщо давно про це думаєте. А можливо, вже час перейти на наступний етап у стосунках – почати спільне проживання або познайомитися з батьками свого обранця.

Пам'ятайте, що багато людей стають чутливішими і глибоко переживають, настрій мінливий і непередбачуваний. Тому кожній людині необхідно запастися терпінням і намагатися простіше ставитися до всього, інакше будь-який косий погляд або необачно вимовлене слово можуть серйозно зіпсувати психологічний клімат.

Напередодні молодика наведіть лад і створіть затишок у своїй оселі. В найближчі до молодика дні можна помедитувати – звернутися до Роду і предків по допомогу та підказки. Якщо є така можливість, поїхати на рідну землю, погостювати у батьків та інших кревних родичів. Обов'язково помиритися з дорогими людьми, визнати помилки та не припускатися їх у майбутньому. Але також корисно провести час наодинці з собою, своїми думками та розібратися з причинами своїх внутрішніх проблем.

Попри те, що традиційно дні після молодика підходять для нових починань, у цьому разі треба з обережністю поставитися до старту глобальних справ і проєктів. Липень загалом дуже непростий місяць, який приносить більше втрат і розчарувань замість бажаних матеріальних результатів. Винятками можуть стати починання, пов'язані з сімейними справами, переїздами, трансформаціями у сфері особистих взаємин. Попри всі майбутні складнощі, дуже важливо мислити у творчому ключі!

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