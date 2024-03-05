Молодик у Рибах 10 березня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Молодик у Рибах 10 березня покаже нашу справжню сутність, наше внутрішнє Я, програє ситуації минулого. Час зцілення, пробудження і виконання бажань, емоційний і водночас чарівний. Фізичне та матеріальне на кілька днів йде на другий план.

Риби – останній символ зодіакального середовища, є основою нового циклу. Третій знак стихії Води символічно пов'язаний із безмежними просторами світового океану. Знак творчості, сентиментальності, мрій, інтуїції, емоційної глибини. Молодик у цьому знаку зачіпає тонкі струни людської душі і занурює у спогади, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

У молодик Сонце і Місяць утворюють аспект з'єднання – багато Сонця, але мало Місяця, тому інтуїції у день молодика краще не довіряти, бо вона може вас підвести. Молодик 10 березня об 11:00 за київським часом покаже орієнтири, те, на що необхідно звернути увагу, щоб усі починання виявилися успішними. У момент молодика загадайте бажання, якомога детальніше візуалізуючи його.

У молодик завжди мало сил, долають сумніви, є почуття вразливості. Але період від 10 до 12 березня можна використовувати для пошуку духовної підтримки. Важливо виявляти щирість, щоб глибше зазирнути у себе та знайти відповіді на найскладніші запитання. Тонка та невидима енергія знака Риби допомагає налагодити зв'язок зі своїм ангелом-охоронцем. Також у цей період можуть особливо проявлятися співчуття та милосердя.

У молодик легше розпочати життя з чистого аркуша. День підходить для планування нових справ, спокійної та розміреної роботи. Напередодні народження молодика бажано зробити прибирання у будинку, розібрати речі та викинути непотрібне. Молодиу у Рибах не терпить поспіху, суєти та зайвих рухів. Женіть геть похмурі думки, нікому не бажайте зла, інакше погано почуватиметеся весь місяць.

Молодик 10 березня в гармонійному аспекті з Ураном – планетою прогресу, несподіванок та оновлень. Він принесе нові перетворення та можливості. Може виникнути інтерес до забороненого і чогось таємного, але впливає формування подій майбутнього. У позитиві потягне вивчення комп'ютерних наук, занурення у ті теми, які раніше були незрозумілі. Цей молодик посприяє самопізнанню, вивченню себе через психологію, отримання відповіді свої питання через езотерику і духовні практики.

Оскільки Риби – знак, що завершує зодіак, багатьом людям доведеться підбити межу, закрити деякі розділи життя, перш ніж перейти на новий етап. Настав час залишити позаду власні страхи, знайти сили та мужність для нового початку. Це гарний час, щоб пробачити тих, хто образив нас, попросити вибачення чи пробачити себе за минулі помилки.

Зодіакальний знак Риби сам собою є кармічним, оскільки означає багатий життєвий досвід, через який людина пройшла в попередніх втіленнях. Тому друга декада березня ідеально підходить для очищення власної карми. Тиша і усамітнення допоможуть встановити зв'язок із Космосом, додасть сил, оскільки саме тиша створить життєву енергію.

Кармічне завдання кожної людини – бути щасливим, жити у сонячної енергії, тобто. жити тим, що подобається та надихає на звершення. Коли людина постійно перебуває у стані щастя, абсолютно спонтанно з'являється місія та сенс життя. Тільки в тиші можна встановити внутрішній контакт із самим собою, зрозуміти свої справжні потреби та бажання, перетворити радість – на любов і досягти просвітлення.

Управителем молодика 10 березня є Нептун і Юпітер, обидві планети перебувають у комфортних стихіях та гармонійних аспектах. Це сприятливий показник, говорить про деяку плавність життя, якого нам усім так не вистачає. У період зростального Місяця – від молодика до повні в Терезах 25 березня, який також є і місячним затемненням, – варто зайнятися найважливішими питаннями, закрити борги, помиритися з близькими, щоб без потрясінь пройти весняний коридор затемнень.

Молодик 10 березня сприятливий для експериментів у нових сферах. Суспільство загалом виявляє високу творчу активність, виявляють щирі реакцію те, що відбувається навколо. Прекрасна можливість здобути незалежність, знайти для себе високі духовні джерела, які пізніше дозволять набути матеріального ресурсу. Великі зміни в житті можуть відбутися через закордонні контакти, тому якщо давно прагнули виїхати за кордон, знайти там роботу чи нову співпрацю, варто використати максимум можливості другої декади березня.

Знаки мутабельного хреста – Риби, Близнята, Діва і Стрілець – найбільше схильні до впливу молодика 10 березня. До того ж представникам знака Риби цей молодик відкриє шлях до щастя. Інші знаки мутабельного хреста, з більшою ймовірністю, переживуть внутрішній конфлікт, пройдуть через кризові ситуації. Молодик 10 березня означає початок нового процесу для представників цих знаків Зодіаку, пов'язаного з внутрішнім і духовним зростанням, подарує можливість досліджувати нові горизонти.

Раки та Скорпіони – знаки тригону Води разом із Рибами, потрапляють у потік талану та везіння у період від 10 до 12 березня. Це прямий контакт та канал для духовних сил. Прекрасна можливість вирішити тривалий конфлікт, вийти зі стримувальних кордонів і знайти правильний шлях у житті. Може виникнути бажання працювати над собою та займатися духовною діяльністю. Приймайте знання та поради від мудрих людей старшого покоління!

Всім представникам знаків зодіаку необхідно створити навколо себе гармонійну атмосферу, в якій зможе зародитись щастя. У цьому є практична цінність духовності. Духовність є найпрактичнішою річчю у житті, це абстрактне поняття, це внутрішній світ людини, її внутрішня цінність.

Знак Риби схожий на характеристики дванадцятого астрологічного будинку гороскопа, який є у кожної людини. Детальну консультацію з натальної карти можна отримати на консультації астролога. Дванадцятий будинок – це абсолют, це Тихий океан, у який усе вливається. Для нормального життя необхідно жити у злагоді зі своїми глибокими внутрішніми потребами. І людині необхідно знати, як жити у злагоді зі своєю справжньою космічною природою.

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