Молодик у Рибах 2 березня 2022 року: що на нас чекає в цей час

Молодик у Рибах 2 березня 2022 року: що на нас чекає в цей час

Це революційні поновлення, початок духовного єднання держав, а також виключення країн-паразитів зі світових процесів.

Молодик у Рибах 2 березня 2022 року о 19:35 за київським часом, стане причиною найважливіших подій року. Насамперед, у цього Молодика немає напружених аспектів з іншими планетами! А це важливий покажчик того, що він відкриє новий цикл для всіх країн світу. Всі ми зараз перебуваємо під потужними трансформаційними впливами, але «найтемніша ніч перед світанком». Буквально одразу ж після Молодика розпочнеться етап відродження всього світу, але вже у новій якості. Велика криза неминуча, але її результат – це зміна світового порядку, розповідає астрологиня Марина Скаді.

Знак Риби – дуже світлий, духовний, символізує величезний досвід – це 12 знак Зодіаку, завершальний. Після нього – Овен, який відкриває новий цикл щороку Весняним Рівненством. Але 2022 року енергії Молодика в Рибах неймовірно сильні та позитивні, незважаючи на те, що від 24 лютого зовнішній фон у всьому світі дуже напружений.

Знаком Риби керують дві планети — Юпітер і Нептун, які знаходяться в цьому ж знаку (у статусі управління), що багаторазово посилює позитивні впливи Молодика 2 березня. Гармонійний аспект Молодика з Ураном сприяє приємним несподіваним подіям, оновленням, які дозволяють почуватися вільною людиною. З іншого боку, Уран – це найвища планета, характеризує людство загалом, взаємну підтримку, дружбу. Солідарна та потужна реакція всього світу на події, що відбуваються в Україні, допоможе нашій країні вийти із замкнутого кола та зайняти гідний рівень у світі.

За принципом аналогії, Молодиком управляє Плутон — планета необхідних трансформацій у глобальних масштабах. Разом із головними управителями – Нептуном та Юпітером – планети генерують енергію неймовірної сили, але вона сприятлива абсолютно для всіх. Всі планети між собою у гармонійному зв'язку, тому не варто боятися прийдешніх перетворень – виявляється основна причина всіх проблем і настає полегшення, починається інше життя.

Молодий місяць у Рибах 2 березня 2022 року – це революційні оновлення, початок духовного єднання держав, а також виключення країн-паразитів зі світових процесів. Вплив цього Молодика пройде в три етапи:

1) відправна точка – з'єднання Сонця та Місяця у Рибах, тобто, Молодик. Масштабний мирний, ненасильницький, громадянський опір війні.

2) перші видимі результати – почнуться з Весняного Рівненства, тобто від 20 березня о 17:34 за київським часом. Усі політичні та особистісні розбіжності підуть, люди зрозуміють, що користь, жадібність та боягузтво – це шлях у нікуди. Акцій підтримки Україні у багатьох країнах дедалі більше. Відомі особи свідчать про це, впливають словом.

3) позитивний результат принесе поєднання управителів Молодика 2 березня — Юпітера та Нептуна в Рибах 12 квітня 2022 року. Вплив цього аспекту довгостроковий, з кожним місяцем колективна енергія добра поширюється на безліч людей – формується Новий Світ. Звичайно, за такого впливу агресивно налаштовані країни залишаться на дні.

На тлі Молодика формується сильне поєднання Плутона, Марса та Венери в Козорозі (максимум енергії – 2 та 3 березня). Дає потужний спалах енергії та сили волі – кульмінація подій та завершення. Результат цього аспекту залежить від рівня усвідомленості людини, а у глобальних масштабах – від політики держави та адекватності її лідера.

Плутон і Марс – войовничі планети, керують Скорпіоном та Овном. З одного боку, відбудеться загострення воєнного конфлікту, але це буде останній виклик. З іншого боку, з'єднання Марса та Плутона пом'якшується енергіями Венери – посилюється мужність, воля та віра у перемогу. Цього разу світові вдасться уникнути загальнонаціональної катастрофи, але необхідно зробити правильні висновки. Соціальні цикли, як і Астрологія, циклічні. І хто знає, перед якою небезпекою постане світ через кілька років чи десятиліть.

Такою є історія, що війна завжди завершується поразкою агресора. Загарбництво, варварство, окупаційна політика не призводить до досягнення цілей. Наразі світ потребує нового світоустрою, колишнього більше немає. І Молодик 2 березня 2022 року активізує процес оновлення світу. Поступово багато впливових і багатих людей переглянуть свої цінності. На тих, хто залишиться при своїх переконаннях про насильство, матеріальну вигоду через страждання народу, чекає неминучий крах.

Прості люди можуть вплинути на глобальні процеси, прискорити їх, якщо відкинуть політичні та особисті розбіжності. Об'єднання заради миру – ось головне гасло на сьогодні. Енергія цілого народу дуже сильна, і важливо направити цю колективну енергію у потрібне русло. Люди прокидаються, страхи йдуть – діями рухає бажання свободи та демократії.

Особливо потужно відчують енергії Молодика 2 березня представники знака Риби – ви здатні надихнути маси людей на дії, повернути їм оптимізм та бажання жити. Ваша присутність допомагає створити гармонійну внутрішню атмосферу. Багато представників цього знака зможуть виконати своє Призначення – принести світ і добро.

Раки та Скорпіони також у сприятливому потоці,дивним чином вдається викрутитися із найскладніших ситуацій. Молодик у Рибах відкриє нове дихання — можливо настала ваша зоряна година. Ваші творчі задуми втілюються у реальність, сила впливу на маси людей значно зростає.

Тельці та Козороги – ви рушійна сила, ініціатори оновлень. Чи здатні створити стратегії, які перемагають. Роботи як фізичної, так і інтелектуальної дуже багато. Ваш внесок у будь-який колективний процес дуже важливий – беземоційність та холодний розрахунок допоможе створити ефективну базу ресурсів на майбутнє.

Діви можуть опинитися у подвійній ситуації, доводиться робити непростий вибір. Вам відкривається доступ до таємної інформації, що дозволяє уберегти багатьох людей від можливих неприємностей. Насамперед, зараз необхідно керуватися інтересами колективу, а не своїми власними.

Стрільцям та Близнятам дуже непросто, тільки витримка, самовладання та можливість бути серед людей допоможуть уникнути помилок та неприємностей.

Леви, Водолії, Овни, Терези – Молодик 2 березня відкриє нові двері, але можливо доведеться пройти непростий життєвий урок і отримати цінний досвід.

Читайте також: