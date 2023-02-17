Молодик у Рибах 20 лютого 2023 року: що на нас чекає в цей час

Знак Риби є 12-м і закриває коло зодіаку, тому молодик у цьому знаку налаштовуватиме нас на завершення старих процесів. Енергія Риб сприяє очищенню, звільненню та трансформації на тонкому рівні. Наступний молодик відбудеться одразу ж після Весняного рівнодення та відкриє новий астрологічний рік, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Символ знака (від латинського "pisces") - це дві риби, що пливуть у різні боки, але пов'язані між собою. Він позначає конфлікт між душею та свідомістю, з якою живуть представники знака. Іноді його малюють у вигляді перевернених дужок. У грецькій міфології є переказ, що одного разу богиня кохання Афродіта ходила зі своїм сином Еротом уздовж берега річки. Але тут з'явилося вогнедишне чудовисько Тифон. Вони були так налякані його виглядом, що кинулися у воду і обернулися на пару зв'язаних риб. Афродіта перетворилася на південну рибу, а Ерот - північну. Це врятувало їх від домагань чудовиська. Образ риб, який прийняли посланці кохання Афродіта та Ерот, на честь щасливого визволення, було вміщено на небо.

Сузір'я Риб було виділено дуже давно. Його зображення трапляються і на стінах пірамід, і на вавилонських глиняних табличках. У Стародавньому Єгипті вважалося, що сузір'я Козорога, Водолія та Риб утворюють небесне море. Перетинаючи його, Сонце Геліос посилає на землю дощі. Справді, сезон дощів у Середземномор'ї збігався із місяцями, які відповідали цим знакам зодіаку.

Знак Риби належить до стихії Води, що представляє найвищий її рівень. Найромантичніший, таємничий та високодуховний знак зодіаку. Тут є місце якійсь жертовності як виміру любові. Енергія цього знака допомагає здобути віру та надію, оновити свій світогляд і стати на шлях відродження. Також, знак Риби вчить нас любити, нічого не вимагаючи натомість, співпереживати та співчувати людям, надавати допомогу та підтримку.

Молодик у Рибах підніме все те, що лежало на дні, в глибинах підсвідомості, але довго не використовувалося. Можливо, настав час залишити в минулому і прибрати з життя те, що є зайвим, непотрібним, що марно обтяжує. Це принесе полегшення серцю і розуму, допоможе розв'язати психологічні вузли, які раніше сформувалися.

Знак Риби містить у собі найяскравіші характеристики інших знаків, розмиває межі та все поєднує. Молодик 20 лютого підштовхне багатьох людей розібратися в собі, стати на шлях духовного зростання і знайти свою справжню суть, виявити індивідуальність.

Місячний цикл, що розпочався в Рибах, сприятливий для людей, зайнятих у культурній сфері, мистецтві та творчій діяльності у найширшому розумінні - від візажистів до творців проєктів, які надихають, акторів, письменників. Також для психологів та соціальних працівників. Цей молодик посилить інтуїцію, допоможе розкрити надздібності, вирішити глибоко особисті питання. Проте саме представники знака Риби та інших знаків води (Раки та Скорпіони), обволікаючи близьких людей турботою, вирішуючи їхні проблеми, можуть забути про себе.

Нептун і Юпітер управляють знаком Риби, а отже і молодиком 20 лютого 2023 року. Нептун - найвища планета, вже багато років переміщується Рибами (2011 - 2026), тому до її впливу ми вже звикли. У періоди, коли інші планети, Сонце та Місяць входять у цей знак Нептун показує неймовірну глибину будь-яких процесів. Другий управитель - Юпітер, переміщується активним, вогненним Овном і обдаровує всіма благами життя тих, хто готовий рухатися вперед, боротися і перемагати. Також варто відзначити, що Овен пов'язаний із війнами, суперництвом, конкуренцією, тому в найближчий місячний місяць очікується загострення на військовому фронті, оскільки Юпітер все розширює, масштабує. Однак, після цього ситуація кардинально зміниться і українська армія повільно, але впевнено видавить агресора з окупованих територій.

Після молодика 20 лютого необхідно ретельно опрацювати проєкти, що застоялися, і поступово перевести справи з пасивного в активний режим, якщо не хочете випасти із загального потоку і втратити можливості для соціального зростання та професійного розвитку. Починається відповідний період для того, щоб добре пристосуватися до людей і ситуацій, дійти компромісів і привнести гармонію в навколишній простір. Вже наступний місячний цикл стане дуже важливим та ресурсним для того, щоб працювати та отримувати швидкі результати, а часу на розгойдування не буде.

Молодик 20 лютого має досить сильну енергетику. Вона несе в собі перетворювальну силу любові та творчості, посилює почуття сприйняття прекрасного, високого та духовного.

Розвертає людину від повсякденної метушні до вищих статків. Посилює силу абстрактного мислення, підвищує інтерес до філософії та розширення світогляду. Сприяє удосконаленню своїх знань, допомагає підвищити свій рівень експертності. У голові можуть виникати оригінальні ідеї та незвичайні думки, які можна буде втілювати в реальність наступного місяця.

Важливо те, що Венера в момент молодика 20 лютого перебуває в останньому градусі знака Риби, де має статус екзальтації, а її сприятливий вплив створює особливий психологічне тло цього молодика. Цей день буде дуже яскравим, незабутнім і неодмінно принесе натхнення. Однак необхідно підготуватися до того, що в особистому житті багато що зміниться протягом місячного циклу. На знак Овна Венера увійде о 09:56 за київським часом, майже за годину після молодика. Може з'явитися сильне бажання побачитися з коханою людиною, але добре, якщо це буде пристрасна зустріч, а не взаємні претензії одне до одного. Щоб не зіпсувати сприятливий потенціал цього дня, не плутайте відвертість із прямолінійністю.

Найбільш чутливими до енергій цього Молодика будуть представники мутабельних (мінливих) знаків зодіаку: Риби, Діви, Стрільці та Близнят, а також фіксовані Скорпіони та кардинальні Раки.

У Риб, Раків і Скорпіонів під впливом молодика 20 лютого і найближчими днями після нього з'являється схильність до містицизму і пророцтв, одночасно виявляючи бажання допомогти ближньому. Буря емоцій, що накриє представників цих знаків зодіаку, може призвести до створення шедевра чи відкриття чогось нового. Медитуйте, споглядайте, мрійте! Гармонійні потоки, які ви отримуєте від Сонця та Місяця в день молодика, допоможуть вам не лише розібратися у власних бажаннях, але й нададуть енергії для їх здійснення.

Близнята та Стрільці повинні приділити особливу увагу сфері особистих та ділових взаємин, оскільки великий ризик сказати щось зайве і опинитися в неприємній історії, аж до втрати цінних партнерських зв'язків. Молодик у Рибах робить вас забудькуватими, але одночасно посилює балакучість і потяг до спілкування. Це день, коли мовчання - золото, а самотність - привілей.

Діви, під впливом імпульсу, можуть виявити свої найгірші риси характеру, тому не плануйте на цей день важливі справи та зустрічі, інакше все може обернутися спалахом неконтрольованого гніву. Молодик в опозиційному знаку може змусити вплутатися в жарку, нікому не потрібну суперечку. Весь можливий хаос цього дня вам краще перечекати вдома.

На інші знаки зодіаку молодик надає помірний вплив, але загалом сприяє посиленню енергії, фантазії, бажанню переробити весь світ. Прості радості життя - це те, що вам потрібно в день молодика в Рибах, щоб не втратити зв'язок із реальністю. Беріть курс на ефективність та ставте перед собою нову мету!

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