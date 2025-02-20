Молодик у Рибах 28 лютого 2025 року: що на нас чекає в цей час

28 лютого ми поринемо в глибокі води молодика в Рибах — наймістичнішого та інтуїтивного молодика року. Це момент, коли тонка грань між світами стирається, свідомість поєднується з підсвідомістю, а майбутнє проростає крізь туман мрій.

Наприкінці зими, коли світ завмирає на межі сезонів, молодик у Рибах приносить момент глибокого переродження, очищення та містичного осяяння. Це останній місячний цикл перед новим астрологічним роком, коли старе розчиняється в океані вічності, а майбутнє народжується з чистого наміру, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Риби – останній знак зодіакального кола, де підбиваються підсумки, розчиняються старі кордони, народжуються натхнення та нові мрії. Це знак душевних прозрінь, інтуїції, віри та глибокого внутрішнього ухвалення. Молодик у Рибах завжди несе відчуття завершення одного циклу і підготовки до нового початку, але не через дію, а через усвідомлення.

Риби асоціюються з глибокими емоційними переживаннями і здатністю проникати в суть речей. А Місяць, переміщуючись цим знаком, посилює бажання і здібності розкривати приховані істини і розбиратися в прихованих мотивах. Риби також схильні до емпатії, що може призвести до більш чуйного ставлення до інших і прагнення розуміння їхніх справжніх намірів.

Молодик у Рибах, який відбудеться 28 лютого 2025 року о 02:44 (gmt+2) сприяє розкриттю творчого потенціалу та духовному зростанню. Це період, коли варто дослухатися до свого серця, довіритись інтуїції та дозволити мріям стати реальністю. Гарний час для створення наснажливих ідей та роботи над своїм емоційним станом. Прекрасна можливість очистити свідомість та переписати сценарій свого життя, щоб перейти на новий рівень.

28 лютого Марс виходить з ретроградного руху, а оскільки це день молодика, його енергії сприятливі для планування та підготовки бази нових проектів, осмислення пройденого шляху та отримання корисного досвіду. Краще усамітнитися і працювати самостійно, оскільки за молодика в Рибах багато людей можуть почуватися емоційно нестабільними та тривожними.

Символіка та міфологія знака Риб

Дві Риби: цикл вічності та зв'язок з божественним. У символі – дві риби, що пливуть у різні боки, пов'язані невидимою ниткою. Це знак дуалізму, балансу між духовним та матеріальним, минулого та майбутнього, сну та реальності. Зі знаком Риби пов'язані стародавні міфи про порятунок, інтуїцію та містичні одкровення.

Походження знака Риби в грецькій міфології пов'язують з Афродітою та її сином Еросом. Коли чудовисько Тифон загрожував богам, вони, щоб урятуватися, перетворилися на риб і пірнули у води річки. Від того часу риби символізують зв'язок з таємницями глибин, інтуїцію і здатність уникати небезпеки через занурення в себе.

У ведичній традиції знак Риб асоціюється з водами світобудови, з яких народжується життя. Це знак фіналу та підготовки до нового народження, символ зміни форм, очищення, розчинення его та переходу в нові стани свідомості. Знак Риби пов'язаний із милосердям, співчуттям, тому важливо робити добрі вчинки без очікування нагороди.

Знак Риби пов'язаний із християнським символом риби («іхтіс»), який є абревіатурою грецької ж фрази «Ісус Христос, Син Божий, Спаситель». Він означає сприйняття вищої істини, дотримання духовного шляху, віру та жертовність.

Молодик 28 лютого може значно вплинути на приховані аспекти життя, такі як тіньові переговори, таємниці та залаштункові ігри. Він відчиняє двері для внутрішніх трансформацій та виходу за рамки звичного. Зазирнувши всередину себе, можна визначити свої справжні бажання та визначити шлях до їхнього втілення. Енергія нового місячного циклу сприяє оновленню, усвідомленню своїх бажань та руху до нових цілей.

Під час молодика в Рибах внутрішні сили та інтуїція особливо сильні. Багато хто почувається більш відкритим до нових ідей та творчості, але також люди стають більш уразливими до маніпуляцій та обману. Цей молодик підштовхне до розкриття таємниць, дасть прагнення до чесності та щирості, посилить здатність помічати те, що перебуває під поверхнею.

У місячний цикл, що розпочався з молодика в Рибах, активізуються тіньові переговори та закулісні ігри. Але також зростає можливість розкриття цих інтриг і таємниць. Це гарний час для тих, хто хоче розібратися у складних ситуаціях та знайти істину. Проте прогнози на весну 2025 року щодо бойових дій та перемир'я в Україні залишаються невизначеними. Це з тим, що Нептун і Сатурн також перебувають у Рибах, максимально посилюючи енергію цього знака зодіаку – «переливання води з порожнього на порожнє».

Під час молодика в Рибах вирішуються давні кармічні питання — те, що довго не давало спокою, може раптово знайти ясність. Відбувається очищення емоцій та розуму – йдуть старі образи, страхи, сумніви, залишаючи місце для натхнення. Відкриваються таємниці та приховані знання – можна зненацька зрозуміти щось важливе або отримати знакове повідомлення від Всесвіту. Інтуїція на піку – передчуття, пророчі сни, пророчі знаки будуть особливо яскравими.

Але також за активних енергій знака Риби виникає багато ілюзій і спокус. Цей знак може забрати нас у вир фантазій, мрій і помилок. Тому важливо відрізняти справжні прозріння від самоошуканства, бачити реальність крізь туман емоцій.

Молодик у Рибах, наче тонкий місток між світами – якщо відпустити страхи та сумніви, він може призвести до справжнього дива. З'єднання з Сатурном в Рибах надає молодика серйозність, реалізм, структуру. Аспект змушує нас дивитись на мрії реалістично. Це не просто мрії, а можливість закласти міцний фундамент для їхнього втілення.

А вплив Нептуна в останніх градусах Риб у поєднанні з висхідним місячним вузлом створює казкову, містичну атмосферу, посилює творчий потік, дає віру в краще, але вимагає мудрості та усвідомленості у виборі напрямків. Це шанс побачити ширшу картину життя та усвідомити своє справжнє призначення. Молодик у Рибах – один із найкращих для художників, музикантів, письменників та всіх, хто працює з уявою.

Головні теми молодика 28 лютого:

Очищення та відпускання минулого – час пробачити, забути, залишити непотрібний.

Підвищена інтуїція – сни, знаки, передчуття загострені.

Бажання усамітнення та внутрішньої роботи – душа потребує тиші та спокою.

Опрацювання страхів та ілюзій – все приховане виходить на поверхню.

Магнетизм натхнення – чудовий час для творчості, духовних практик, усвідомлення дійсних бажань.

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