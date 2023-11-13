Молодик у Скорпіоні 13 листопада 2023 року: що на нас чекає в цей час

Молодик у Скорпіоні має дуже сильну енергію перетворення і трансформацій. Це час звільнення від минулого і зайвого, відсікання зв'язків, що зжили себе.

13 листопада об 11:27 за київським часом народжується Молодик у Скорпіоні. Це знак нерозривного зв'язку життя та смерті, спокус, випробувань, а також тріумфу та перемоги. Поєднання молодика з войовничим Марсом та опозиція з планетою несподіванок та революцій – Ураном – створює важке енергетичне тло. Важко знайти життєвий баланс і правильно розподіляти ресурси як матеріальні, так і особисті (фізичні, психічні), розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Скорпіон – найнебезпечніший і найекстремальніший знак зодіаку – перебуває під керуванням Плутона і Марса. У період молодика в Скорпіоні особливо важливим є самоконтроль і дисципліна. Краще не ризикувати найближчими днями до і після як мінімум від 12 до 14 листопада.

Молодик у Скорпіоні посилиться з'єднанням Марса і Сонця в цьому ж знаку 18 листопада, що відкриє новий дворічний цикл активності. Це потужний день, тому мисліть у напрямі масштабних цілей. Слушний час для того, щоб закладати фундамент успіху, результати якого обов'язково виявляться через деякий час.

Приналежність до того чи того знаку зодіаку визначається становищем Сонця. Але це лише один із елементів особистого гороскопу. І межі знаків зодіаку змінюються залежно від наближеності до високосного року. Тому всім, хто народився на стику знаків, необхідно знати свій час та географічні координати народження, щоб точно визначити, під яким знаком зодіаку народилися.

Крім Сонця, найважливішим елементом гороскопу є Місяць, і навіть особисті планети: Меркурій, Венера, Марс. Астрологічні будинки, що характеризують сфери життя, соціальні (Юпітер і Сатурн) та вищі планети (Уран, Нептун, Плутон), що перебувають в натальній карті у певних знаках і градусах, визначають сценарій життя людини, плюси та мінуси її характеру, потенціал за різними сферами життєдіяльності. .

В астрології прийнято розглядати символічну систему будинків (сфер життя), якщо астролог становить прогноз знаків зодіаку загалом. Молодик 13 листопада 2023 важливий абсолютно для всіх їхніх представників, і в цій статті я наводжу загальні рекомендації, які допоможуть вам правильно перетворити своє життя.

В основі визначення будинків гороскопу лежить суть обертання Землі навколо осі. Оскільки за добу, 24 години, Земля здійснює 1 оберт, отже – 1 цикл.

Обертання Сонця за 1 цикл відображено в астрології у вигляді кола зодіаку – 12 знаків, 12 секторів у космограмі, що відображають різні, але послідовні стадії розвитку та зростання самого поняття життя та енергії в нашому світі. Так і обертання Землі за добу відображає послідовні стадії розвитку та зростання, але у більш "приземленому" розгляді в нашому людському повсякденному житті.

1 цикл Сонця – це 12 знаків зодіаку

1 цикл Землі – це 12 будинків гороскопу.

Обидві ці системи, накладені одна на одну, дають повну астрологічну картину кожного певного моменту часу, яку називаємо особистим гороскопом чи натальною картою.

Нижче позначені загальні впливи молодика у Скорпіоні всім знаків Зодіаку певні життєві сфери.

ОВЕН

Молодик у Скорпіоні включає символічний 8 будинок Овна. Цей астрологічний будинок, пов'язаний із підтримкою інших людей, показує, як людина сама себе реалізує. Гроші партнера, ресурси інших людей, кредити, податки – все це виходить на перший план у найближчий місяць. У восьмому будинку ми звільняємося від матерії – даємо гроші, фізіологічно позбавляємося їжі, яку ми з'їли. Це також обмін енергіями на момент інтимної близькості. Глибокі, езотеричні дослідження, магічний бік життя, а також заповіти, спадщина, капіталовкладення, хірургія, страхи, питання життя та смерті, екстремальні, аварійні та несподівані події, все це стосується сфери 8 будинку.

ТЕЛЕЦЬ

Молодик у Скорпіоні включає символічний 7 будинок Тельця – партнерство, соціальні взаємини. Це все те, що нам протилежно, чи йдеться про шлюбного партнера чи партнера по роботі. Суспільна роль зростає. Взаємини зі шлюбним партнером і з партнером у справі виходять перший план у найближчий місячний місяць. Також до характеристик 7 будинку належать відкриті вороги або вороги. Те, чого не вистачає, не дістає, клієнти, конкуренція. Суд і все пов'язане із судовими розглядами.

БЛИЗНЯТА

Молодик у Скорпіоні включає символічний 6 будинок Близнят. Фізичне служіння, у будь-якому сенсі цього слова, надання послуг іншим людям, служба в галузі медицини, в армії, міліції, належать до цієї галузі життєдіяльності. А також робота в аптеці та всі сфери діяльності, де необхідно носити уніформу. Повсякденна праця, підпорядковане становище, здоров'я та хвороби домашніх тварин або близьких людей, а також дієти, дієтологи та всі, хто піклується про здоров'я інших людей, все це буде актуально у найближчий місячний місяць.

РАК

Молодик у Скорпіоні включає символічний 5 будинок представників знаку Рак. Це все те, що ми любимо, наш творчий дух, який спочатку описує наших дітей, усю нашу творчість. П'ятий будинок – це ті ролі та маски, які ми "носимо" і отримуємо від цього насолоду. До сфери п'ятого астрологічного будинку належать творчість, кохання та все, що ми любимо. Діти, розваги, хобі, спорт, лотерея, відпочинок, місця розваг. Саме ці теми активізує молодик 13 листопада.

ЛЕВ

Молодик у Скорпіоні включає символічний 4 будинок Левів. Початок і кінець життя, пам'ять про людину після її смерті, сімейне оточення, атмосфера в батьківському будинку, а також глибокі, несвідомі враження до 4 років, все це стосується сфери четвертого будинку. Четвертий будинок – це наша особиста, чуттєва сфера життя. Надійність, психологічний фундамент, підсвідомість. Будинок, сім'я, житло, квартира, батьки. Походження (генетика, наші предки). Роль мами і можливість зачаття в гороскопі жінки також належать до тем четвертого будинку.

ДІВА

Молодик у Скорпіоні включає символічний 3 будинок Дів. Раціональний і практичний розум, педантизм і те, як людина думає та каже, її манера міркувати, розмірковувати; здатність навчатися, контактувати, спілкуватися із зовнішнім світом – це можливості для реалізації задуманого у найближчий період. Все, що образно розташоване на відстані простягнутої руки, брати і сестри, родичі, сусіди, а також всі форми комунікації (інтернет, пошта, телефон...). Початкова школа, курси, транспортні засоби та логістика – це справи 3 астрологічного будинку.

ТЕРЕЗИ

Молодик у Скорпіоні включає символічний 2 будинок представників знаку Терези. Матеріальний добробут, здатність самостійно заробляти гроші та все, що для людини є цінним у житті, особиста самооцінка. До цієї життєвої сфери належать рухоме майно, заощадження, цінності та внутрішні ресурси (потенціал людини). Їжа і те, як людина харчується, адже ми – це те, що ми їмо. Подібними справами доведеться займатися як мінімум до повні 27 листопада.

СКОРПІОН

Молодик у Скорпіоні включає символічний перший будинок представників знаку Скорпіон. Це будинок індивідуальності, особистості. Також визначає зовнішність (зріст, риси обличчя, колір волосся, шкіри, м'язи), риси характеру. Від нього залежить враження, яке людина справить на оточення, її зовнішній вигляд та риси характеру, поведінку. Молодик 13 листопада може змінити те, як Скорпіонів сприймають інші люди. Можливо, настав час змінити спосіб самовираження у суспільстві, образ дій, погляди життя.

СТРІЛЕЦЬ

Молодик у Скорпіоні включає символічний 12 будинок представників знака Стрільця. Все недосліджене та невідоме – далекі місця, нецивілізовані області, приховані, відокремлені. Режимні підприємства та установи, лікарні, секретні служби, таємні вороги також належать до тем 12 будинку. Молодик 13 листопада активізує несвідоме. Його прояв можливий через сни, внутрішні страхи, потреби, які боїтеся показати, місце внутрішнього болю, який людина приховує. 12 будинок характеризує найдальші держави та острови. Найвища духовність, особиста віра, секрети, таємниці, психологічне здоров'я, творчі натхнення та осяяння, паранормальні здібності – це стає найближчим часом дуже важливим для Стрільців.

КОЗОРІГ

Молодик у Скорпіоні включає символічний 11 будинок представників знаку Козоріг. Цей астрологічний будинок характеризує те, як людина сприймає несподіванки, зміни, поновлення у своєму житті. З позитивної точки зору молодик 13 листопада може дати якесь "диво", незвичайний та оригінальний прояв, із негативного – призвести до несподіваних неприємних подій. Друзі, організації, об'єднання, клуби, спілки, діти партнера вимагатимуть уваги у найближчі два тижні. Воля, усі неемоційні, суспільні взаємини виходять першому плані.

ВОДОЛІЙ

Молодик у Скорпіоні включає символічний 10 будинок представників знаку Водолій. Це питання статусу, кар'єрне зростання, репутація, амбіції, становище у суспільстві. Мабуть, настав час переглянути свої головні життєві цілі, поставити перед собою нові. Молодик 13 листопада підштовхує до реальних дій, спрямованих на реалізацію, як особистості в соціумі, у зовнішньому світі. Посилюється здатність брати він відповідальність, бути лідером, керівником, організатором.

РИБИ

Молодик у Скорпіоні включає символічний 9 будинок представників знака Риби. До його характеристик належать сфера зарубіжжя, вища освіта, розширення горизонтів, перспективи. А також світогляд, віросповідання, релігія, ідеологія. Цей астрологічний будинок є дуже важливим, оскільки від особистих переконань та моральних цінностей (9-й будинок) залежатимуть досягнення. Молодик у 9 будинку активізує взаємини з онуками, вчителями, покровителями. Ви можете стати для когось благодійником, захисником, гуру. Далекі подорожі, розширення кругозору, зарубіжжя, іноземці, експорт/імпорт, оптові партії, видавничий бізнес та реклама, церква, духовенство – щось із цих напрямів стане головним після молодика 13 листопада.

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