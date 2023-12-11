Молодик у Стрільці 13 грудня 2023 року: що на нас чекає в цей час

Молодик у Стрільці принесе нові позитивні енергії в цей непростий час, додасть оптимізму та віри в успіх. Однак важливо не переоцінити свої можливості, реально дивитися на життєві обставини, що склалися, і не відлітати в абстрактні мрії.

13 грудня о 01:32 за київським часом відбудеться молодик у 22-му градусі Стрільця відкриє нові можливості, що допоможе розсіяти всі сумніви щодо тих чи інших життєвих сфер, а також підштовхне до рішучих дій. У перші кілька днів після молодика люди відчувають масу свіжих вражень, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Цього ж дня Меркурій входить у ретрофазу, сповільнюючи усі поточні процеси. Але це не означає, що треба відкинути всі справи та перейти у пасивний стан. Прекрасно розвиватимуться справи, роботу над якими розпочато вже давно, а ось нові слід розпочинати не раніше другої половини січня 2024 року.

Молодик у Стрільці посилить здатність дивитися вперед з надією, попри будь-які труднощі. Експансивна та вільна енергія Стрільця має позитивний вплив на представників усіх знаків зодіаку. Багато хто відчує приплив сил, з'явиться життєва енергія, бажання пізнавати навколишній світ, вирушити назустріч екзотиці та пригодам.

Місячний цикл, що розпочався в день зміни фаз руху Меркурія, буде наповнений звичними діями і ситуаціями, що повторюються. Але неефективним, якщо штучно прискорювати події та активно впроваджувати нововведення у своє життя. У жодному разі не експериментуйте із зовнішністю та іміджем!

На тлі передноворічної суєти потрібно бути гранично уважними стосовно людей, які з'являються у вашому житті вперше. Вечірки, посиденьки з друзями, походи до кінотеатрів та поїздки за місто принесуть задоволення та подарують приємні спогади, якщо вони будуть не дуже галасливими і в компанії старих друзів. З'являється чудова можливість розширити свій кругозір і застосувати на практиці наявні знання та вміння.

Молодик у Стрільці пробуджує потребу у зміцненні свого авторитету. Підвищиться інтерес до суспільного життя, спілкування та зустрічей з однодумцями. Ті, хто шукає свого вчителя, наставника, покровителя, з високою ймовірністю зможуть його знайти, якщо докладуть до цього певних зусиль, підключаючи до процесу пошуку давніх знайомих, рекомендації в соціальних мережах.

Молодик у вогненному знаку Стрільця підштовхує до ухвалення важливих рішень, сприяє досягненню поставлених цілей, якщо виконана тривала робота в цьому напрямку. Енергії Стрільця посилюють амбіції, люди схильні задавати собі високу планку, але оскільки зараз період ретро-Меркурія, то після його завершення 2 січня відбудеться переоцінка всього, що заплановано у другій половині грудня 2023 року.

Молодик у Стрільці 13 грудня припадає на середину тижня – робота кипить у цей час. Але рутинні справи і втома, що накопичилася, особливо спустошують в цей час. Велика можливість упустити важливу деталь, пообіцяти те, що не зможете виконати. Якщо є можливість, намагайтеся перейти на щось цікаве, повернутися до того, що раніше вивчали і розкласти все по поличках.

З негативного боку молодик у Стрільці в період ретро-Меркурія посилює пристрасть до гри, авантюризм, прагнення показати свою значущість. Люди більше витрачають на розкішні речі, дорогі готелі, смачну, але шкідливу їжу. А через неправильне розуміння перспектив можна опинитися в небезпечній ситуації і багато втратити.

Починається сприятливий час для тих, хто хоче поновити зв'язки з людьми з минулого. Прекрасна можливість повернути вогонь кохання в стосунки, що давно стали.

У давньогрецьких міфах Місяць уособлюють одразу дві богині: Селена та Артеміда – покровителька родючості та всього живого на Землі. Легенди свідчать, що богиня Місяця ніколи не була одружена, вона так і не пізнала істинного кохання, а її єдиною всепоглиналшьною пристрастю було полювання. Ось чому мисливицю Артеміду майже завжди зображують із луком та сагайдаком за плечима, на голові її сяє діадема у формі півмісяця – Місяця. Артеміда народилася разом із братом-близнюком, втіленням Сонця, Аполлоном.

Переміщуючись небесною сферою, Сонце та Місяць вступають у певні взаємодії, що і визначає зміни фаз Місяця: молодик, повня, сонячні та місячні затемнення. З астрологічної точки зору молодик – це аспект з'єднання Сонця та Місяця у певному знаку зодіаку. Астрономічно, в момент молодика перебуває між Землею та Сонцем.

На Овнів, Левів, Стрільців, Близнят, Дів та Риб молодик впливає більше, ніж на представників інших знаків зодіаку.

Народжені під знаками стихії Вогню (Овни, Леви і Стрільці) в дні молодика в вогненних знаках, як правило, впевнені у власних силах і не пасують перед труднощами, але обережність у цей час точно не завадить. З особливою увагою необхідно поставитися до своєї поведінки, оминати конфліктні ситуації, не намагайтеся самоствердитися за рахунок інших. Сварки, що виникли під час ретро-Меркурія, можуть затягтися надовго. Будьте стриманішими, і тоді вам вдасться зберегти теплі та дружні стосунки з тими, хто вам справді дорогий.

Легкість та позитивність Овнів, Левів та Стрільців притягує до них представників протилежної статі. Тому може статися і яскравий запаморочливий роман. Якщо дійсно цього хочеться, бажано максимум свого вільного часу проводити за межами будинку, отримуючи незабутні враження від того, що відбувається навколо.

Близнятам емоційно важко у день молодика в опозиційному знаку Стрільця. Психологічні процеси, що відбуваються глибоко всередині, виштовхують на поверхню накопичений негатив. З одного боку це відкриває перед представниками цього знака певні можливості. Головне – навчитися використовувати їх, зрозуміти для чого це, а не чому так складно. З іншого боку, якщо не намагатися розібратися зі своїми проблемами самостійно, то можна повернутися на кілька етапів тому, що цілком можливо в період ретро-Меркурія – управителя знака Близнята.

Діви та Риби приймають напружені аспекти від молодика у Стрільці. Посилюється внутрішня напруженість, що може призвести до емоційних проявів, які неможливо контролювати, або до деструктивного самоаналізу та відстороненості від усіх. У дні молодика в Стрільці важко приховати справжні почуття стосовно до іншої людини, що може призвести до виникнення незручних ситуацій.

Знаком Діви керує Меркурій, тому представникам цього знака зодіаку значно складніше в день молодика 13 грудня та кілька днів після. Домашні та соціальні обов'язки суперечать одне одному, створюючи напружене психологічне тло незалежно від того, де знаходитесь.

Стрілець – це свято у кращому значенні цього слова. Юпітер керує молодиком у Стрільці, дарує всім, хто дотримується традиції, дотримується норм моралі, займається благодійністю, багато життєвих благ. А в період ретроградного руху Меркурія допомагає уникнути його негативного впливу.

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