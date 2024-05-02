Молодик у Тельці 8 травня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Телець – це знак, пов'язаний зі стабільністю, статком та безпекою. Молодик у Тельці 8 травня знаменує собою перший місячний цикл після весняного сезону затемнень. З новим місячним циклом трансформаційні енергії затемнень відходять на другий план.

Молодиком у Тельці управляє Венера, яка пов'язана з любов'ю, красою, грошима, стосунками та задоволеннями. Від 29 квітня до 24 травня планета "малого щастя" переміщується Тельцем, надаючи можливості відволіктися від зовнішніх подій, сповільнитися і просто насолоджуватися життям, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

У момент молодика 8 травня о 06:22 за київським часом немає жодного напруженого аспекту між планетами, а в Тельці формується стеліум: світла кармічна точка Білий Місяць, Венера, Уран, Юпітер і, відповідно, Місяць і Сонце. Планети створюють дуже потужне позитивне енергетичне тло, яке буде посилено молодиком.

Молодик у Тельці 8 травня може допомогти у втіленні намірів у життя. Також підвищує почуття мотивації, дає натхнення до створення міцної, заземленої основи для себе.

Родюча енергія, що надходить від Тельця та Венери, посилить творчі, грошові та сприятливі сили. Її можна використовувати для того, щоб творити та створювати шедеври, відкрити бізнес, запустити власний проєкт, а також підвищити свої шанси на зачаття дитини, якщо цього хочете.

8 травня – справді чарівна дата весни 2024 року, коли енергії багатства та процвітання неймовірно сильні. Використовуйте потенціал планет, щоб зарядити свої почуття та цілі, наповнитися внутрішньою силою. Майбутній місячний цикл принесе позитивні події у приватне життя, задоволень та радості буде значно більше, порівняно з попередніми місяцями.

Одним із найвідоміших міфів, пов'язаних із Тельцем, є легенда про кохання Зевса та Європи. Імператор фінікійського міста Сідона цар Агенор мав трьох синів і дочку Європу — найкрасивішу дівчину на Землі. Одного ранку Європа гралася з подругами на зеленому лузі, коли її з висоти Олімпу помітив всемогутній Зевс. Вона зачарувала його своєю красою, і тієї ж хвилини Зевс вирішив викрасти дівчину. Щоб не злякати Європу та її подруг, він перетворився на білого бика і непомітно приєднався до череди царя Агенора.

Коли Європа відійшла від своїх подружок, до неї підійшов білий бик і ліг у неї в ногах. Вона ж взяла його за роги і вмостилася на його широку спину. Раптом бик піднявся і помчав до моря. Злякалася Європа, закричали подруги, а бик тим часом кинувся у воду і стрімко поплив, розтинаючи хвилі. Сам бог Посейдон в оточенні морських божеств летів на колісниці морськими хвилями і своїм тризубом приборкував їх, щоб розгладити шлях для свого великого брата — громовержця Зевса.

Незабаром вдалині з'явився легендарний острів Крит. Бик вийшов із моря на берег і залишив Європу. Замість нього у всій своїй величній красі перед дівчиною з'явився Зевс. Європа стала його коханою та подарувала йому трьох синів. Вона славилася добрим характером, любила людей та допомагала їм. У відповідь люди були так вдячні їй, що назвали ім'ям Європи цілу частину світу.

Молодик в Тельці сприяє підвищенню самооцінки, зникає підсвідоме почуття невпевненості, з'являється відчуття ґрунту під ногами. В навколишньому просторі з'являється більше того, що змушує почуватися комфортно. Дозвольте собі розслабитися, віддайте перевагу маленьким задоволенням – цим ви активізуєте енергії молодика, який народиться 8 травня.

Телець — знак фіксованої Землі, а молодик завжди асоціюється з часом, коли потрібно "саджати насіння". Саме тому в найближчі два тижні після молодика корисно розпочинати бізнес-проєкти, здійснювати переїзд, влаштовуватись на нову роботу. Але важливо не лише "пустити коріння", а й виявити працьовитість, яку так цінує Телець.

Молодик дає хороші перспективи для подальшого зростання, але водночас помітно слабшає енергетичний потенціал людини, і це треба враховувати. Не варто братися за надто складні завдання, якщо невпевнені у власних силах. У молодик з'являється шанс оновити своє життя, тому подумайте, які саме речі вам хотілося б змінити або дати їм новий імпульс. Обов'язково складіть список бажань, відправляйте запити у Всесвіт і просто всередині себе просіть про дива, а сумніви і негативні думки женіть геть.

Молодик 8 травня виведе з підсвідомості в реальний світ наші потаємні бажання, пригнічені емоції, забуті гріхи. Також можуть бути ситуації, які підштовхуватимуть нас до усвідомлення своїх помилок. Саме в період молодика в Тельці можна як ніколи чітко побачити свої недоліки, усвідомити та визнати причини проблем, а це вже перший крок до їх вирішення.

Не забувайте про те, що в період транзиту Венери та Місяця за знаком Тельця підвищуються ризики переїдання, солодких та інших надмірностей хочеться більше, ніж зазвичай. Дуже легко набрати зайві кілограми, які скинути неймовірно складно.

Телець – знак земний, ґрунтовний та неквапливий, а отже, точно не варто метушитися та прискорювати події. Дозвольте процесам, що почалися в найближчий місячний цикл, розвиватися в природному ритмі, оцініть те, що маєте. Уникайте фінансових ризиків, зберігайте особисті ресурси (фізичні та психічні), діліться найнеобхіднішим із тими, хто потребує допомоги, створюйте красу навколо себе.

Читайте також: