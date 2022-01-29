Молодик у Водолії 1 лютого 2022 року: що на нас чекає в цей час

Молодик у Водолії 1 лютого 2022 року: що на нас чекає в цей час

1 лютого о 07:46 за київським часом Молодик у Водолії, який принесе оновлення в життя кожної людини.

Водолій – символ повітряної стихії, лютневий Молодик – це шанс зробити ковток свіжого повітря, запустити процеси регенерації, як у власному організмі, так і загалом в суспільстві Цей Молодик говорить про можливість свідомої зміни долі людини на краще, розповідає астрологиня Марина Скаді.

Багато людей зможуть подивитися під іншим кутом на нинішню ситуацію, отримати свіжий і не закостенілий погляд на якусь проблему чи подію. Успіх залежить від готовності людини приймати іншу думку. З Молодика 1 лютого розпочинається китайський гороскоп — рік Тигра вступає у свої права. З цього моменту, активні, соціально орієнтовані особи, відчують приплив життєвих сил та енергії, для того, щоб реалізувати свій потенціал, досягти результатів та намітити нові цілі.

Молодик у Водолії 2022 відбувається на тлі ретроградного Меркурія. Тому, період від Молодика 1 лютого до Повні 16 лютого, ознаменований новими віяннями, які знаходять своє практичне застосування не дуже швидко, а, швидше, навіть з деяким гальмуванням. Однак це "період посіву насіння", тому не відмовляйтеся від того, що має інакший і незвичний вигляд. Це час інтелектуальних осяянь, які допомагають зрозуміти, у чому річ, або знайти рішення, над яким безрезультатно тривалий час працювала група людей.

Знак Водолія відрізняється своєю неординарністю та оригінальністю. Приймаючи його енергії, людина отримує можливості для того, щоб створити фундамент майбутніх успіхів на найближчий рік. Водолій – знак стихії Повітря, а це означає, що ментальна діяльність, навчання, комунікації, дослідження – це інструменти для усвідомлення своїх сильних боків та соціального зростання.

Саме поняття астрологічної події "Молодик", дуже співзвучне з "одиницею". Одиниця, це число початку циклу, починання, нових дій, оригінальності, прогресу, честолюбства, сміливості, змін, початку нового проєкту, внутрішньої сили, переконаності, рішучості, впевненості, індивідуальності.

Одиниця має динаміку, символізує насіння або початок, як і Молодий місяць. Цій цифрі притаманні енергія, сила та владність. У позитивному сенсі Одиниця вразлива, творчо налаштована, романтична та сповнена ентузіазму. У негативному – егоцентрична, зарозуміла та егоїстична. Стихія Повітря, виражена Молодиком у Водолії – це інтелект, мова, спілкування, початок. У романтичних стосунках допомагає знайти порозуміння, поговорити, але не викликати пристрасті. У діловій сфері – дуже корисна енергія, обставини складаються якнайкраще для того, щоб зробити ривок уперед, заявити про себе, знайти своє місце під Сонцем.

Молодик у Водолії 1 лютого символізує неминучі оновлення, м'які трансформації (принаймні їх можна буде пояснити логічно). Енергія цього Молодика настільки велика, що вона може спричинити багато подій у житті тих, хто боїться змін на своєму життєвому шляху і всіляко їх уникає. У позитивному сенсі, Молодик 1 лютого дуже глибокий, сильний і має цілющі властивості. Він реально відкриває шлях на щастя. Це стосується як окремої людини, так і будь-якої складної ситуації. У негативному – примусові зміни увійдуть у життя тих людей, які довго "топталися на одному місці". Пам'ятайте – Водолій дуже дружній знак, терплячий, але легко впадає у крайності та не залишає вибору, коли ситуація не має перспективи.

Лютневий Молодик виражає принцип творчої комунікації, його можна назвати "алмаз", як символ невинності, твердості духу і хоробрості, жорсткості рішень і непідкупності. Символізує Сонце та ясну роботу свідомості на високому рівні. Молодик у Водолії сприяє втіленню ідей у реальність, приводить у життя волю людини, відповідно до гармонії буття. Вершиною цього процесу є оновлення реальності, що дає імпульс новому життю та висвітлює все, що вже втілено в дійсність. Під час Молодика 1 лютого і два тижні після нього, треба бути уважними до зовнішніх знаків, оскільки тим часом Всесвіт показує орієнтир на самостійні, особисті ініціативи, які обов'язково принесуть результат. Багато людей зможуть знайти впевненість у собі та своїх силах, здібностях, талантах, професійних та ділових якостях.З'являться можливості та шанси здобуття нових знань, освіти, проясниться робота свідомості.

Значно поліпшаться розумові процеси, легше конкретизуватиме хід міркувань. Тому, після 4 лютого (закінчується період ретроградного Меркурія) – чудовий час для ділових переговорів, угод купівлі-продажу, посилюється ораторський талант, здатність висловлювати свої думки письмово. Активні енергії Водолія після Молодика 1 лютого сприяють розвитку та розширенню контактів, зв'язків, комунікації, знайомствам в освітній, науковій чи діловій сферах. Якщо вам потрібно зібрати аудиторію, прочитати лекцію, пройти співбесіду, підготувати доповідь – використовуйте період Місяця, що росте (від Молодика до Повні), максимально. З'явиться багато нових ідей, можливість здобуття нових знань, які допоможуть підвищити рівень професіоналізму.

Водолії, Близнята, Терези – ви в потоці везіння та талану. Молодик 1 лютого принесе багато позитивних подій, що запам'ятовуються. Значно збільшується ваша життєва сила та працездатність. Власні ідеї тепер будуть визнані суспільством, колективом, вашим оточенням. Гарний час для суспільної діяльності, просування своїх інтересів. Ви зможете реалізувати багато творчих ініціатив та проєктів, давно намічені плани. Не проґавте свій шанс зайняти лідерські позиції, провідні пости. Обставини складаються найкращим чином для того, щоб позбавитися навіть тривалих конфліктів з партнерами, а також з дітьми, романтичним партнером, батьками, близькими родичами.

Стрільці та Овни також потрапляють у категорію щасливчиків, зможуть досягти зовнішнього та внутрішнього балансу. Проте, доводиться бути в тонусі, гнати від себе відчуття втоми, докладати зусиль і думати передусім. Не час розслаблятися, жалкувати за втраченими можливостями. Навпаки, намагайтеся працювати над питаннями, озвучуйте свої бажання і тоді, допомога та підтримка прийдуть самі собою, а пошук заступництва начальства та високопосадовців, дасть результати та принесе вагомі плоди.

Левам потрібно зібратися з думками, відкинути всі сумніви, скоординувати свої дії з оточенням та почати діяти. Не чекайте, що всі будуть з вами згодні, скоріше навпаки, ви зіткнетеся з жорсткою критикою та конкуренцією. Доведеться шукати компромісне рішення та враховувати інтереси більшості. У цьому випадку місячний цикл, що розпочався 1 лютого, пройде щасливо.

Скорпіони та Тельці можуть опинитися у стресовій ситуації, зіштовхнутися з перешкодами, особливо, у перші дні після Молодика. Складно вирішуються фінансові проблеми, однак повільний, але впевнений рух уперед, наполегливість та прояв дипломатичних здібностей наблизить вас до реалізації бажаного. Або, як мінімум, ви зможете зберегти нейтральне становище, уникнути гіршого розвитку подій.

Козороги, Риби, Раки, Діви – ви відчуєте гармонію тіла та духу. Однак розраховуйте тільки на себе, користуйтеся своїм життєвим досвідом, вирішуйте завдання тихо, без зайвої метушні. Менше слухайте те, про що говорять по телевізору та засоби масової інформації, щоб не втрачати свій ресурс (насамперед інтелектуальний) і зберігати психічну рівновагу. Намагайтеся мати запасний варіант на випадок форс-мажорних обставин. Все у ваших руках, не проґавте свій шанс!

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