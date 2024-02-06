Молодик у Водолії 10 лютого 2024 року: що на нас чекає в цей час

10 лютого – "резонансна дата". Це перший молодик, коли Плутон перебуває у Водолії, що генерує неймовірні потоки творчої рушійної енергії та задає тон на найближчі 20 років!

Молодик у Водолії 10 лютого о 00:59 за київським часом і принесе непередбачувані зміни. Утворює з'єднання із зіркою Кастра (лат. Castra, що означає "денний перехід, день шляху"), її становище 20°33′ Водолія. Ця зірка має характеристики войовничого Марса та інтелектуального Меркурія. Кожному з нас потрібно вирішити якусь особисту проблему, персональне завдання та вибрати правильний вектор докладання зусиль, визначити свій власний "курс". Ідеальний час, щоб проявити себе активніше та діяти швидше, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Водолій – фіксований знак Зодіаку, волелюбний та прогресивний. Плутон і молодик у цьому знаку, начебто спрямовані в майбутнє, назустріч новим звершенням та новому досвіду. Середина лютого – сприятливий час для старту в будь-яких життєвих сферах, особливо чогось принципово нового. Це період насичених інформаційних потоків, політ думки стане більш креативним та вільним.

Молодик — це аспект з'єднання Сонця і Місяця, нічне світило досить близько підходить до Землі і може викликати сильні коливання земної кори, впливаючи на настрій людей.

Цей молодик стане початком китайського Нового року, символ якого Зелений Дерев'яний Дракон. Рік Дракона настає кожні 12 років і в цей період слід знайти в собі сили до рішучих дій, а не просто споглядати те, що відбувається навколо. Необхідно самостійно побачити сприятливі змогу розвитку, які надає доля.

Рік Дракона, який триватиме від 10 лютого 2024 року до 28 січня 2025 року, для багатьох буде важкою, але необхідною школою, успішно витримавши яку, людина стане набагато сильнішою та успішнішою. Успіх 2024 року багато в чому залежить від готовності відмовитися від консервативних поглядів та старих переконань, щоб зробити прорив до світлого майбутнього, поєднуючи навколо себе людей.

Молодик 10 лютого у напруженому аспекті з Ураном – управителем Водолія. Має активний і яскравий потенціал, закликає стрімко розвиватися у вибраних областях, інакше цей натиск енергії може руйнівно вплинути на людину та навколишній простір, якщо не буде використано конструктивно. Пасивність шкідлива найближчими днями після молодика 10 лютого. Це чудовий час для тих, хто прагне переробити масу роботи у стислий термін.

Нумерологія молодика 10 лютого пов'язана з одиницею, початком. Символізує перехід наступного рівня, новий етап. 10 – це наповненість та цілісність, обсяг та значимість, що перевертає перебіг розвитку подій. А це призводить до необхідності після завершення певного етапу рухатися далі, починаючи від початку – після одиниці знову стоїть нуль.

У день молодика 10 лютого Меркурій та Юпітер у напруженому аспекті, що може стати причиною негативних подій. Тому можливі конфліктні ситуації, які можуть дуже перешкодити процесам, що тільки-но розпочалися. Тривожні думки, різкість у висловлюваннях, "роздмухування з мухи слона", посилюють будь-яку ситуацію, перешкоджають взаємодії з іншими людьми, ускладнюють поїздки. 9 та 10 лютого – несприятливі дні для пошуку співпраці з іноземцями, початку подорожі, еміграції, звернення до консульств та інших офіційних інстанцій.

Концентрація напружених аспектів планет цього дня може призвести до несприятливих ситуацій і навіть жертв техногенного та природного характеру, тому за можливості уникайте місць скупчення народу. Краще не планувати перельоти на цей день, оскільки багато рейсів скасовуватиметься або переноситиметься на інший час.

Молодик 10 лютого сприятливий для самостійної інтелектуальної роботи, планування свого майбутнього, зустрічей з однодумцями та друзями. Час усвідомлення фундаментальних речей та необхідності вживання термінових заходів. Будьте пильнішими, проявляйте уважність до деталей. Цього дня з'являться передумови до нормалізації стосунків у різних сферах, але до рішучих дій краще перейти 11-12 лютого.

З одного боку, цього дня можуть з'явитися раптові перешкоди чи сюрпризи, можливі депресивні стани, незадоволення собою. А з іншого, у кожної людини з'явиться шанс змоделювати той простір, умови, які максимально наблизять його до реалізації мети. Настав час відкинути всі переконання та втілити мрії у реальність. Енергія Водолія підживлює прагнення незалежності і спонукає людей діяти поодинці, якщо довкола немає однодумців.

Молодик у Водолії сприятливий для громадської діяльності та всіх, хто хоче об'єднати людей навколо себе, створити спільноти, школу, запустити сайт або онлайн-проект. Тільки енергія новизни та нестандартність творчого підходу дасть вашій ідеї зелене світло. Це стосується і реклами, і майбутньої діяльності. Найкраще позначити свої бажання та плани саме в молодик.

Молодик у Водолії принесе з собою вітер змін усім знакам Зодіаку, але найбільше, саме з позитивного боку, цей молодик відчують Водолії, Близнята та Терези.

Головне на найближчі два тижні – налагодження стосунків із людьми. Дотримуйтесь здорового балансу – будьте доброзичливі, допомагайте, але не дозволяйте порушувати свої межі. Ваш енергетичний потенціал досить високий, і серйозні захворювання не страшні. Послаблення імунітету можливе наприкінці місяця, після повного місяця 24 лютого, тому вже зараз плануйте справи так, щоб після лютневого повного місяця скоротити соціальні контакти до мінімуму.

Тельці, Леви та Скорпіони важко сприймають потужну енергію молодика 10 лютого. Доведеться ухвалювати непопулярні рішення, робити важкий вибір і від чогось відмовлятися, щоб досягти позитивних змін у житті. Можливий тиск з боку, активізація недоброзичливців та явних ворогів. Не піддавайтеся на провокації в молодик і найближчими днями до і після нього. Подумайте про те, чого ви дійсно хочете, та внесіть необхідні зміни до мети. Чого б ви не прагнули, через подолання, все вийде, тому не гальмуйте цей процес, приступайте до справи та відкиньте геть сумніви. Вирвіться зі своєї повсякденної рутини, яка затягує!

Більшості людей молодик 10 лютого принесе чудові можливості зростання та розвитку. Динаміка другої декади лютого сприяє кар'єрним досягненням, самореалізації. Але в особистому житті може бути все дуже хитко, оскільки Водолій надто волелюбний та незалежний знак зодіаку, що часто є причиною проблем у любовній сфері.

Пам'ятайте – краса світу у його різноманітності, і кожна людина – це окремий Всесвіт.

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