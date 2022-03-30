Молодик в Овні 1 квітня 2022 року: що на нас чекає в цей час

Молодик в Овні 1 квітня 2022 року: що на нас чекає в цей час

Молодик в Овні 1 квітня о 09:24 за київським часом – першого числа, першого знаку зодіаку. Одиниця – це крапка, початок всіх початків. Символізує чоловічу активну енергію, це образ самої людини, яка народилася, прийшла у цей світ, щоб пізнати його та стати його частиною. Молодик в Овні – це потік активної енергії, виявленої, в дії.

Аспект Молодика – це з'єднання Сонця і Місяця, астрономічно це момент, коли Місяць знаходиться між Землею та Сонцем приблизно на одній прямій з ними. Енергії Молодика визначають тон подій на весь місячний місяць, але найсильніші – в період від Молодика до Повні.

Овен – знак стихії Вогню, Молодик у цьому знаку відкриває сприятливі можливості розпочати життя з чистого аркуша, з новими життєвими цілями. Сонце у Овні має статус екзальтації, тобто наділяє життєвою енергією, посилює у людях войовничість, вольові якості. Місяць у Овні не може повністю проявити свої якості, основні з яких – ніжність, турбота, прагнення створити комфортну атмосферу для рідних та близьких людей. У місячний місяць, що розпочався 1 квітня, люди стають більш імпульсивними, зосереджені на своїх потребах, дії спрямовані на соціальну сферу, виникає величезне бажання показати себе, проявити лідерські якості.

Овном керують Марс і Плутон, тому Молодик у цьому знаку включає потужні енергії, відкриває нові можливості. Крім того, незалежно від того, в якому знаку Молодик, цій астрологічній події завжди відповідають якості Плутона – планети криз, глибоких трансформацій та відродження в новій якості. Функції Плутона спрямовані на зовнішній, активний прояв. Будь-яка криза – це нові можливості для багатьох життєвих сфер і насамперед активізує внутрішні ресурси людини, запускає процес регенерації.

Молодик 1 квітня 2022 року відбудеться в п'ятницю – день Венери. До 6 квітня планета рухається через Водолія, знак пов'язаний з революційними перетвореннями, масштабними оновленнями. Увечері 5 квітня Венера переходить до знаку Риб, де має статус екзальтації. Цей Молодик несе в собі позитивний потенціал, можливості для згладжування гострих конфліктів, усунення військової агресії, об'єднання.

Місячний місяць передує коридору затемнень (30 квітня - 16 травня), закінчується 30 квітня, після чого цього ж дня – сонячне затемнення у Тельці о 23:41 за київським часом. Квітень, мабуть, найбільш насичений астрологічними подіями, найважливіший місяць 2022 року. Молодик відбувається у поєднанні з Меркурієм – планетою інтелекту та комунікацій. Це хороший знак – відкриваються дороги, легше встановлювати контакти, отримувати різні документи, а також домовлятися на різних рівнях щодо припинення конфліктів.

12 квітня відбудеться епохальне з'єднання Юпітера і Нептуна в Рибах, планети з'єднуються раз на 12 років, але саме в Рибах з'єднання було 166 років тому – в березні 1856 року. Риби – дванадцятий знак, він зібрав у собі весь досвід Зодіаку. Місячний місяць, який дивним чином збігається з календарним місяцем, з одного боку завершує глобальний світовий цикл, але з іншого боку, є початком глобальних змін рішуче на краще.

Період від 26 березня до 3 квітня, на який припадає Молодик в Овні 1 квітня, унікальний за своїм потенціалом тим, що всі планети розташовані в межах 100 градусів із 360 можливих. Конфігурація планет називається "Пучок", тобто це згущення планетарних енергій. Такий особливий рух планет небесною сферою дає вузьку спрямованість інтересів мас людей. Присутня вибірковість у багатьох сферах, чітко окреслена сфера інтересів, але також тут спостерігається обмеженість прояву. Фігура планет "Пучок" активізує енергії Сатурна, з одного боку, це жорсткість зовнішніх умов, але з іншого боку, обставини складаються найкращим чином для того, щоб досягти конструктивності та міцності у будь-якій сфері.

Молодик в Овні 1 квітня 2022 року змусить багатьох людей викладатися повністю, це стосується як відстоювання своїх інтересів, розвитку бізнесу, так і активних бойових дій. Перемога на боці чесних людей, агресор зазнає нищівного удару вже найближчим часом. Це актуально для всіх країн світу, а насамперед для України - перемога за нами!

Скориставшись потенціалом Молодика, кожна усвідомлена людина, борець за своєю суттю, може досягти дуже високих результатів, зробити прорив, якісний стрибок у тій справі, якою займатиметься. При цьому зростає важливість і роль оточення людини, її зовнішніх контактів. Найбільше під вплив Молодика в Овні потрапляють представники таких знаків: Овен, Риби, Водолій, Телець, Козоріг.

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ОВЕН

Молодик у вашому знаку і місячний місяць, що почався, принесе обнулення і оновлення, кардинальні життєві зміни. Те, що тривалий час не вдавалося реалізувати, раптом стає можливим – для вас відчиняються всі двері. Немає часу на розгойдування – треба працювати, треба робити.

РИБИ

Не намагайтеся знайти логічне пояснення тому, що відбувається, бо його тут немає. Просто довіртеся Всесвітові, сміливо розпочинайте те, що задумали – у вас все вийде, вам вдасться вийти із замкнутого кола проблем та почати нове щасливе життя.

ТЕЛЕЦЬ

Починається розчищення простору нового життя. У вас є всі ресурси та можливості для того, щоб створити міцний фундамент на багато років вперед. Місяць не з легких, але він дуже важливий – не втрачайте жодного дня, будьте впевнені – ви почнете процес, а навколишня реальність дивним чином сприятиме реалізації ваших бажань.

БЛИЗНЯТА

Легко адаптуються до нової реальності. Молодик 1 квітня стане відправною точкою в щасливе життя, але тільки якщо ви забудете про лінощі.

РАКИ

Раки можуть пережити емоційне потрясіння, зовнішні напружені події змушують приймати кардинальні рішення, до яких ви, за внутрішніми відчуттями, ще не готові. Але, очевидно, Всесвіт має на Вас інші плани.

ЛЕВИ І СТРІЛЬЦІ

У потоці позитиву загалом місячний місяць, що розпочався 1 квітня, принесе в основному щасливі події. Принаймні перші два тижні після Молодика стануть очевидною можливістю змінити життя на краще.

ВОДОЛІЙ

Може бути відчуття того, що ви перебуваєте в стані стиснутої пружини, що вже готові зробити стрибок вперед. 1 та 2 квітня – чудові дні для цього, як і весь період від Молодика до Повні 16 квітня. Ефективні результати від докладених зусиль будуть вже незабаром, головне, не проґавте цей сприятливий період.

КОЗОРІГ

Всі складнощі, з якими вам доведеться стикнутися в перші два тижні після Молодика, стануть каталізатором конструктивних перетворень. Мобілізація всіх внутрішніх ресурсів дозволить зробити якісний перехід у своєму еволюційному розвитку. Вираз "немає зла без добра, а добра без зла", як ніколи актуальний для вас в найближчий місячний місяць.

ТЕРЕЗИ

Представники знаку можуть опинитися в ситуації як "між двома вогнями", напевно, потрібно зробити складний вибір.

ДІВИ і СКОРПІОНИ

Під час Молодика 1 квітня і найближчими днями після нього поглинуті пошуком сенсу у всьому, що відбувається. Час досліджень та дивовижних відкриттів.

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