Молодик в Овні 21 березня 2023 року: що на нас чекає в цей час

Молодик в Овні 21 березня о 19:23 за київським часом означає початок дії, новий цикл активності та особистого розвитку. Зливаючись із Весняним рівноденням 20 березня о 23:24, символізує відродження світла, новий рік у природі, життя загалом.

Цей молодик несе в собі особливі енергії, посилює значущість нового транзиту — Плутона у Водолії від 23 березня. Такий взаємозв'язок формує умови для чергового витка в геополітиці щодо переділу миру та сфер впливу. Третя декада місяця ставить тон на найближчі кілька місяців, переміщує увагу з одних тем на інші. Наприклад, із військових подій на сферу грошових відносин, міжнародну фінансову систему, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Овен (лат. Aries, баран) – перший знак зодіаку, рахуючи від точки Весняного рівнодення. Відповідає сектору екліптики (шлях руху Сонця) від 0° до 30°, належить до стихії Вогню, має кардинальні якості. Як перший символ циклу символізує початок еволюції. Пов'язаний зі знаком міф про Ясона і Золоте руно. У тілі людину керує головою, мозком, а також селезінкою та наднирниками.

Весняне рівнодення і молодик у березні концентрують енергії Овна, у третій декаді він максимальний і можна з ним працювати найбільш ефективно. У цей час відбувається активізація Вищого Розуму, істинної Творчості. Багато людей зможуть усвідомити справжні цілі свого життя, своє призначення, які мають бути узгоджені з цілями сім'ї, різних груп населення, країни та всього людства. Саме час відмовитись від поривів, що перекидають все на своєму шляху, а також для пошуку простору для компромісу.

Овнівські енергії посилюють життєвий потенціал, стимулюють прагнення конкурентної боротьби за свої права, лідерство та незалежність. Однак, віддаючи перевагу прямим шляхам, найвищі вершини дуже складно досягти, оскільки ці дороги виявляються занадто крутими. Тому важливо звертати увагу на потреби оточення і діяти спільно, підтримуючи одне одного. Світ та добросусідські взаємини – основа успіху. Тільки в цьому разі можна подолати будь-які перешкоди та створити умови для гармонійного особистого просування.

Овен пов'язаний із ментальним тілом людини, творчим початком, і навіть зі світом божественних ідей. Цей знак управляє процесом зародження ідей, які потім набувають форми. Управитель молодика в Овні — Марс, планета переміщується Близнятами до 25 березня. Вогненний Марс у знаку стихії Повітря почувається комфортно, тому молодик в Овні позитивно позначиться на інтелектуальній сфері: все навколо стає ясніше і світліше, в голові народжуються блискучі ідеї, люди починають мислити по-новому.

Варто відзначити, що Марс і знак Овна характеризує військову сферу життя суспільства, в особистому гороскопі відбиває силу волі, поведінку у важких ситуаціях, здатність до виживання за різних умов. Молодик в Овні, а також інгресія Марса з Близнятами у знаку Рака 25 березня вплине протягом військових конфліктів у всьому світі з тенденцією до зменшення інтенсивності бойових дій.

Найяскравіші дні весни 2023 року – від 20 до 26 березня, у цей час відбудуться найважливіші події, які вплинуть на світоустрій загалом. Настане визначеність з багатьох питань, буде започатковано тривалі процеси. У цей період переважають активність та рішучість, але необхідно уникати поспішності та дратівливості, щоб не зіпсувати спочатку те, що у разі правильної поведінки може дати добрий результат.

Молодик в Овні змінює ритм життя, проявляються приховані особисті якості та таланти, з'являється бажання жити і боротися за своє місце під Сонцем. Активізується робота всіх органів та систем організму, люди швидше відновлюються після хвороб та хірургічних втручань. Найближчими днями після молодика рекомендується пити більше води, їсти білкову їжу, займатися фізичними вправами, але менше вживати шоколаду, кави, цукру.

Молодик 21 березня сприятливо позначиться на професійній сфері, бізнесі, кар'єрі. Активність, оригінальність і рішучість у період зростального Місяця (22 березня – 5 квітня), приведуть до успіху та видимих результатів у короткі терміни. Але важливо пам'ятати про такт і дипломатичність, уникати поспішності, імпульсивності та нетерпимості. У ділових взаєминах корисно виявляти впевненість у собі, просувати особисті інтереси, але також необхідно з повагою поставитися і до побажань партнерів. Гарний час для того, щоб зайнятися плануванням, обдумуванням нових проєктів, виробляти стратегію та тактику дій у бізнесі, що дозволить чітко побачити шляхи вирішення тих чи тих питань на місячний цикл.

Найближчим часом сприятливі короткі поїздки та комерційні проєкти, що ґрунтуються на будь-якій ідеї та не потребують великого фінансування для розвитку. Неварто розпочинати довгострокові справи. Фінанси швидко розпорошуються, що називаються "згоряють", тому не беріть багато готівки під час походу до магазинів, є ризик одразу все витратити.

Знак Овна, маючи вогняну природу, а молодик у цьому знаку дає імпульс початку нових проєктів, або тих справ, які весь час відкладалися на потім. Весняне рівнодення та молодик в Овні принесе дуже активні знайомства, яскраві та швидкі. Підвищує інтерес до протилежної статі. Чоловіки, як ніколи, готові доводити свою мужність. А жінки стають справжніми "амазонками". Любовні романи, розпочаті у третій декаді березня, будуть бурхливими, але, найімовірніше, короткими.

Молодик в Овні характеризує вогонь, який може перерости у величезне полум'я. Це вогонь свічки, іскра, імпульс. Символ першого місячного дня – світильник, гірський кришталь. У день молодика можна провести обряд зі стихією Вогню, щоб очистити простір від негативу. Допоможуть у цьому ароматичні палички чи невеликі свічки.

Овни, Леви та Стрільці відчують позитивні енергії молодика в Овні, посилені Весняним рівноденням. Відбудуться кардинальні зміни у тривожних життєвих сферах. Намагайтеся не прогаяти цей ефективний період – сміливо йдіть назустріч тому новому, що входить у ваше життя. Гарний час для обдумування загальної стратегії дій на місяць та уважного аналізу свого реального становища. Вам відкриються нові шляхи реалізації ідей.

Для всіх інших знаків зодіаку молодик в Овні відкриває можливості, допомагає налаштувати себе на те, щоб найближчого місяця здійснилися найсміливіші мрії і бажання, але вони повинні бути творчими, інакше ви собі нашкодите. Молодик у перший день нового астрономічного року (з моменту Весняного рівнодення) має потужний потенціал. У 1-й місячний день активна область між бровами, так зване "Третє око".

Звертайте увагу на сновидіння, підказки Всесвіту, а також виявляйте соціальну активність. Прекрасний час для того, щоб зрушити з мертвої точки справи, що застоялися, повернути інтерес до роботи, а також почати займатися фізичними вправами для схуднення та оздоровлення. Будьте обережнішими у помислах: якщо ви ненароком цього дня побажаєте комусь зла, це зло може обернутися проти вас.

Молодик в Овні 21 березня допоможе позбутися страхів і мізерів – вони згоряють без сліду. За можливості посидіть біля вогню, або сконцентруйтеся на полум'ї свічки хвилин 10-15, зосередивши увагу на кінчику полум'я. Після м'яко заплющіть очі і 5 хвилин просто посидіть. Потім ставайте до складання плану на місячний цикл.

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