Молодик у Леві 4 серпня 2024 року: що на нас чекає в цей час

Молодик у Леві принесе потужні енергії, допоможе інакше поглянути на події, що відбуваються, усвідомити їх зміст і побачити багатогранність цього світу.

4 серпня о 14:13 (gmt+3) молодик у Леві, в одному з найсильніших знаків зодіаку. Керує цим молодиком Сонце, яке в астрології є центральним елементом будь-якого гороскопа. Молодик у Леві дозволяє висловити свою індивідуальність, проявитися нам у творчому напрямку, допомагає посилити наші лідерські задатки, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Сонце символізує наше "Я", нашу сутність та життєву силу. У момент молодика і Сонце утворюють аспект з'єднання, тому молодик набуває сонячних характеристик і якості знака Лева. Новий місячний місяць ідеально підходить для пошуку джерел енергії, визначення життєвих цілей та повного самовираження.

Молодик у знаку Лева порушить питання самооцінки та реалізації своїх амбіцій, бажання здобути визнання та набути популярності. Заохочує та стимулює нас діяти максимально ефективно, досягати своїх цілей, покращувати якість свого життя, організовувати та надихати інших людей.

Цей творчий молодик розплющить очі на багато речей, тому багато людей побачать світло, відчують смак до життя. І навіть російська агресія щодо України та політичні хвилювання в країні та світі не завадять здобути впевненість, відчути себе досить сильною людиною, здатною вирішувати будь-які проблеми.

У день молодика Меркурій стаціонарний із поворотом до ретроградного руху, тому не варто поспішати з висновками, якщо щось піде не за планом у найближчі кілька днів. Це може змусити людей, з одного боку, драматично висловлювати свої почуття, але, з іншого, глибоко аналізувати обставини, замислюватись про сенс життя та приймати відповідальні рішення.

Від 3 до 5 серпня Марс перебуває на осі катастроф, що може дати яскраві масштабні події чи раптові ситуації негативного характеру. Не варто займатися екстремальними видами спорту в цей день, краще уникати перебування в натовпі, оскільки можливі різноманітні провокації.

У Леві Місяць перебуває "в гостях" у Сонця, у знаку стихії Вогню — це сонячний Місяць, що розкриває підсвідомість. Молодик +/- 1 день до і після нього, висвічує внутрішні проблеми, а також приносить усвідомленість свого внутрішнього світу, потребу кохати і бути коханим. Романтика і кохання вриваються у звичне життя багатьох людей. Таємне може стати очевидним, а приховане вийти назовні.

Прокидаються почуття та емоції щодо близьких людей, дітей, підвищується самооцінка. Можливе формування нових взаємин, нових видів активності, творчості, хобі. Але, в період молодика у Леві, варто бути уважнішими до оточення, оскільки часто спотворені цінності, як і мотиви, рухають людьми. Адже енергія цього знака пов'язана зі сценою, акторством, его-станами. Більше людей надмірно емоційні, вимагають себе уваги.

Місяць символізує образ Матері, а Сонце – Батька. Молодик у Леві – це великий потенціал для веселощів та натхнення. Багатьом дасть необхідний подих полегшення, заряд сили та оптимізму, започаткує новий цикл зростання і забезпечить енергетичне перезавантаження. Прекрасний день, щоб поєднати сім'ю, налагодити стосунки з дітьми чи романтичним партнером.

Сконцентруйтеся на найзаповітнішій меті, думайте про неї періодично 4 та 5 серпня. Водночас потрібен позитивний настрій і тоді, найближчого місяця, ви помітите суттєві позитивні зрушення. А може навіть наблизитеся до своєї мети впритул. Добре провести цей день на публіці. Самотнім людям може посміхнутися успіх цього дня, з'являється більше шансів завести романтичні стосунки.

Представникам знаків стихії Вогню (Овен, Лев, Стрілець) молодик у Леві принесе задоволення емоційних потреб у взаєминах, нові можливості, щасливі випадковості. Вогненних знаків зодіаку і без молодика супроводжує везіння під час транзиту Сонця Левом. Але, враховуйте і те, що ваш оптимістичний настрій і чутливість до знаків уваги та компліментів, може зіграти з вами злий жарт і притягнути в життя токсичних людей.

Від моменту молодика Місяць росте, що найкраще позначиться на життєвому укладі Овнів, Львів та Стрільців. Проходитимуть важливі події. Це може бути гарним часом для того, щоб протягнути людям, що оточують, руку допомоги, поділитися життєвим досвідом, а також зосередьтеся на розумінні потреб власних дітей.

Водолії будуть схильні до емоційних коливань у період молодика у Леві, часом можуть перебувати в піднесеному настрої, а часом відчувати пригніченість. Близьких людей, друзів побачите у справжньому світлі і, будьте готові, що необов'язково з найкращого боку. Можливе інтенсивне залучення дітей до вашого життя, зміна взаємин зі своїми дітьми та онуками. Витрати, пов'язані з дітьми, можуть зрости в найближчі два тижні.

Молодик у Леві в опозиції до знаку Водолій, це опозиція – напружений аспект. Щоб його дозволити, потрібно вміння робити правильний вибір, що для багатьох є складністю. Опозиція – це часто проблема. Але вона вирішувана, оскільки це не перешкода, а лише необхідність компромісу. Необхідність подивитися на ситуацію під іншим кутом з позиції іншої людини.

Для Тельців і Скорпіонів дні молодика у Леві завжди складні. Напружений аспект до Сонця у цих знаках від транзитних Сонця та Місяця забезпечує перешкодами, тривогами та хвилюваннями. Загострюються конфлікти, а ініціатива з вашого боку може бути караною. Намагайтеся провести перший тиждень серпня якомога спокійніше, бажано у відпустці з дорогими людьми.

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