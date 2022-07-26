Молодик 28 липня: чим він небезпечний для Києва

У цьому місці він перебуватиме поряд із Сонцем столиці України, Києва, що матиме вплив на події, які там відбуваються, і на людей, які там мешкають. Про те, чим нинішній молодик небезпечний для Києва, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Як молодик впливає на жителів Землі

Будь-який молодик є темною силою, яка негативно впливає на організм людини – як на її тіло, так і на душу. Сил у нас у цей час зазвичай мало, тому на вирішення серйозних професійних і побутових питань розраховувати не доводиться – краще перенести їх на кілька днів, зосередившись на вже розпочатих проєктах та рутинній роботі. Настрій у такі дні – а молодик це переважно не один, а три дні – теж залишає бажати кращого: людей переслідують страхи, фобії, нав'язливі стани і погані передчуття.

У чому важливість нинішнього молодика

Нинішній молодик має особливу важливість, оскільки проходить по шостому градусу Лева, а, згідно з гороскопом української столиці, Київ перебуває у сьомому – королівському – градусі цього ж знаку. Така близькість молодика свідчить про можливе загострення ситуації навколо міста – нові ракетні обстріли або роботу диверсійно-розвідувальних груп, тому жителям столиці не можна втрачати пильності. Важливо звертати увагу на підозрілих людей, не чіпати дивні предмети і не нехтувати сиренами повітряної тривоги – краще зайвий раз спуститися до укриття, ніж ризикувати своїм життям. Втім, той факт, що градус української столиці є королівським, вказує на те, що удар, хай хоч яким би він був, пом'якшиться небесним захистом, під яким перебуває Київ.

З'єднання Марса з Ураном

Не менш небезпечним бачиться астрологам і з'єднання Марса з Ураном, яке спостерігатиметься цими днями і збігатиметься з молодиком. Оскільки Уран, як і однойменний радіоактивний елемент, пов'язаний з атомною енергією, велика вірогідність проблем з атомними електростанціями – особливо Запорізькою, що розташована безпосередньо поблизу території військових дій. Залишається лише сподіватися на те, що здоровий ґлузд візьме гору і нічого такого не станеться.

Позитивна програма на майбутнє

Втім, не варто забувати і про те, що будь-який молодик, навіть такий непростий, як нинішній, – це чудовий час для закладення позитивної життєвої програми на майбутнє. Все, що людина запланує або загадає – як бажання – у цей час збільшуватиметься у розмірах разом із Місяцем, тож є сенс просити у Всесвіту кохання, здоров'я і грошей. Найпростіший ритуал, який можна – і потрібно – зробити в цей час, полягає в наступному: треба взяти чистий аркуш паперу та викласти на ньому все, про що ви мрієте. Звісно, краще зосередитися на чомусь одному: якщо спрямувати енергію Місяця, який зростатиме з кожним днем, таке бажання матиме більше шансів на здійснення. Важливо нікому не бажати зла, і тоді все, чого людина прагне, обов'язково здійсниться.

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