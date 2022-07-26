Молодик у Леві 28 липня 2022 року: що на нас чекає в цей час

28 липня о 20:55 молодик у Леві у шостому градусі у поєднанні з нерухомою яскравою зіркою Асмідіске. Енергетично, цей молодик впливає на соціальні процеси, висвітлює те, що ховалося.

У момент молодика Місяць і Сонце перебувають в одному знаку (28 липня - у Леві), тому весь місячний цикл (28 липня - 27 серпня) царюватиме знак Лева - один із найпозитивніших знаків зодіаку. У цей час багато людей зможуть подолати життєві труднощі, покращити стосунки з дітьми, налагодити любовну сферу, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Фіксований Вогонь Молодика у Леві допоможе проявити свою індивідуальність, розкрити творчий потенціал, отримати нові можливості для заробітку та збільшення доходів. У день Молодика та найближчими днями після нього, намагайтеся бути перед очима, серед людей, оскільки успіх у грошовій сфері в період активних енергій Лева безпосередньо пов'язаний із умінням встановлювати і підтримувати контакти.

Сонце у Леві має сильний статус - управління, а зірка Асмідіске у поєднанні з молодим чоловіком дасть ще більший новий імпульс у розвитку, направить діяльність людей правильним шляхом. Цей дороговказ надихне багатьох на об'єднання зусиль задля досягнення ідеальної мети, спонукаючи до переходу на більш високий еволюційний рівень.

Лев - знак життя, щастя, миру, кохання, творчості. Молодик у цьому знаку особливо сприятливий для публічних особистостей, а також для дітей і закоханих. Намагайтеся добре відпочити в цей місячний цикл (28 липня - 27 серпня), відійти на якийсь час від справ і зайнятися особистим життям. Дозвольте собі на якийсь час забути про роботу, підтримуйте тільки поточні процеси, які неможливо відкласти на потім. Якщо є можливість, то краще піти у відпустку, а свої справи передати колегам.

Найпотужніші енергії відчуваються на початку місячного цикклу - від 28 до 30 липня, тому не пропустіть можливість змінити своє життя на краще. Плануйте, ініціюйте процеси, заявляйте про свої інтереси, демонструйте свої таланти та здібності, підвищуйте свою кваліфікацію - ви будете задоволені результатами вже незабаром. Хороші дні для зміни місця роботи, реорганізації свого бізнесу та пошуку нових партнерів.

Молодик у Леві посилить фізичні та психічні сили організму, дух авантюризму, з'явиться потяг до пригод та екстремальних ситуацій. Представники протилежної статі притягуються один до одного, тому звичні, давно усталені взаємини отримають сильний струс і можуть дати тріщину. Багатьом захочеться випробувати себе та розвинути свою силу волі.

У сімейних та любовних парах відбуватимуться настільки яскраві події, що це захопить партнерів цілком. Уникайте бурхливих сцен із з'ясуванням стосунків - їхній результат передбачити складно, все залежить від особистих гороскопів учасників. Сцени ревнощів та взаємні претензії можуть, як послабити почуття, так і додати пристрасті. Тому краще не ризикувати дорогими вам стосунками, зберігати мир, любов та гармонію в особистій сфері стосунків.

Молодик у Леві 28 липня в гармонійному аспекті з планетою «великого щастя» - Юпітером. Закохані зазнають безліч романтичних моментів. У багатьох пар з'явиться шанс покращити житлове становище, вдало переїхати. Цей місячний цикл є особливо сприятливим для далеких подорожей, еміграції, пошуку роботи за кордоном. Спільні дії та спільні цілі зміцнять сімейні стосунки. Зважившись на серйозні зміни, в результаті будуть задоволені своїм становищем і відчують підтримку з боку шлюбного партнера, попри дрібні тертя.

Оскільки Юпітер стаціонарний (поворот у ретроградний рух від 1 серпня) у день молодика та кілька днів після нього, то це вказує на довгостроковість та фундаментальність всього, що відбуватиметься наприкінці липня - на початку серпня. Можливе повернення до минулих тем, проживання подібних ситуацій, активізація того, що відбувалося у травні 2022 року. Головним підсумком того, що відбувається, може стати реорганізація системи міжнародних відносин, участь світових релігійних лідерів у вирішенні міждержавних конфліктів.

Є й негативний бік Молодика у Леві - він сприяє роздмухуванню еґо, робить людину ненаситною, а це призводить до емоційного вигоряння, втрати здатності відчувати себе та інших. Тому потрібно контролювати свою поведінку, усвідомлено діяти стосовно оточення, у жодному разі не знецінювати інших людей. Вогонь Лева дуже потужний - може вигоріти усі вщент.

Астрологічно молодик - це момент з'єднання Місяця та Сонця. Астрономічно, в момент молодик перебуває між Землею і Сонцем приблизно на одній прямій з ними. Знак Лева символізує продовження себе у дітях, у творчості, у бізнесі. Це другий знак стихії Вогню, що має стійкі прояви, результати дії.

Дуже важливо у день молодика у Леві привітати дві першостихії - Воду (місячна енергія, жіноча, пасивна) та Вогонь (сонячна енергія, чоловіча, активна). Дві неприборкані енергії, два антагоністи, два різні світи, які співіснують один з одним уже мільйони років. Разом вони становлять одне ціле, в якому є їхня рівна частина. Символом служить зображення Монади, в якому закладено сенс змішування та взаємодії двох основних початків ЯН та ІНЬ, Світла та Темряви, Чоловічого та Жіночого. Або символ Гексаграми - два перехрещені трикутники, якими вона утворена, означають чоловічий і жіночий початок.

Пізнанню законів Природи та Космосу філософи античності надавали величезного значення, вважаючи, що «живучи у злагоді з ними, людина стає мудрою і доброчесною». Тому з давніх-давен астрологія є важливим інструментом гармонізації ритмів людини і Космосу.

Активність (Сонце, день) та Пасивність (Місяць, ніч) розглядаються як аналогічні за кількістю енергії, але різні за проявом. Енергія активна - це кінетична енергія (проявлена, у дії), а енергія пасивна - це потенційна (накопичена, у спокої).

Сонце і Місяць під час спостереження із Землі видно, як кола, що світяться, рівні за діаметром. Хоча і прийнято вважати Сонце і Місяць Світилами (планетами, які випромінюють світло), відомо, що сам Місяць не випромінює світло, а світить відбитим світлом Сонця. Але за аналогією, його світло вночі є для нас нічним світилом.

Ґрунтуючись на перелічених вище відповідностях, можна знайти аналогії у житті людини - Сонце - Батько і Місяць - Мати, а їхня взаємодія - життя Землі, символічно - Дитина. У Всесвіті - це поява, як результат взаємодії та змішування Активного та Пасивного складників, нових видів енергії - першоелементів стихій у вигляді газоподібних (Повітря) та пилових скупчень (Земля).

Лев - улюбленець талану, також як і Стрілець, є знаком везіння, масштабів, перспектив, популярності. Молодик у Леві дає надію на краще, робить людей щирішими і добродушнішими. Щоб не зіпсувати сприятливий потенціал Молодика 28 липня, намагайтеся не піддаватися тривожним та пригніченим настроям. Важливо знайти баланс між роботою та особистим життям, створювати навколо себе позитивну атмосферу, простір турботи та кохання, а також уникати товариства токсичних людей.

Молодик у Леві допоможе зберегти і примножити життєву енергію, надихає людей стати на шлях самосвідомості. Лев - знак лідерів, керівників, відомих особистостей, тому найближчим часом можуть проявити себе нові особи, здатні впливати на маси людей та формувати громадську думку.

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