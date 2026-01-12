ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
5 хв

Молодик 18 січня 2026 року: що на нас чекає в цей час

Молодик у Козорозі розкривається як момент внутрішньої концентрації, коли простір немов звужується до найголовнішого.

Автор публікації
Фото автора: Марина Скаді Марина Скаді
Молодик 18 січня 2026 року

Молодик 18 січня 2026 року

18 січня о 21:52 за київським часом молодик збирає енергію в одну точку, запрошуючи нас зробити те саме — зосередитися, вибудувати опору, відчути, що стоїть в основі наших намірів. Це час, коли зовнішня суєта відступає, а внутрішня структура стає помітнішою, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Козоріг у цьому молодику виявляється як Архітектор, який працює не поспішаючи, але точно. Він нагадує про силу форми, про необхідність меж, про те, що будь-який рух уперед вимагає чіткого каркаса. Його енергія допомагає набути стійкості. А молодик немов пропонує поставити собі запитання: на чому тримається мій шлях і що я готова зміцнити?

Місяць у Козорозі має статус вигнання, тому емоційна сфера стає стриманішою і зібранішою. Люди в такі періоди менше піддаються внутрішнім сплескам і частіше спираються на факти, ніж на переживання. Цей стан допомагає зберігати холодну чіткість, необхідну для того, щоб ухвалювати практичні рішення і діяти так, як вимагає ситуація.

Поблизу молодика 18 січня відбувається важливе з’єднання — Марс зустрічається з Меркурієм у Козорозі. Це союз Воїна і Посланця, дії та думок, імпульсу й розрахунку. Марс приносить рішучість, Меркурій — точність, і разом вони створюють енергію, яка допомагає не просто замислюватися про майбутнє, а формулювати конкретні кроки. Під впливом цього аспекту плани отримують силу втілення.

Перехід від одного шару енергії до іншого відчувається м’яко, але впевнено. Спочатку — занурення в глибину, де стає зрозумілим, що потребує уваги. Потім — вибудовування опори, немов внутрішній каркас стає щільнішим. І нарешті — відчуття готовності рухатися далі, не ривком, а впевненим, зібраним кроком.

Молодик у Козорозі стає символом початку, який будується на міцності. Він не кличе до різких змін, не вимагає кидати все й починати наново. Він пропонує інше: зміцнити те, що важливе; зібрати сили; визначити напрям, який справді відгукується всередині. Це час, коли внутрішній стержень стає помітнішим, а рішення — спокійнішими й точнішими.

Ця ніч відкриває цикл, у якому цінуються витривалість, послідовність і здатність тримати обраний курс. І якщо дослухатися до себе в цей момент, можна відчути, який крок стане наступним, завдяки глибинному розумінню того, куди веде ваш шлях.

Меркурій — архетип Посланця, того, хто переносить ідеї з внутрішнього світу в зовнішній і назад. Він відповідає за здатність бачити зв’язки, формулювати думки, знаходити потрібні слова і вибудовувати логіку. Його енергія — рухлива, швидка, уважна до деталей.

Коли Меркурій активний, ми починаємо чути власні думки виразніше, немов хтось наводить різкість на внутрішній екран. Він допомагає відокремити головне від другорядного, зібрати розрізнені враження в цілісну картину, побачити структуру там, де раніше був хаос.

У Козорозі архетип Меркурія стає більш зібраним і точним. Тут Посланець перетворюється на Стратега: він не просто передає інформацію, а вибудовує її в систему, шукає практичної користі, формулює кроки. Його слова стають коротшими, але вагомішими; його думки — повільнішими, але глибшими. Це Меркурій, який веде в напрямі мети.

Марс — це архетип Воїна, сили, імпульсу, дії. Він відповідає за здатність починати, пробивати дорогу, захищати кордони, виявляти волю. Його енергія — пряма, гаряча, спрямована.

Коли Марс перебуває у своїй найвищій силі (статус екзальтації в Козорозі), його енергія відчувається як упевнений внутрішній імпульс, що здіймається зібрано й точно. Це не хаотичне «пора», а стан, у якому дія народжується з внутрішньої вивіреності.

Під впливом Марса в Козорозі ми не кидаємося вперед наосліп — ми рухаємося так, ніби заздалегідь розуміємо, яка дія буде найправильнішою за поточних обставин. Ця енергія робить рішення більш зібраними. Навіть якщо ситуація вимагає рішучості, імпульс проходить через внутрішній фільтр розрахунку й розуміння ситуації. Тому більшість людей обирають не перший-ліпший варіант, а той, що справді веде до результату.

У період молодика в Козорозі вплив Марса в цьому знаку допомагає зберігати чіткість і витримку саме там, де життя вимагає максимальної концентрації — у складних обставинах, у напружених ситуаціях, у регіонах, що переживають військові конфлікти.

Цими днями люди схильні не поспішати з рішенням, а прораховувати наслідки своїх дій наперед. Замість того, щоб реагувати імпульсивно, вони оцінюють обстановку, зважують варіанти та обирають той хід, який у довгостроковій перспективі видається найстійкішим і найрозумнішим.

В умовах війни — в Україні та в інших місцях, де люди живуть під постійним тиском небезпеки, — вплив Марса в Козорозі посилює здатність зберігати чіткість у ситуаціях, де будь-яка помилка може коштувати надто дорого. Це енергія, що допомагає діяти осмислено: спиратися на розрахунок, а не на сплески почуттів, і обирати рішення, що ґрунтуються на реальній обстановці, а не на миттєвому пориві.

Марс у Козорозі допомагає утримувати внутрішній лад там, де зовнішня реальність нестабільна. Це Марс, який не штовхає в хаос, а допомагає зберігати внутрішній стрижень там, де обставини вимагають сили духу і чіткості. Його імпульс — про виживання, захист, здатність утримувати напрямок навіть в умовах невизначеності.

У з’єднанні з Меркурієм ця енергія набуває ще більшої осмисленості й точності: дія проходить через дисципліну й реальність, у якій не можна дозволити собі помилки. Це союз дії та думки. І він не про героїзм, а про людську здатність залишатися зібраним, коли навколо надто багато болю й загроз.

У Козорозі архетип Марса стає особливо потужним. Тут його сила не розхлюпується, а збирається в один точний вектор. Це Марс, який не спалює, а зміцнює. Його кроки стають витривалими, його рішення — продуманими, його енергія — стійкою. У цей період енергія не розпорошується, а збирається в точку, здатну зрушити застояну ситуацію з місця.

Козоріг — знак форми, структури, опори. Його архетип нагадує про те, що будь-який початок, який символізує молодик, потребує фундаменту. Не гарної ідеї, не натхнення, не емоції, а основи, на якій усе зможе триматися. Ця енергія допоможе дотримуватися обраного курсу та вживати кроків, що мають сенс у довгій перспективі.

Молодик у Козорозі 18 січня нагадує, що сила — у послідовності, а рух уперед — в умінні тримати форму. Посланець (Меркурій) приносить виразність. Воїн (Марс) приносить силу. Архітектор (Молодик у Козорозі) приносить структуру.

Дата публікації
Кількість переглядів
113
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie