ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
12
Час на прочитання
5 хв

Молодик 23 серпня 2025 року: що на нас чекає в цей час

23 серпня о 09:07 (gmt+3) на нас чекає дивовижний молодик за віссю творення, в аспекті в з’єднанні з однією з найзначиміших зірок на небі — Регул, серцем сузір’я Лева, королівською зіркою, відомою як Страж Півночі.

Автор публікації
Фото автора: Марина Скаді Марина Скаді
Молодик 23 серпня 2025 року

Молодик 23 серпня 2025 року / © Associated Press

Молодик у 1° Діви надає новому місячному місяцю особливого забарвлення: він стає періодом, коли земна скромність зустрічається з небесною величчю і долею, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Знак Діви — це архетип служіння, майстерності та дисципліни. У міфології він асоціюється з богинею Астреєю, донькою Зевса і Феміди, яка залишила землю, коли людство втратило справедливість, і стала сузір’ям Діви. Це образ небесної Діви, чистої й непорочної, яка прагне порядку, гармонії та відновлення балансу. Енергія знака Діви пов’язана з прагненням бути корисним, дбати про інших, наводити лад у хаосі й шукати істину в деталях.

Діва — знак аналізу і практичного складу розуму. Він вчить нас бачити священне в повсякденному, цінувати ритуали, дбати про тіло як про храм душі і служити світові через свої таланти. Тінню цього знака є перфекціонізм, самокритика і страх бути недостатньо гарним. Але у своєму світлому боці — це енергія, здатна зцілювати, навчати і створювати структури, у яких розвивається життя. І ось у момент молодика, потенціал знака Діви з’єднується з Регулом — зіркою влади, слави і високого призначення.

Зірка Регул символізує лідерство, шляхетність і випробування, пов’язані з владою. У давнину її називали Серцем Лева, і століттями вважали зіркою царів. Її вплив дає амбіції, прагнення до визнання, почуття місії та внутрішню силу, але також вимагає чистоти намірів і здатності не піддатися гордині.

Коли молодик відбувається в з’єднанні з Регулом, ми можемо встановити наміри, пов’язані з нашою вищою місією. Це запрошення з’єднати скромність і служіння Діви з гідністю й лідерством Регула. А також шанс почати шлях, у якому ми ведемо за собою не через примус, а через приклад, не через контроль, а через турботу.

Енергія молодика 23 серпня особливо підходить для тих, хто працює у сферах цілительства, освіти, надання послуг, психології, медицини, а також для всіх, хто прагне внести лад у своє життя та життя інших. Це час, коли внутрішня майстерність може стати видимою світові, коли скромна праця може здобути визнання, а наміри, закладені з чистим серцем, можуть призвести до доленосних результатів.

Однак варто пам’ятати, що молодик відбувається при напруженому аспекті до Урана — планети несподіванок і проривів. Це може проявитися як раптове осяяння, зміна курсу, звільнення від старих структур. Те, що здавалося стабільним, може змінитися, а те, що було приховано, може виплисти й кардинально змінити плани. Це додає елемент трансформації та нестабільності, але також відкриває двері до нових можливостей.

У день молодика особливо важливо створити простір тиші й порядку. Можна провести ритуал очищення — тілесного, емоційного, ментального. Запалити свічку, записати наміри, пов’язані з турботою про себе та інших, із навчанням, зі зціленням. Використовувати символіку Діви — трави, книжки, натуральні тканини, інструменти — все, що допомагає навести лад і відчути зв’язок із землею.

Молодик у Діві в поєднанні з Регулом — це момент, коли небеса відкривають шлях до великого через мале. Коли служіння стає місією, а скромність — силою. Це запрошення пригадати, що істинне лідерство починається з внутрішнього порядку, і що кожен із нас може стати Вартовим світу завдяки самоорганізації, послідовним діям і прагненню бути корисним світові.

Хоча з’єднання з Регулом сприятливе, Сонце і Місяць перебувають у квадраті до Урану, що може внести елемент несподіванки і необхідність перебудови звичних систем. Тому слід бути готовим до всього і заздалегідь розглянути різні варіанти розвитку подій протягом усього місячного місяця.

Енергія зірки Регул активується лише в особливі моменти, коли небесні події резонують з її положенням. Молодик в 1° Діви, що збігся з її координатами, став потужним тригером, який увімкнув вплив Регул на колективному та особистому рівнях.

Регул — як сплячий дракон: рідко прокидається, але, коли це відбувається, світ відчуває її подих. Молодик у Діві 23 серпня є тим самим моментом пробудження — потужним включенням зірки царів у нову епоху. Він відкриває новий формат лідерства — через служіння світу.

Латинське ім’я Regulus означає «маленький король», але в давнину її називали набагато величніше — Cor Leonis, «Серце Лева». Це не просто поетична назва: Регул справді розташований у самому серці сузір’я Лева і століттями вважався зіркою царів, символом влади, слави і небесного заступництва.

У міфологічних традиціях Регул входить до числа чотирьох королівських зірок, поряд з Альдебараном, Антаресом і Фомальгаутом. Кожна з них охороняє один із напрямків світу: схід, південь, захід і північ.

Регул — Вартовий Півночі, і його енергія асоціюється з лідерством, честю, шляхетністю і випробуваннями, які йдуть рука об руку з владою. У давньоперській астрології його вважали зіркою, яка дає високе становище, але попереджає: якщо лідер втрачає моральний орієнтир, падіння буде настільки ж стрімким, як і зліт.

Нерухомі зірки все ж переміщаються, але дуже повільно — за 72 роки переміщується лише на один градус. До листопада 2011 року Регул перебував в останньому градусі знака Лева, що відповідало його символічному статусу «серця царя». Це становище посилювало архетип Лева: гордість, лідерство, драматизм, прагнення визнання. Люди, у яких Регул був активний у гороскопі, часто володіли харизмою, здатністю вести за собою, але також стикалися з викликами, пов’язаними з его і владою.

Однак у листопаді 2011 року Регул перейшов у знак Діви, і ця подія має глибокий символічний сенс. Зірка царів увійшла в знак служіння. Це, наче б то король зняв корону та одягнув робочий одяг, щоб служити народові. Енергія Регула тепер проявляється не через демонстративне лідерство, а через скромність, майстерність, турботу та системність. Символізує перехід від зовнішнього блиску до внутрішнього порядку, від влади над іншими — до відповідальності перед собою та світом.

Такий перехід змінює і характер тих, хто народжується з Регулом у Діві. Це лідери нового типу — цілителі, наставники, організатори, які ведуть не через силу, а через приклад. Їхня місія — не правити, а служити, не виблискувати, а створювати структури, в яких інші можуть розквітнути.

Саме тому молодик 23 серпня 2025 року, що відбувається в 1° Діви в з’єднанні з Регулом, стає особливо значущим. Це ініціація нової епохи лідерства, заснованої на чистоті, чесності та майстерності.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie