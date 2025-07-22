Молодик у Леві 24 липня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Молодик у Леві 24 липня 2025 року / © Associated Press

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24 липня молодик у Леві о 22:11 (gmt+3) у конфігурації «Трапеція», яка відображає колективні енергії. Вона складається з гармонійних аспектів молодика у Леві з ретро-Сатурном та ретро-Нептуном в Овні, Ураном у Близнятах та опозиції з ретро-Плутоном у Водолії. Потужний і надзвичайний мікс усіх вищих планет створює особливу атмосферу в день молодика, причому вплив планет залишається протягом всього місяця, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Лев — знак серця, творчості, самовираження та внутрішнього вогню. Молодий місяць тут, як запрошення заявити про себе, розкрити таланти і взяти на себе роль лідера, але не з его, а зі зрілої внутрішньої сили.

Однак цей молодик вписано в рідкісну конфігурацію «Трапеція», що включає всі вищі планети: Плутон, Нептун, Уран і соціальну планету Сатурн. Це робить подію загальнолюдською за масштабом і трансформаційною за суттю.

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Конфігурація «Трапеція» символізує архітектуру змін. Астрологічна «Трапеція» — це постать, утворена гармонійними аспектами (тригонами та секстилями) між планетами, з однією напруженою опозицією. В цьому разі:

Ця конфігурація створює енергетичний каркас, у якому напруженість Плутона врівноважується підтримкою Сатурна, Нептуна та Урана. Це ніби колективна воля до змін отримала одночасно і виклик, і інструменти для його подолання.

Плутон в опозиції до нового Місяця у Леві розкриває теми великих грошей та земних ресурсів, маніпуляцій, прихованих структур влади. У ретрофазі він повертає старі сценарії, вимагаючи переосмислення.

Сатурн і Нептун в Овні — рідкісне поєднання зрілості та мрії на дії. Це може виявитися як прагнення духовної реформи, нових форм лідерства, відповідальності за ідеали.

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Уран у Близнятах прискорює інформаційні процеси, є каталізатором революцій у сфері комунікацій, освіти, технологій.

Сонце в аспекті поєднання з Місяцем у Леві закликає до особистої чесності, творчого прояву та лідерства, заснованого на усвідомленні власної внутрішньої цінності та соціальної значущості.

Все це створює вібрацію колективного перезапуску: старі системи руйнуються, але замість хаосу з’являється можливість побудувати нові, більш чесні, гнучкі і наснажливі. Інтуїція і реалізм поєднуються з викликом перетворення. Це майже як колективне зібрання всіх вищих планет, кожна з яких привносить своє «надзавдання» і все фокусується через знак Лева, знак серця, волі, творчості, героїзму, дитячої істини і царської гідності.

Знак Лева — це серце зодіакального кола, де Сонце в обителі. Якщо Сонце у Леві — це король у своєму палаці, осяйний, яскравий, впевнений, то Місяць у цьому знаку — в гостях у Сонця. Астрологічно Місяць у Леві не має ні гідності, ні ураження, але його положення тут емоційно забарвлене архетипом вогню, волі і гідності.

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Місяць характеризує наш внутрішній світ, несвідомі реакції, уподобання, інстинкти, потребу в безпеці. У знаку Лева він забарвлюється вогненною стихією та сонячним архетипом, тому все, що має бути приховане, може стати видимим для всіх. Це Місяць акторки, дитини, королеви та романтика одночасно.

Люди з Місяцем у Леві почуваються комфортно, коли ними захоплюються, коли їх помічають, коли їм дозволяють бути важливими та потрібними. Дізнатися про положення планет у натальній карті та їхній вплив на життєві процеси можна на консультації у астролога.

Базова потреба Місяця у Леві — бути коханою та визнаною, не на словах, а через увагу, жести, схвалення. І в найближчий місячний місяць ми цього хочемо більше, ніж зазвичай. Але на відміну від м’якого, затишного Місяця в Тельці або турботливого Місяця в Раку, тут почуття горді, яскраві та драматичні. Відповідно, значно збільшиться кількість конфліктів через надмірну егоїстичність.

Місяць у Леві «на якийсь час одягає сонячну мантію». Це момент, коли емоції стають джерелом творчої сили, коли те, що ми відчуваємо, починає висвітлювати те, ким хочемо стати.

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У період молодика у Леві почуття та емоції проявляється яскраво та відкрито. Іноді це виражається як потреба у драмі, у театрі взаємин. Але на більш глибокому рівні — це бажання бути побаченою такою, якою вона є, у своїй цілісності, з усіма емоціями — від захоплення до болю.

З іншого боку, Місяць у Леві — дуже теплий, щедрий. Він любить усією душею, на повну потужність, вміє надихати, підтримувати, бути щиро відданою. Але навзаєм чекає не менше, йому потрібна емоційна віддача. Він не переносить ігнорування, холодність, знецінення.

І щоб з максимальною користю попрацювати з енергіями молодика у Леві, потрібно визначити для себе хто ви — актор чи глядач? Де ви — на сцені чи в залі для глядачів? Місяць у Леві може бути вразливим у своїй гордості. Він не покаже, що їй боляче, якщо це зачепить її гідність.

Враховуйте те, що найближчого місяця людей складніше просити про допомогу, оскільки хочеться бути потрібною людиною, а не залежною від інших. Відповідно, багато хто схильний страждати мовчки, що дуже травматично для психіки.

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Все, що починатимемо в місячний цикл, що розпочався з молодика у Леві 24 липня, матиме довгострокові наслідки, особливо якщо дії народжуються з глибинної, чесної потреби бути собою і робити внесок у світ.