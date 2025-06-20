Молодик у Раку 25 червня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Молодик у Раку 25 червня 2025 року / © Associated Press

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Новий Місяць в аспекті поєднання з великим благодійником — Юпітером, народжує енергію, яка веде до душевного зцілення. Символізує початок, в якому посіяно любов, тепло і благословення, а також зростання зсередини, що живиться ніжністю та прийняттям, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

У момент молодика Місяць начебто зникає з неба — його практично не видно, але саме в цій темряві починається таїнство народження нового. Світло йде за горизонт, залишаючи нас у сутінках почуттів.

Молодик — це завжди аспект з’єднання Місяця і Сонця. Цього разу воно відчиняє двері для нових див. Місяць ховається в обіймах Юпітера, великого вчителя, і черпає від нього силу, щоб пробудити в нас сенс, віру, потенціал для розширення.

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Молодик у Раку продовжує ключовий поворот літа — літнє сонцестояння 21 червня, начебто зараз двері в сакральне відчинилися навстіж. Сонце ще дихає древнім жаром вогню життя, але після молодика поступово поступається простором стихії Води.

Архетип Рака говорить про емоційне тіло, про емпатію, про таємні води, які живлять усе живе. Це поклик до своїх витоків — біографічним, душевним, кармічним. Юпітер тут посилює і висвітлює глибини, робить особисті почуття частиною великого наративу. Цей молодик — як ритуал прийняття свого внутрішнього будинку. Тут не про амбіції, а про приналежність. Не про мету, а про вкорінення.

Молодик у Раку завжди пробуджує щось давнє, особисте і вічне. Це повернення до витоків, до коріння, до голосу роду, що звучить крізь кров, сльози, тепло та турботу. Понад те, знак Рака управляється Місяцем.

У міфологічному контексті Рак пов’язаний з Гестією, богинею домашнього вогнища та невидимого вогню, що горить у кожному будинку, у кожному серці. Гестія — та, що залишається, коли все зовнішнє руйнується. Вона — внутрішнє полум’я, тиша біля каміна, непорушна точка спокою, в якій народжується стійкість.

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В інших традиціях — це Деметра, Велика Мати, родюча богиня, яка йде в темряву, в підземне царство скорботи та пам’яті, щоб воскресити життя. Її шлях — це шлях болю та розквіту, глибинної трансформації та повернення весни.

Рак (Краб) у міфології — скромна, але важлива істота. Його послала богиня Гера, щоб відвернути Геракла в момент смертельної битви з Лернейською гідрою. Рак загинув, але Гера увічнила його подвиг, піднявши на небо як знак зодіаку. Він став символом відданості, жертви та захисту, маленьким героєм великої історії.

І від того часу Рак — не лише зодіакальний знак, а й Зберігач Пам’яті, Захисник Роду та Страж Душі. Це знак Емоційного Дому, Материнства, Почуття власності.

Поєднання нового Місяця з Юпітером — планетою талану, а також архетипом вчителя, мудреця, що розширює горизонти свідомості та духу, дає благословення сферах дому та сім’ї, материнства, родючості та світу. У третій декаді червня у кожного з нас є шанс вийти за межі особистого і стати.

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Молодик у Раку можна уявити як голос дитини всередині нас, який кличе додому, до себе, до простору, де можна бути вразливим — і прийнятим. Він діє особливо щедро, глибоко, одухотворено. Його поєднання з Юпітером дає щасливі шанси, посилює інтуїцію, турботу, створює найкращі умови для духовного зростання та благополуччя в навколишньому просторі.

Це момент, коли:

бажання, загадані із серцем, можуть бути почуті;

нові початки пов’язані з будинком, родом, материнством, прийняттям;

зростання відбувається м’яко, але глибоко, через емоції, почуття, турботу.

Ключові теми молодика в Раку:

Оновлення сімейних взаємин

Переїзд, повернення додому або облаштування затишку

Зцілення стосунків з батьками, особливо з матір’ю

Переосмислення поняття «мій дім», «моя безпека»

Зачаття як буквальне, так і духовне, чуттєве

Старт проєктів, пов’язаних із турботою, будинком, жіночою енергією

Глибоке інтуїтивне прозріння через сни, спогади, символи

Що можна зробити в день молодика 25 червня:

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Запалити свічку вдома, подякувати предкам

Створити захисний простір затишку та тиші

Написати листа своїй внутрішній дитині

Сформулювати бажання, пов’язані з будинком, сім’єю, душевною гармонією

Згадати, де вам було добре і повернутись туди

У день молодика 25 червня сприятливо записати родову історію, починаючи з бабусь та дідусів. Для когось це актуально, можна зробити емоційну розрядку — подарувати собі дозвіл: поплакати, згадати, пробачити.

Корисно створити домашній вівтар та провести медитацію чи ритуал біля води. Поставте собі запитання: що я несу з минулого, що вже готова відпустити?

Образ для медитації:

Уявіть себе березі теплого моря. Вечір. Сонце ще стосується обрію. Тиха вода стосується ніг. А в небі зароджується Місяць. Ви відчуваєте, як тече у вас життя: стародавнє, м’яке, що приймає. Це поклик енергії знака Рака та Місяця — повернутися туди, де ви справжні, де можете бути собою.

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