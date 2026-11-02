Молодик у Скорпіоні 9 листопада 2026 року: що на нас чекає в цей час

Молодик у Скорпіоні 9 листопада 2026 року / © Associated Press

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9 листопада, 09:02 GMT+2 — молодик у 17° Скорпіона відкриває новий місячний цикл. Весь фон місяця також налаштований на тему повернення. Меркурій ретроградний (до 13 листопада, прямий рух від 14-го), Венера ретроградна (до 16 листопада, від 17-го — прямий рух), а 4 листопада починається новий цикл Меркурія в «королівському» 13° Скорпіона. Усе, що ми робили поспіхом, повертається. Усе, що залишали «на потім», стукає у двері. Молодик у цей момент не створює нічого нового, він збирає те, що накопичилося, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Скорпіон — фіксований знак стихії Води, його управителі — Плутон і Марс. Це глибина, яка стоїть на місці й тисне. Він пов’язаний із спільними ресурсами, боргами, чужими грошима, таємницями, тілом, кризами та переродженням.

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17° розташований у другій половині Скорпіона, там, де вже приходить розуміння, до чого все йде. Перша третина знака символізує боротьбу, середина — випробування, а наприкінці — приходить мудрість. Тому настрій цього молодика тихо-рішучий, а отже, багато хто вже знає, що настав час.

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У той самий період у Леві сходяться Марс, Юпітер і Низхідний місячний вузол. Вони утворюють напружений аспект із Сонцем у Скорпіоні, а отже, і з молодиком. Тут слід розуміти, що така концентрація створює важкий енергетичний клімат.

Марс відповідає за імпульс і конфлікт, Юпітер збільшує все, до чого торкається, а вузол піднімає старі борги та образи. Лев — це влада та гучні заяви, Скорпіон — це гроші, ресурси та таємні силові ігри. Разом вони створюють дуже вибухонебезпечний фон, тобто невеликий інцидент здатний перерости у велику історію.

Скорпіон знає про війну те, про що не люблять говорити вголос: про втрату, про обов’язок, про тих, кого немає поруч, і про те, що відчуває людина, коли звичне життя руйнується за одну ніч. Невипадково Самайн — момент, коли межа між живими та тими, хто пішов з життя, стає тоншою, припадає на 7 листопада, за два дні до цього молодика.

Але Скорпіон — це не лише біль, це ще й знак відродження, і саме йому підвладне те, що залишається після того, як усе згоріло. Не витрачайте себе даремно на суперечки в Мережі та на тривожні заголовки, а спрямуйте енергію на те, що ви дійсно можете: підтримати близьких, допомогти тим, кому важче, навести лад у своєму домі та у своїх думках.

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Що найкраще зробити у період від 8 до 10 листопада

Простір. Шафи, антресолі, балкон, шухляди столу. Речі, які ви не носите, не використовуєте і не любите, займають місце, на яке має з’явитися щось нове. Скорпіон не вимагає викидати все, він просить бути чесним.

Цифрове життя. Пошта, телефон, підписки, месенджери, папки з документами. Скільки «хвостів» висить у фоновому режимі? Кожна незакрита вкладка забирає трохи енергії. У цей день молодика особливо добре проводити генеральне прибирання у цифровому просторі.

Гроші. Передплати, борги, кредити, «дірки» у бюджеті, платежі за те, чим ви не користуєтеся. Скорпіон керує й чужими грошима, тому корисно навести лад у спільних фінансах, у зобов’язаннях перед іншими людьми та в тому, що вам винні.

Стосунки. Зв’язки, що тримаються на провині, страху чи звичці. Скорпіон не каже «розривай», він каже «побач». Іноді ясність важливіша за розрив.

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Тіло. Лазня, сауна, детокс, сон. Для Скорпіона тіло — це місце, де накопичується все, що не було пережито. Дайте йому можливість розвантажитися.

Чого слід уникати

Саме тому, що Меркурій і Венера ще перебувають у ретроградному стані, не варто:

запускати великі нові проєкти (рекомендується після 14 листопада, коли Меркурій перейде у прямий рух);

підписувати важливі документи «з ходу» та ухвалювати остаточні рішення щодо фінансів і стосунків;

змінювати імідж, колір, зачіску та радикально експериментувати з новим у сфері краси (за місячним календарем молодик — це день паузи та дбайливого догляду);

починати з’ясування стосунків у «гарячому» стані.

Календар навколо молодика

9 листопада — день прибирання, тиші та підбиття підсумків. Складіть список того, що пора завершити.

10 листопада Венера (ретроградна) у секстилі з Марсом. Це найсприятливіший день місяця для складних розмов із близькою людиною. Говоріть конкретно, без натяків.

12–17 листопада — пік напруженості конфігурації у знаку Лева. Венера змінює напрямок руху, і стає зрозуміло, що для вас є справді цінним. Це гарний час для складання списку бажань.

13 листопада Меркурій перебуває у стаціонарному положенні на 6° Скорпіона. День, коли увага до деталей окупається подвійно.

Від 14 листопада Меркурій у прямому русі: можна надсилати, підписувати та запускати те, що тижнями лежало в чернетках.

Від 17 листопада Венера рухається прямо — для сфери стосунків та фінансів починається сприятливий період.

Практика молодика:

Увечері 9 листопада візьміть аркуш паперу й розділіть його на дві колонки. Зліва напишіть: «Що я відпускаю». Справа: «Що звільняється на цьому місці». Не поспішайте і будьте конкретними: не «погані стосунки», а «очікування, що він зміниться», не «гроші», а «страх залишитися без запасу».

Потім перечитайте текст і підкресліть одну позицію — ту, яка викликала відгук у вашому тілі. Саме з нею ви будете працювати найближчі два тижні. Папір можна викинути наприкінці місячного циклу.

Сильний вплив молодика 9 листопада на знаки зодіаку

Скорпіон. Молодик у вашому знаку: найособистіша подія року. Це момент перезавантаження, але не натискайте «старт», доки Меркурій не почне рухатися прямо.

Телець. Молодик на осі вашого знака. На перший план виходять теми партнерства та «чужих» ресурсів.

Лев і Водолій. Ви перебуваєте під тиском цієї конфігурації. Не вступайте в суперечку й не ухвалюйте рішень у гніві.

Рак і Риби. Молодик надає вам м’яку підтримку: приймайте все як є і відпускайте, не форсуючи події.

Молодик у Скорпіоні нагадує про те, що ніщо не починається без звільнення місця. Перш ніж запрошувати нове, чесно запитайте себе: чим воно буде живитися, якщо ви й надалі будете підтримувати старе?

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