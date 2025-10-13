Молодик у Терезах 21 жовтня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Молодик у Терезах 21 жовтня 2025 року / © Associated Press

Реклама

21 жовтня — молодик у Терезах о 15:25 (gmt+3) на тлі напруженого з’єднання в Скорпіоні — Меркурія, Марса і Ліліт, як пошук балансу у вирі пристрастей, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Терези хочуть миру, але Скорпіон вимагає правди. Терези шукають компроміс, а Скорпіон — глибину і трансформацію. І в цьому протиріччі народжується алхімія моменту: ми стикаємося з тим, що більше не може бути замасковане під чемність. У стосунках, у думках, у діях — виринає те, що було придушено. Слова стають гострими, бажання — нестримними, а інтуїція — нещадною.

Меркурій у з’єднанні з Марсом і Ліліт у Скорпіоні — це голос тіні, голос, який довго мовчав. А в період молодика у Терезах він може говорити різко, пристрасно, болісно, але чесно. Це аспект, який розкриває глибинні конфлікти, приховані образи, пригнічені бажання. І якщо Терези кличуть до діалогу, то Скорпіон вимагає очищення — навіть через біль і кризу.

Реклама

Терези — єдиний знак зодіаку, символом якого є не жива істота, а предмет: терези, інструмент вимірювання, балансу, справедливості. Це вже свідчить про його особливу місію — врівноважувати, порівнювати, шукати золоту середину. Терези — кардинальний повітряний знак, яким керує Венера, і тому їхня енергія поєднує інтелектуальну витонченість з естетичним чуттям.

Архетип Терезів — це Медіатор, Дипломат, Суддя, Митець. Це той, хто вміє бачити обидва боки, хто прагне гармонії не тільки у стосунках, а й у просторі, у слові, у формі. Знак Терези відкриває секрети того, як у стосунках з іншими людьми не втратити себе.

Найближчими днями до і після молодика у Терезах Всесвіт пропонує нам переглянути свої зв’язки, навчитися чути іншого, але й не відмовлятися від своєї правди. Терези вчать не підлаштовуватися, а взаємодіяти усвідомлено.

Керує молодиком у Терезах Венера, планета краси, балансу і внутрішнього вибору. Саме вона задає тон не тільки молодику 21 жовтня, а й усьому місячному циклю, наповнюючи його м’якістю, витонченістю і прагненням до рівноваги. Венера у Терезах нагадує, що справжня гармонія народжується там, де є повага, витонченість і любов до правди.

Реклама

Сама Венера зараз теж перебуває у Терезах — у своєму домі, де її енергія розкривається особливо яскраво. Це створює резонанс, посилює вплив Венери на колективні й особисті процеси. Ми відчуваємо її присутність не лише у стосунках, а й у просторі, у словах, у бажаннях. Вона стає провідником до внутрішнього світу, де краса — це не зовнішня форма, а спосіб бути в згоді із собою.

Молодик у Терезах 21 жовтня запрошує нас:

Відновити гармонію в стосунках, особливо там, де були недомовленості або напруженості.

Створити простір краси — у домі, в тілі, в голосі, в думках.

Зробити вибір, заснований на душевній чесності, а не на страху чи компромісі.

Молодик у Терезах 21 жовтня — як вдих Венери, як момент, коли можна на тонкому рівні відчути красу не як зовнішню форму, а як внутрішню гармонію, як вібрацію, що налаштовує душу на чесний діалог із собою та зі світом. Це момент, коли естетика стає способом зцілення, коли кожен рух, слово, погляд може бути сповнений смислом і витонченістю.

Астрея — богиня справедливості, яка пішла із Землі в епоху хаосу. Її терези — символ ідеального балансу, який ми шукаємо у світі, сповненому протиріч.

Венера у Терезах не тільки спокушає, а й оцінює, вибирає, зважує. Медіатор між світами — знак Терези — є мостом: між людьми, ідеями, культурами.

Реклама

Молодик у Терезах особливо важливий для нас саме зараз, коли світ переживає соціальні, політичні та культурні конфлікти. Він нагадує, що мир неможливий без діалогу.

Протягом місячного циклу, що розпочався з молодика у Терезах, посилюються процеси, пов’язані з переговорами, миротворчістю, естетичним переосмисленням, а також із внутрішнім вибором: між реакцією й усвідомленістю, між конфліктом і компромісом.

У перші дні після молодика (22 і 23 жовтня) напруженість досягає піку. Місяць переміщується Скорпіоном, проходячи через з’єднання з Марсом, Меркурієм і Ліліт. Це означає, що емоційне тло стає особливо насиченим, інтенсивним, навіть вибухонебезпечним.

Місяць у Скорпіоні символізує занурення в емоційні глибини, а в поєднанні з Ліліт і Марсом — це виклик і провокації. Можливі спалахи гніву, ревнощів, загострення конфліктів, особливо в міжособистісних взаєминах. Можуть активізуватися травми, пов’язані з довірою, інтимними стосунками, а також грішми. Це час, коли інтуїція стає майже телепатичною, але й проєкції посилюються — важливо розрізняти свої почуття від чужих.

Реклама

Молодик у Терезах відкриває період, коли краса і справедливість ідуть пліч-о-пліч. Це шанс не просто домовитися, а створити простір, де кожен почутий, і кожен важливий. Енергія в новий місячний цикл стає більш зосередженою, пристрасною, проникливою.

У третій декаді жовтня потрібно пам’ятати про те, що все важливе відбувається всередині. Дозвольте собі щирість, навіть якщо це не відповідає загальноприйнятому образу. Не ухвалюйте рішення в пориві, особливо 22 і 23 жовтня. Краще спостерігайте, записуйте, усвідомлюйте. Використовуйте енергію цього періоду для творчості, романтики, ритуалів гармонізації простору, роботи з тілом і голосом.

Молодик у Терезах матиме найсприятливіший вплив на представників трьох знаків зодіаку: Близнята, Терези, Водолій. Для них цей час може стати точкою натхнення, оновлення та м’якого внутрішнього повороту, особливо у сферах спілкування, стосунків і творчого самовираження. Молодик може принести нові ідеї, цікаві знайомства, можливість налагодити діалог там, де раніше було нерозуміння. Це чудова нагода для початку творчого проєкту, написання, навчання або публічного виступу.