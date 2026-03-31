Можливості та щасливі шанси у квітні 2026 року для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на квітень 2026 року / © Associated Press

Реклама

На перший погляд може здатися, що місяць різкий, швидкий і перенасичений подіями. Але саме в такій атмосфері народжуються найважливіші шанси — ті, що змінюють напрям життя, відкривають нові шляхи й дають змогу вийти туди, де раніше було страшно або недоступно, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Квітень — це місяць, коли події складаються так, що важливі моменти стають помітнішими. Іноді вони з’являються несподівано, просто посеред метушні, і, якщо дивитися на те, що відбувається, уважніше, можна побачити повороти, які справді змінюють напрямок життя. Це час, коли обставини наче підштовхують нас до потрібних рішень, показують, де відкривається нова дорога, і дають шанс зробити крок туди, куди раніше не вистачало сміливості або умов.

Сила повні у Терезах: 2 квітня — шанс відновити баланс

Реклама

Повня у Терезах приносить прояснення. Він висвічує те, що давно вимагало рівноваги: стосунки, домовленості, внутрішні та зовнішні зобов’язання.

На тлі загальної напруженості місяця цей повний місяць стає точкою гармонізації, коли можна:

відновити важливі зв’язки,

отримати підтримку від партнерів,

укласти вигідну угоду,

досягти внутрішньої гармонії.

Особливо сильно це відчувають Терези, Овни, Козороги і Раки — для них це момент, коли світ відповідає взаємністю, залежно від їхніх вчинків.

4 квітня — Венера і Плутон: шанс побачити правду і звільнитися

Реклама

Коли Венера в Тельці в напруженості з Плутоном у Водолії, піднімаються глибинні почуття, але разом з ними приходить і можливість звільнитися від того, що давно тягнуло назад.

Цього дня важливо, можна і потрібно:

завершити токсичні стосунки,

позбутися старих фінансових прив’язок,

побачити справжню цінність людей і речей,

отримати важливе емоційне або матеріальне звільнення.

Особливо сильний шанс отримують Тельці, Діви, Козороги, Скорпіони і Риби.

9 квітня — Марс в Овні: момент раптового прориву. Це один із найпотужніших днів місяця.

Реклама

Марс входить у знак Овна, і в повітрі з’являється відчуття, що все можливо. Це енергія раптових рішень, швидких можливостей, несподіваних пропозицій. Недоступні раніше двері починають відчинятися, і разом із цим з’являється рух там, де все довго стояло на місці. Поступово прояснюються ситуації, які ще недавно здавалися розмитими, і контури майбутнього стають дедалі чіткішими й зрозумілішими.

Це день, коли можна:

отримати пропозицію, яка змінює кар’єру,

знайти нове джерело доходу,

зважитися на крок, який давно відкладався,

побачити вихід зі складної ситуації.

Особливо сильний шанс отримують Овни, Водолії, Близнята, Леви і Стрільці.

Середина квітня приносить рідкісне поєднання енергій, коли розум працює швидше, ніж зазвичай, а все, що відбувається всередині, немов збирається в більш упорядкований стан. Думки стають зрозумілішими, рішення стають точнішими, і будь-яка дія дає відчутний результат. У цей час легше зосередитися, довести розпочате до кінця, побачити логіку там, де раніше все розпадалося на фрагменти.

Реклама

Зовнішні обставини нарешті складаються в єдину картину, а ми самі стаємо уважнішими й упевненішими в тому, що робимо. Складні завдання розв’язуються простіше, а внутрішній імпульс підтримується стійкою силою, даючи змогу рухатися вперед без зайвих сумнівів. Це час, коли можна:

підписувати документи,

починати проєкти,

домовлятися,

виступати,

просувати ідеї.

Ці дні особливо сприятливі для Овнів, Левів, Стрільців, Дів і Козорогів.

17 квітня — Молодик в Овні — один із найсильніших у році.

Він об’єднує інтуїцію і волю, мрію і дію. Це момент, коли можна задати напрямок на весь рік уперед. Цього дня народжуються нові проєкти, нові цілі, нові рішення.

Реклама

Особливо сильний шанс отримують Овни, Леви, Стрільці, Близнята і Водолії.

19–22 квітня — Меркурій, Марс і Сатурн в аспекті з’єднання в знаку Овна: можливість закріпити досягнення. Те, що починалося як ідея, стає реальним планом і набуває форми. Це дні, коли можна закріпити досягнення:

зміцнити позиції,

отримати підтримку,

завершити важливий етап,

зробити крок, який вимагає дисципліни.

Особливо сильний шанс отримують Козороги, Діви, Овни та Скорпіони.

23–24 квітня — Венера й Уран у з’єднанні: несподівані подарунки долі. Це дні, коли відбуваються приємні сюрпризи. У стосунках, фінансах, творчості, спілкуванні — скрізь з’являються легкість, оновлення, натхнення. Це час:

Реклама

несподіваних зустрічей,

нових союзів,

творчих проривів,

вдалих закупів,

приємних збігів.

Особливо сильний шанс отримують Близнята, Терези, Водолії, Тельці та Риби.

26 квітня — Уран входить у знак Близнята: відкриття нового горизонту. Це головна подія місяця. Уран починає новий семирічний цикл, і цього дня можна відчути, як майбутнє буквально відкривається. Це час:

нових ідей,

нових технологій,

нових можливостей,

нових людей,

нових напрямів.

Особливо сильний шанс отримують Близнята, Водолії, Терези, а також усі, у кого сильний Меркурій у карті.

27–28 квітня — м’які аспекти Венери: натхнення, краса, легкість. Кінець місяця приносить гармонію. Це час, коли можна:

Реклама

відновити стосунки,

отримати підтримку,

відчути натхнення,

завершити місяць красиво і м’яко.

Особливо сильний шанс отримують Риби, Скорпіони, Тельці та Терези.