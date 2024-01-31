На кого проллється грошовий дощ у лютому 2024 року

Лютий має величезне значення у фінансовому плані, оскільки саме цього місяця закладається програма на найближчий час – як мінімум, на наступний рік.

Залежно від поведінки та ставлення до грошей, які людина продемонструє у цей час, складеться її матеріальний добробут – чи навпаки, його відсутність.

Про тих, хто розбагатіє тим часом, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Овен

Овнам дуже важливо звертати увагу на ідеї професійної якості, в яких у лютому не бракує. Одна з них, втілена в життя, може принести пристойний прибуток – від грошей буквально доведеться відбиватися. Головне, не прогаяти ту саму, найбільш перспективну, ідею і відрізнити її від прохідних, які не мають особливого значення.

Телець

Добробут Тельців безпосередньо залежатиме від враження, яке вони зможуть справити на своє керівництво, – зрозуміло, не особисте, а професійне. Тому бажано докласти зусиль, щоб воно було максимально сприятливим. У такому разі вдасться отримати в роботу гарний проєкт і, як наслідок, гарний гонорар.

Стрілець

Стрільці можуть отримати довгоочікувані виплати, на які в глибині душі вони не сподівалися. Сума дозволить їм не лише розрахуватися з боргами, якщо такі є, а й витратити ці виплати на щось приємне – про що представники знака давно мріяли. Особливу красу грошовим надходженням надасть те, що їх, найімовірніше, виплатять у валюті.

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