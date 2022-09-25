На тлі ретроградного Меркурія: молодик у Терезах 6 вересня 2022 року принесе нам гармонію

Терези – знак миру, спокою, задоволення, прийняття себе, співробітництва, гармонії протилежностей, регулярності, рівноваги та прагнення до досконалості. Цей молодик посилить потенціал Сонця у Терезах, що допоможе зробити усвідомлений та правильний вибір. Але, перш за все, потрібно зосередитися на собі, щоб набути гармонії з самим собою та з навколишнім світом, розповідає астролог Марина Скаді (Марина Соколова).

Молодий місяць у Терезах 2022 року відбудеться на тлі ретроградного Меркурія, тому важливо скористатися такими планетарними впливами і зробити ривок вперед в питаннях, які давно хвилюють, але ніяк не вирішуються. Також цей молодик допоможе побачити всі нюанси особистих і ділових взаємин і, при необхідності, виправити помилки, перетворити їх на вигідну та корисну сторону для всіх учасників.

Венера, відома як ранкова зірка, з'являється перед сходом Сонця і його заходом. Найяскравіша планета у східній півкулі, є управителем молодика у Терезах. В астрології Венера вважається доброю планетою, що володіє жіночною природою, характеризує чуттєву сторону людини. Планета «малого щастя» управляє нашими бажаннями, романтичністю, красою, пристрастю, сексуальними насолодами, мистецтвами.



Соціальні взаємини та будь-які офіційні партнерські зв'язки перебувають під впливом знака Зодіаку Терези. Молодий місяць 26 вересня 2022 року вплине на сферу ділових контактів і міжособистісних зв'язків, допоможе їх оновити, відкрити нові грані відносини. Весь місячний місяць (26 вересня – 24 жовтня 2022 року) сприятливий для взаємодії з представниками протилежної статі та привернення уваги бажаного партнера.

Терези – сьомий знак Зодіаку, що уособлює собою рівновагу та гармонію, вважається вдалим через свій зв'язок із планетою-богодійником Венерою та стихією Повітря, які разом сприяють духовному вдосконаленню. Сім — містичне число, яке вчить дивитися всередину і пізнавати себе, шукати внутрішнє світло в межах своєї душі.

Молодий місяць у дуже суперечливому знаку Терези пробуджує в людях відповідальність, любов, прихильність до оточуючих, бажання знайти спокій і надавати допомогу іншим людям. Спроба прискорити розвиток тих чи інших процесів, в результаті призведе до зворотного ефекту. Щоб зберегти в кращому вигляді досягнуті результати та примножити їх, необхідно уникати неспокійного оточення та не встрягати в суперечки.

За кілька днів до молодика у Терезах 2022 року було Осіннє рівнодення, яке принесло кардинальні зміни на всіх рівнях життєдіяльності, як окремої людини, так і всього світового співтовариства. Настав час компромісів, нейтралізації агресії, конструктивних переговорів.

Дуже важливо в день молодика у Терезах підключитися до цих гармонійних та теплих енергій. Ви легко це зробите, якщо утримуєте своє місце проживання у чистоті й порядку. Можна прикрасити власний будинок, кімнату, офіс, робоче місце. Уникайте потворності, бруду, поганого управління справами, конфліктів та безладдя. І тоді молодик 26 вересня 2022 року притягне в життя гармонію, правду, справедливість і почуття рівноваги.

Молодий місяць у Терезах сприяє натхненню, посилює творчий потенціал, активізує приховані таланти. Неспішні, послідовні дії призведуть до намічених цілей та успіху. Девіз – "повільно, але правильно", допоможе уникнути багатьох труднощів та гострих кутів. Коли від людей чекають швидкості у виконанні поставлених завдань, вони нервують і все псують, припускаючи безліч помилок. Це повинні пам'ятати керівники та роботодавці, щоб не зробити гірше собі ж, своєму бізнесу чи підприємству.

Молодий місяць у кардинальному знаку Терези 26 вересня 2022 року задасть тон на весь місяць, тому потрібно з усією відповідальністю підійти до питання організації свого життя та взаємин з іншими людьми. Одне необережне слово або незграбний крок може миттєво обнулити виконану роботу і повернути все у вихідну точку.

Починається сприятливий час для одруження та підписання договорів про співпрацю. Дипломатичні взаємини та міжнародні зв'язки виходять на новий рівень, відчиняються раніше зачинені двері, досягаються взаємовигідні домовленості. Варіанти вибору зміцнюють взаємини.

Знак Терези символізує результативне закріплення взаємин, баланс, заснований на гармонійній взаємодії протилежних — чоловічого та жіночого - принципів, що служать основою матеріального становлення та еволюційного процесу. Творчі спілки принесуть добрі плоди в період активних енергій цього знаку Зодіаку.

Молодий місяць у Терезах сприяє гармонізації сексуальних стосунків, а також взаємин, в яких можна домовитися, наприклад, між родичами з питань майна. Будь-які зв'язки, в яких є енергетичний або матеріально-грошовий обмін, можна упорядкувати і отримати від цього задоволення. Цей молодик допоможе залучити клієнтів і покупців, знайти взаємовигідних партнерів у торгівлі. Найближчим часом легше зацікавити людину, порушити інтерес, привернути увагу і тоді приходять гроші.

Юриспруденція, політика, громадські роботи також під впливом знака Терези. З молодика 26 вересня 2022 року починається сприятливий період для вирішення юридичних питань та проблем, у тому числі, що стосуються шлюборозлучних процесів. Підвищується порозуміння між двома людьми, і навіть вороги зможуть дійти спільного рішення, корисного всім.

Молодий місяць у Терезах зачіпає теми любові та шлюбу, сприяє залученню нових романтичних знайомств. Найкращим чином можна вирішити питання ділового партнерства та взаємовигідного співробітництва, обороту коштів та спільних ресурсів.

У багатьох людей загострюється естетичне бачення світу, тому охайний зовнішній вигляд, почуття стилю та поняття краси – вже половина успіху найближчим часом. Це також допоможе набути гармонії у спілкуванні з іншими людьми, активізувати контакти та зв'язки у сфері бізнесу, залучити нові варіанти та можливість вибору. Можна знайти нових партнерів, залучити клієнтів, покупців, зацікавити своїми пропозиціями співпраці спонсорів, інвесторів. Все це цілком можна досягти, якщо поліпшити зовнішній вигляд (фасад, вітрину) своєї продукції, товару, або офісу, будівлі.

Молодик у Терезах відкриває новий погляд на життя, наділяє могутньою творчою силою, вселяє упевненість у кращому майбутньому, наближає мир в Україні.

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