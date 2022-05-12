Надія є: астрологиня розповіла, чи вдасться врятувати "Азов"

Доля полку «Азов», який відчайдушно бореться з окупантами, хвилює сьогодні весь світ.

Важко знайти нормальну – адекватну – людину, яка не захоплювалася б їхньою мужністю і від щирого серця не бажала б їм порятунку. Вони прийняли вогонь на себе, і, не зроби цього «азовці» в Маріуполі, російські війська були б вже, мабуть, в Одесі. Проте, чим закінчиться ця героїчна і водночас трагічна сторінка нашої історії не знає ніхто – крім зірок. Про те, якою є доля полку «Азов», розповідає астропсихологиня Валентина Вітрок.

Гороскоп визначає місце та час народження

Як відомо, гороскоп людини – як і групи людей, чим, власне, і є полк «Азов» – можна побудувати, якщо знаєш дату, час та місце її народження. «Вікіпедія», спираючись на слова одного з колишніх його керівників, Ярослава Гончара, вважає часом початку його існування 4 травня 2014 року, тобто нещодавно вони відзначили своє восьмиріччя. Час «народження» визначено як ранок, тому логічно припустити, що йдеться, зрозуміло, з більшою чи меншою імовірністю, про одинадцяту годину ранку: на цей момент і вибудовується його гороскоп.

Гороскоп дає надію на порятунок

Якщо подивитися на натальну карту «Азова», то, передусім, впадає в око, мабуть, найважливіший аспект, що дає надію на порятунок – потужний Тригон між Юпітером, Місяцем, Хіроном і Прозерпіною. Потрібно зазначити, що Юпітер у гороскопі «Азова» перебуває в екзальтації – тобто, тут він особливо сильний і помітний, що і дає полку його відомість і популярність. 16 градус знака Рака, в якому перебуває Юпітер у гороскопі полку, говорить про боротьбу, що супроводжується успіхом. Планети, розташовані у знаку Риб – Уран та Нептун – вказують на справи, так чи так пов'язані з підземеллям, таємними договорами та парадоксальними ситуаціями.

Прозерпіна та царство Аїда

Важливо перебування в натальній карті «Азова» й Прозерпіни – ще не відкритої астрономами, але дуже чутливої та схильної до трансмутацій планети. Відповідно до грецької міфології, Прозерпіна спускалася до пекла – до царства Аїда – і поверталася звідти, та й відроджувалася до життя знову. Так програються двадцять сім кілометрів підземель, де бійці «Азова» прогризаються до життя зараз.

Екстракція за допомогою третьої сили

У натальній карті «Азова» також вимальовується великий космічний хрест: ретроградний Марс, Уран, Юпітер та Плутон, він дає складне життя, наповнене боротьбою, обмеженнями та загрозами для життя. А також – що дуже важливо в нинішній ситуації – такий хрест може вказувати на військову операцію, яку називають екстракцією: це коли за згодою двох протиборчих сторін – у нашому випадку Росії та України – третя, не задіяна в конфлікті сторона, забирає військовослужбовців і гарантує, що до кінця військових дій вони будуть перебувати на її території і більше не вступлять у боротьбу. Третьою силою, якщо судити з гороскопу, найімовірніше, буде якась морська держава – наприклад, Велика Британія чи Туреччина, і протягом травня-червня питання зі звільненням «Азову» буде вирішено.

Не можна виключати порятунку «Азова» військовим шляхом

Втім, якщо врахувати, що в 10-х числах червня транзитний Марс, проходячи за знаком Овна, створює опозицію до Марса «Азова», йде на з'єднання з Ураном і «дереться» з планетою війни Плутоном, не можна виключати і ймовірності військових дій, які призведуть до звільнення «азовців» воєнним шляхом. Якщо ж у цей час проходитиме екстракція, не виключено, що російські війська, які постійно порушують правила ведення війни, можуть відкрити вогонь – як в історії з Іловайськом. Проте найвищі сили, згідно з гороскопом, на боці України та «Азова», тому шанс на чудовий порятунок залишається.

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