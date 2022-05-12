Напавши на Україну, Росія запустила бумеранг незворотньої саморуйнації – астрологиня

Що довше триватиме війна на територіях Київської Русі, то більших бід слід очікувати тим, хто її розв'язав.

Астрологиня Інна Тесленко розповіла, як небесна логістика вплине на долю північних феодалів, які зазіхнули на території вільних народів.

– Одинадцятого квітня Юпітер розпочав рух зодіакальним знаком Овна, підсиливши таким чином вплив вогняної стихії. Сполучення вогню та землі, іншої базової стихії території сучасної України, утворює вулканічну лаву, яка неодмінно накриє непроханих агресорів, що наважилися розбудити недосяжні для їхнього розуміння сили, – пояснює астрологиня, прогнози якої неодноразово публікувалися і доступні для порівняння з подіями, які трапилися насправді. – В період ретроградного Меркурія, який триватиме до 10 червня, всі «переможні» плани завойовників повернуться проти тих, хто їх замислив.

На думку астрологині, яскравим прикладом покарання згори можуть слугувати пожежі, що спалахнули на території Російської Федерації під час транзиту Сонця і Венери Овном. Щойно у Красноярському краї прийняли рішення вивозити зерно з Херсонської області, вогонь спалахнув з новою силою саме в цьому регіоні. Водночас він вирвався за межі лісів, знищуючи сотні помешкань і спричиняючи загибель людей.

– Можна простежити цікаву закономірність: у Бурятії пожежі розгораються найбільш інтенсивно там, де їх важко гасити без авіації. Особливо цікавий Ужурський район Красноярського краю. Адже саме в Ужурі базуються стратегічні ракети «Сатана», про які знову заговорили в силових відомствах Росії, трясучи цією зброєю перед світом. Так само, як і про випробування більш потужної ракети, яку нещодавно запускали з комодрома Плесецьк, під назвою «Сармат», що має бути цікаво для тих, хто знає історію. Адже сармати мешкали саме на території України, їхніми нащадками вважали себе козаки та польська шляхта. Створивши зброю з такою назвою, росіяни, насправді, підживили силу давнього роду, яка, звісно ж, підтримає власний еґреґор. А ракетні шахти – свого роду втілена метафора пекла, тієї самої геєни вогненної, яка здатна спалити тих, хто уявив себе повелителем зла, – міркує астрологиня.

За її прогнозами, вже найближчим часом у Сибіру, та й на інших федеративних територіях, варто очікувати ще більш жахливих катаклізмів, які в геометричні прогресії віддзеркалюватимуть дії загарбників в Україні. А далі події можуть розгортатися аж до масових референдумів на раніше захоплених імперією землях щодо від’єднання від РФ і приєднання частини з них до Японії та Китаю. І це також спричинений нападом на суверенну Україну процес, який сягає корінням історії. Адже саме Сибір став свого часу місцем особливо нелюдських знущань над українцями, яких примусово депортували і знищували там.

Єдиний спосіб загальмувати низку невдач і бід на території Росії – зупинити вторгнення до України. І хоча незворотні процеси вже запущені, це дозволить хоча б пом’якшити наслідки і почасти врятувати інші регіони країни, куди незгоди неодмінно перекинуться, якщо Росія продовжуватиме вчиняти шкоду Україні.

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