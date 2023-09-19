Напружений час: що чекає на Овнів, Раків та Козорогів від 23 вересня до 23 жовтня

Представники цих знаків зодіаку перебувають у стані "стиснутої пружини", що може призвести до нових викликів чи конфліктів. Однак, якщо правильно керувати цими викликами та використовувати їх для свого розвитку, можна досягти нових висот у своєму житті.

Особливий період для всіх, хто народився під одним із знаків кардинального хреста: Овнів, Раків, Терезів і Козорогів, але Терези в цій четвірці мають силу і протиставлені іншим. Тобто слово "особливий" для представників цих знаків зодіаку має різне смислове наповнення, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Від моменту входження Сонця на знак Терези 23 вересня (Осіннє рівнодення), включається також і протилежний знак зодіаку – Овен та ще два знаки кардинального хреста – Рак та Козоріг. Ба більше, від 5 до 22 жовтня за знаком Терези переміщається Меркурій, а до 12 жовтня – Марс. Основний тон на цілий місяць визначають принципи та енергія знаку Терези, тому Овнам, Ракам та Козорогам доводиться приймати умови, віддавати першість і відходити на крок назад у багатьох питаннях.

Транзити планет за знаком Терези підкреслюють важливість відносин з іншими людьми. Абсолютно всім, а насамперед Овнам, Ракам та Козорогам, варто звернути увагу на те, як відбувається спілкування з партнерами, колегами та друзями. Слід враховувати, що представникам цих трьох знаків зодіаку не просто буде покращити свої взаємини, якщо вони потребують покращення. Головний успіх цього періоду полягає у тому, щоб їх не погіршити!

Переміщуючись Терезами, Сонце, Меркурій і Марс утворюють напружені аспекти з натальним Сонцем Овнів, Раків та Козорогів. Може виникнути відчуття, що можливості звужуються, що вас не чують і не бачать. Погіршує ситуацію те, що у багатьох представників цих знаків з'являються сумніви щодо правильності своїх дій та слів, занижується самооцінка і в результаті – відмова рухатися далі.

Напружені аспекти – це енергія, яка потребує виходу. Якщо цього немає, вона починає руйнувати зсередини, а навколишній простір притягується деструктив. Пророблення полягає в тому, щоб спокійно та впевнено долати перешкоди, не дратуючи та не падаючи духом, коли з першого разу щось не виходить. У житті кожної людини бувають такі періоди, досвід має більшість людей у подоланні труднощів. І ось настав час Овнам, Ракам та Козорогам пройти випробування, щоб вирости духовно та досягти високого особистісного розвитку.

Овен – перший знак зодіаку, що перебуває під керуванням Марса. Опозиція свого управителя до Сонця сприймається особливо тяжко. Від 23 вересня до 12 жовтня можливе протистояння вашим діям, у зв'язку з чим може статися внутрішній надлам. Людина зі слабким внутрішнім стрижнем кинути все на пів дорозі, образитися на весь світ і впасти в депресію. Зріла та усвідомлена особистість навпаки, будь-яку невдачу сприйме як виклик. А зовнішні перешкоди лише розбудять азарт та бажання перемагати.

Вісь знаків Овен – Терези називається віссю взаємин, зараз цими опозиційними знаками зодіаку переміщуються кармічні місячні вузли. У період переміщення планет Терезами представникам знака Овна доводиться проходити певні уроки, в основному, що стосуються сфери взаємин.

Як правило, Овни несхильні шукати компроміси, приймати умови опонента, оскільки свої інтереси ставлять на перший план. Але це неправильна позиція, оскільки саме партнерство та створення союзів сприяють соціальному успіху. Завдання Овна – навчитися співпрацювати та робити взаємовигідні пропозиції. Будьте відкриті до нових партнерств і не бійтеся вийти із зони комфорту. Якщо добре засвоїте життєві уроки, незабаром у вас почнуться нові ділові чи романтичні стосунки.

Опозиція транзитних Сонця, Марса і Меркурія до натального Сонця Овна говорить про те, що необхідно уникнути суперечок і знайти вирішення конфліктних ситуацій щодо взаємної добровільної угоди. Найімовірніше саме Овнам доведеться відмовитися від частини висунутих вимог. Під час цих транзитів усі типи взаємин можуть бути натягнутими.

Три опозиційних енергії досить важкі для сприйняття, життєва сила та ентузіазм швидко вичерпуються, а підживлення ззовні знайти практично нереально. Але, у будь-якому разі, опозиція – вирішувана, оскільки завжди пов'язує споріднені стихії. Овен – знак Вогню, Терези – знак Повітря, обидві стихії – чоловічі, посилюють одна одну, тому й знайти точку рівноваги значно легше.

Сонячне затемнення 14 жовтня, яке відбудеться у Терезах, також не залишиться непоміченим Овнами. У другій половині жовтня краще триматися в тіні і планувати більш сприятливий період. Намагайтеся не перебувати довго в натовпі людей, не перенапружуйте серце та хребет, уникайте дій, внаслідок яких можливі травми голови чи обличчя.

Представники знаків Рака та Козорога приймають інший тип напруженого аспекту – це квадратура, аспект пов'язаний із конфліктами та перешкодами, оскільки пов'язує агресивні один одному стихії. У період від 23 вересня до 23 жовтня всередині є величезна потреба діяти. На жаль, у цей час ваша внутрішня енергія незбалансована, її важко стримати чи правильно висловити. Тому нерідкі спалахи гніву і розчарування, тому що інші люди стоять на вашому шляху і протистоять вашій волі.

Найскладніший період для Раків та Козорогів – дні від 23 вересня до 12 жовтня. Це важкий час для повного досягнення того, що ви хочете. Дорослі, усвідомлені представники цих знаків зодіаку зможуть прийняти виклик і використовувати його для того, щоб розібратися зі своїми внутрішніми блоками, страхами і в результаті досягти певної мети. Хоча це не може статися швидко, оскільки спочатку потрібно попрацювати із самим собою, бути чесним, і лише в цьому разі можливий позитивний результат будь-яких процесів, що розвиваються від 23 вересня до кінця жовтня 2023 року.

Непросто людям, народженим під знаком Рака, оскільки управителем цього знака є Місяць, а вже скоро на нас чекає осінній коридор затемнень – від 14 до 28 жовтня. А затемнення завжди відбуваються в молодика чи повного місяця, тобто. наш супутник Землі бере пряму участь у формуванні затемнень. Слід уникати перенапруженості чи ризикованих дій у другій половині жовтня.

Ракам, як і Овнам із Козорогами, необхідно розробити стратегію для вирішення конфліктів дипломатичним шляхом, щоб зберегти взаємини. Намагайтеся знайти баланс між особистим життям та роботою: сонячне затемнення 14 жовтня вплине на партнерство та спілки, але також може впливати і на вашу кар'єру, професійну сферу, бізнес. Намагайтеся знайти баланс між своїм особистим життям та соціальним, щоб не нехтувати одним на догоду іншому.

Всім кардинальним знакам зодіаку (Овен, Рак, Терези, Козоріг) бажано практикувати саморозвиток у другій половині жовтня, що обов'язково призведе до особистих змін та соціального зростання. Пізнайте себе, займайтеся саморозвитком, щоб стати кращою версією себе та використовувати ці зміни у своїх відносинах та кар'єрі. Проте, не слід сподіватися, що завершення вересня, як і весь жовтень, будуть легкими. Багато залежить від того, як ви сприймете те, що відбуватиметься у вашому житті, і які висновки з цього робити. У цей період важливо поставити собі запитання, не "чому?", а "навіщо?".

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