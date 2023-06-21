Напружений місяць для Тельців, Скорпіонів та Водоліїв: що чекає на три ці знаки в липні 2023 року

Для Тельців, Скорпіонів та Водоліїв липень – дуже напружений місяць. Усі ваші думки будуть зайняті роботою та бажанням збільшити доходи. Не упускайте жодного шансу заробити, але й не поспішайте зараз писати заяву на звільнення з постійного місця роботи. Тільки віра у власні сили, наполеглива і цілеспрямована праця допоможуть подолати фінансові труднощі.

Якщо хочете змінити місце роботи, погоджуйтеся лише на більш високооплачувану посаду. Підприємці зможуть підвищити оберти компанії, але для цього доведеться вдатися до невеликого ризику. Вдалими будуть проєкти з партнерами та колегами з інших країн. Незначні непорозуміння, ймовірні на початку місяця, не вплинуть на сприятливий результат подій. Зараз на вашому боці чимало однодумців, які можуть бути доброю підтримкою у переговорах із закордонними чи іногородніми колегами, а також під час вирішення юридичних проблем, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Меншою мірою, але також багато хвилювань і тривог принесуть сімейні справи і сфера любовних взаємин. Багато в чому це пов'язано з транзитом Марса, Меркурія, Венери та Сонця за знаком Лева. Планети утворюють напружені аспекти із Сонцем Тельців, Скорпіонів та Водоліїв, що створює різні перешкоди. Липень 2023 – місяць подолання та переходу від одного світовідчуття до абсолютно нового, більш зрілого та реального. Залежно від особливостей особистого гороскопу, труднощі цього періоду виражені більшою чи меншою мірою, але загальне тло періоду саме таке.

Більшість проблем у Тельців, Скорпіонів та Водоліїв виникають через властиву їм упертість. А в липні звична поведінка може призвести таки до найнеприємніших наслідків. Тому, поки є час, попрацюйте над своєю поведінкою! Намагайтеся ухвалювати рішення, порадившись із близькими людьми – будьте певні, вони дадуть правильну оцінку. Липень – не найкращий час, щоб боротися за свої переконання до кінця. До того обставини цього місяця змусять вас переглянути раніше ухвалені рішення.

Найкраще, що можуть зробити Тельці, Скорпіони та Овни у липні – просто відпочити. Неважливо де — на морі, біля річки або на дачі, головне в цей час відволіктися від глобальних проблем і набратися сил, зміцнити своє фізичне та психічне здоров'я. Попереду багато цікавого, прекрасного та доброго, ну а в липні бажано навести лад у своїй голові, почитати корисні книжки, зайнятися творчістю, і все це разом допоможе вийти на наступний, якісніший життєвий рівень уже в серпні. А у вересні більшість труднощів залишиться позаду, а страхи зникнуть без сліду.

Від 23 липня управитель Тельця — Венера — починає ретроградний рух за знаком Лева: від 29-го до 13-й градус цього знака. Хоча сама петля ретроградності має ширший діапазон: 19 червня – 7 жовтня 2023 року. Тельці, Леви та Водолії, що народилися у другій та третій декадах зодіакального місяця, найсильніше відчують на собі складні енергії цього періоду. Розпорошення творчих сил, втома від біганини, метушні, покупок, розмов — все це посилює ситуацію.

ВОДОЛІЙ

Перша декада: 20 – 30 січня.

Якщо ваш день народження припадає на цей період, то ви меншою мірою будете схильні до негативних впливів напружених аспектів. Деякі складнощі з документами можуть виникнути у другій декаді липня. Це час протистояння транзитного Меркурія з натальним Сонцем у Водолії, що сприяє виникненню напруженості під час спілкування з іншими людьми. Можливі конфлікти з найменших приводів, зриви планів, скасування поїздок або їх перенесення на інші дати.

Друга декада: 31 січня – 9 лютого.

Обставини другої та третьої декади липня змушують робити складний вибір. Ідеї та думки, що оточують вас, навряд чи будуть відповідати вашим власним. Ви можете запитати: що ж робити? Відповідь проста: не варто даремно витрачати сили, намагаючись змусити інших людей змінити свою думку, не варто відкидати їхні ідеї як негідну увагу – до ваших слів ніхто не дослухається. Можна скористатися цим несприятливим періодом, щоб навчитися всього, що тільки вдасться.

Третя декада: 10 – 19 лютого.

Усі складні планетарні впливи липня відчують Водолії, народжені у третій декаді зодіакального місяця. Ідеально тим часом піти у відпустку, поїхати на дачу або зайнятися простими справами. Принаймні на третю декаду липня не плануйте жодних важливих справ, зустрічей, поїздок. Цей місяць зовсім не підходить для дорогих покупок, фінансових вкладень, звільнення та початку нового професійного витка. Нехай все залишається, бо є і тоді жаль буде значно менше.

ТЕЛЕЦЬ

Перша декада: 21 – 30 квітня.

У другій декаді липня практично неможливо досягти порозуміння з партнером та колегами по роботі. Можливі складнощі з грошима, помилки у звітах, втрати дрібних, але важливих речей, затримки у взаєморозрахунках. Тільки послідовні, продумані дії та висловлювання, допоможуть уникнути неприємностей, що затяглися в часі. Найбільш складно вибудовувати взаємини в цей період за типом: "роботодавець-виконавець", друзі-товариші", вчитель-учень" або "батько-дитина".

Друга декада: 1 – 10 травня.

Знижується стресостійкість, виникає плутанина у взаєминах, як особистих, і ділових. Венера стаціонарна 21 та 22 липня, від 23 липня переходить у ретроградний рух на 40 днів і повертає вас до минулих справ, давніх контактів, що не приносить задоволення. Третя декада липня є найскладнішою, оскільки в цей час також і Меркурій утворює напружений аспект із вашим Сонцем. Тому намагайтеся зробити якнайбільше важливих справ у першій декаді липня – ймовірність помилок та розчарувань у цьому випадку зводиться до мінімуму.

Третя декада: 11 – 20 травня.

У липні найскладніше вам. Ваш управитель переходить у ретроградний рух у 29-му градусі Лева та утворює напружені аспекти до Сонця Тельців, народжених у третій декаді зодіакального місяця. У другій та третій декадах липня у вас можуть виникнути принципові розбіжності з оточенням щодо різних поглядів на те, що відбувається в країні та світі. Тому уникайте суперечок і сварок, розмов на політичні теми, дозвольте кожному залишитися за своєї думки, менше вступайте в дискусії. Постарайтеся зібратися з думками, мобілізувати свої внутрішні резерви і подолати нерішучість, забудькуватість і потайливість.

СКОРПІОН

Перша декада: 23 жовтня – 2 листопада.

Друга декада липня може спричинити труднощі в усіх сферах, де необхідно працювати з інформацією. Послаблюється здатність до аналізу та спостережливості, але посилюється емоційність. Почуття заважають думати та робити правильні висновки. Ваш розум стає хаотичним через перенасичення спілкування, більшою мірою, абсолютно марного. Будь-яка критика своєї точки зору сприймається вами як особиста образа. Цими днями не вдасться досягти успіху, визнання чи навіть похвали.

Друга декада: 3 – 12 листопада.

Імовірність виникнення розбіжностей може спричинити напруженість у взаєминах, особливо у середині липня. Якщо ж ви працюєте з людьми, тоді намагайтеся зрозуміло і тактовно роз'яснювати свою позицію, даючи водночас зрозуміти оточенню, що воно має право мати власну думку. В атмосфері взаємної поваги ситуація швидко вирішиться без шкоди для вашої особистості та самолюбства. Неспішна самостійна робота, відпочинок, хобі – це допоможе зберегти свої психічні та фізичні сили.

Третя декада: 13 – 22 листопада.

У другій половині липня виникає безліч перешкод, партнери можуть підвести у той момент, коли виправити ситуацію буде неможливо. Тому сподівайтеся тільки на себе, все найважливіше зробіть у першій половині місяця і спокійно чекайте на закінчення дії напружених аспектів до вашого Сонця. Щоб спілкування з іншими людьми не залишило негативного шлейфу в пам'яті, уникайте перебільшувати свою значущість у компаніях, дозвольте іншим зробити перший крок.

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