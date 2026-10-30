Нас ввели в оману щодо дати Геловіна: коли насправді настає Самайн

Чому справжній Самайн припадає не на 31 жовтня / © Associated Press

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Насправді Геловін — це лише відгомін набагато давнішого свята, яке було частиною священного календаря природи. Його коріння сягає системи, відомої сьогодні як «Колесо Року», розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Колесо Року складається з восьми ключових точок сонячного циклу. В астрологічному розумінні їм відповідають 1° кардинальних і 15° фіксованих знаків Зодіаку. Ці точки позначають не просто зміну пір року, а переходи між різними станами світу та свідомості.

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Навесні природа пробуджується під час Остару. Потім настає Белтейн із енергією зростання та розквіту. Влітку настає Літа, а потім Ламмас, пов’язаний зі збором перших плодів. Восени ми проходимо через Мабон, після якого Колесо починає рух до найзагадковішої та наймістичнішої точки року — Самайну.

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Саме Самайн спочатку вважався часом закінчення старого року у багатьох кельтських народів. Це була не календарна дата, а особливий момент, коли світ ніби перетинав невидиму межу.

З точки зору астрології Самайн відповідає 15° Скорпіона.

У 2026 році Сонце досягне цієї точки 7 листопада о 11:52 (GMT+2).

У 2027 році — 7 листопада о 17:38 (GMT+2).

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Виходить, що звична дата Геловіна та справжній астрономічний Самайн розділені приблизно тижнем. Але чому тоді свято відзначають 31 жовтня?

Причина проста. У давнину люди орієнтувалися на природні цикли, а не на сучасні календарі. Пізніше церковні та цивільні системи відліку часу закріпили дату 31 жовтня як переддень Дня всіх святих (All Hallows' Eve), звідки й походить назва Halloween. Так стародавнє свято поступово стало пов’язаним із конкретною датою в календарі, хоча його первісне значення було пов’язане з рухом Сонця по річному колу.

Самайн завжди припадав приблизно на середину шляху між осіннім рівноденням і зимовим сонцестоянням. Це так звана «крос-квартальна» точка року, коли природа остаточно припиняє зовнішню активність і починає занурюватися в зимовий період.

Не випадково це свято пов’язане зі світом предків, пам’яттю про минуле та темами, яких неможливо торкнутися руками.

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У природі до цього часу вже майже не залишається ознак літа. Урожай зібрано. Поля порожніють. Дні стрімко коротшають. Світ немов завмирає перед довгою зимою.

Ці процеси дивовижним чином перегукуються із символікою Скорпіона.

Скорпіон завжди асоціюється із завершенням циклу, трансформацією та переходом через невидимий поріг. Тому Самайн ніколи не був святом смерті в буквальному сенсі. Скоріше, він нагадував про те, що все живе проходить через етапи народження, розквіту, занепаду та відродження.

У цей період люди підбивали підсумки року, згадували померлих рідних, відпускали минулі події та готувалися до нового етапу життя. Вважалося, що межа між минулим і майбутнім стає тоншою, а приховані процеси починають проявлятися чіткіше.

Саме тому атмосфера Самайна здається такою особливою — це момент, коли Колесо Року наближається до своєї найглибшої й найтаємничішої точки.

Коли Сонце проходить 15° Скорпіона, природа нагадує нам про головний закон життя: ніщо не зникає безслідно. Кожен завершений цикл звільняє місце для нового початку, а кожні зачинені двері стають входом до наступного етапу шляху. Саме в цьому й полягає справжній сенс Самайна.

Самайн, Геловін та стародавні традиції, що збереглися протягом тисячоліть

Сьогодні Геловін асоціюється з гарбузами, костюмами відьом, привидів та дитячим «цукерку чи капость». Але за цим яскравим святом ховається одна з найдавніших точок Колеса Року — Самайн, який відзначав не просто зміну пори року, а настання нового життєвого циклу.

У системі Колеса Року Самайн відповідає 15° Скорпіона і розташований між осіннім рівноденням та зимовим сонцестоянням. Це момент, коли природа остаточно занурюється в тишу й темряву, а видимий світ починає поступатися місцем невидимому.

Саме тому Самайн вважався періодом, коли межі між світами стають більш чутливими.

Як святкували Самайн у стародавній Європі

Для кельтів Самайн був одним із найважливіших свят року.

Люди розпалювали великі багаття на пагорбах, навколо яких збиралися цілими громадами. Вогонь символізував захист від довгої зими, очищення та оновлення. Від священного багаття нерідко запалювали вогонь у домашніх вогнищах, щоб принести благословення в дім на весь наступний рік.

Також існувала віра, що в цей час душі предків можуть повернутися у світ живих. Для них залишали їжу на столі, вільне місце біля вогнища або свічку у вікні, яка вказувала шлях додому.

Поряд із предками особливу увагу приділяли духам та істотам потойбічного світу. Щоб уникнути їхньої уваги, люди одягали маски та незвичайний одяг. Вважається, що саме звідси згодом виникла традиція костюмів на Геловін.

Самайн був часом ворожінь і пророцтв. Молоді дівчата ворожили на майбутнього чоловіка, люди зверталися за порадою до духів предків, намагалися розгледіти знаки майбутнього року.

Як Самайн перетворився на Геловін

Коли християнство поширилося Європою, багато стародавніх свят набули нових форм.

Самайн поступово злився з Днем усіх святих, який відзначався 1 листопада. Напередодні цього дня називався All Hallows' Eve, що з часом перетворилося на слово Halloween.

Але навіть через століття стародавня символіка не зникла:

гарбуз зі свічкою всередині символізує вогонь серед наступаючої темряви;

свічки нагадують про померлих предків;

костюми та маски походять від давніх звичаїв ховатися від духів;

святкові частування зберегли традицію поминальних трапез та подяки за врожай.

Астрологічне значення Самайна

Якщо поглянути на Самайн крізь призму астрології, стає зрозуміло, чому саме середина знака Скорпіона відповідає цьому святу.

Скорпіон асоціюється із завершенням циклів, трансформацією, звільненням від старого та підготовкою до нового етапу. У природі в цей час майже нічого не росте. Усе життєво важливе ховається під землю, щоб пережити зиму й відродитися навесні.

Тому Самайн — це не свято смерті, як часто вважають. Це свято переходу.

Нагадування про те, що кожен кінець водночас є початком. Що після осені завжди настає весна. Що завершення одного етапу звільняє місце для іншого.

І коли Сонце досягає 15° Скорпіона, Колесо Року проходить через одну з найзагадковіших і найчарівніших точок свого шляху, запрошуючи кожного озирнутися назад, відпустити минуле та зробити крок у новий життєвий цикл.

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