Найнебезпечніші дні листопада 2026 року: кому зі знаків зодіаку варто бути обережним

Найнебезпечніші дні листопада 2026 року / © Associated Press

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На перший план виходять питання влади, військових дій, політичних амбіцій та боротьби за ресурси. У такі періоди зростає ризик різких заяв, загострення затяжних конфліктів та рішень, наслідки яких виявляться значно серйознішими, ніж початкові наміри, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Особливе занепокоєння у період від 12 до 19 листопада викликає тема обстрілів України з боку РФ. У рамках астрологічного тлумачення з’єднання Марса, Юпітера та Нисхідного місячного вузла у Леві в напруженому аспекті до Сонця у Скорпіоні символічно вказує на посилення військової активності, демонстрацію сили та ризик загострення вже наявних протистоянь.

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Марс пов’язаний зі зброєю та бойовими діями, Юпітер здатний символічно посилювати масштаб подій, а Скорпіон порушує теми руйнування, стратегічних об’єктів та боротьби за ресурси.

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Найбільш напружена ситуація спостерігатиметься 12–17 листопада, а 18 і 19 листопада додатковий аспект Сонця з Марсом посилить проблеми агресії та силового тиску. Тому цими днями не можна виключати підвищену небезпеку нових обстрілів та ескалації бойових дій на території України.

Мешканцям України важливо орієнтуватися на офіційні попередження про повітряну тривогу та дотримуватися правил безпеки незалежно від астрологічних прогнозів!

Від 12 до 17 листопада — найнапруженіший період місяця.

Марс, Юпітер і низхідний місячний вузол з’єднуються у Леві та утворюють напружений аспект до Сонця у Скорпіоні. Ця конфігурація символічно поєднує військову силу, прагнення до розширення впливу, боротьбу за лідерство та давні суперечності, які довго не вдавалося вирішити.

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Марс — планета війни, Юпітер збільшує масштаб подій, а Лев підкреслює роль керівників, амбіцій та демонстрації влади. Транзити ретроградних планет і Сонця у Скорпіоні додають усе, що пов’язано з боротьбою за владу, території, стратегічні ресурси та контроль над закритою інформацією.

У міжнародній політиці такий контекст може супроводжуватися жорсткою риторикою, ультиматумами, спробами продемонструвати силу та загостренням протистоянь, які вже мають тривалу історію. Навіть окремий інцидент здатний привернути підвищену увагу та викликати ланцюгову реакцію. Може статися значна військова або політична подія.

18 та 19 листопада — дні підвищеної конфліктності.

Сонце вступає у напружений аспект із Марсом. Це поєднання символізує боротьбу за першість та прагнення діяти без зволікання. На суспільному рівні можливі різкі заяви, демонстративні дії та посилення суперечностей. У повсякденному житті людям може бути важче стримувати роздратування, спокійно обговорювати розбіжності та визнавати чужу позицію.

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Цими днями краще не провокувати суперечок, не з’ясовувати стосунки на підвищених тонах і не ухвалювати важливих рішень під впливом гніву. Особлива обережність потрібна за кермом, під час роботи з інструментами та обладнанням, а також у ситуаціях, де поспіх може призвести до травми. Фізична активність допоможе зняти напруженість, якщо обирати безпечне навантаження і не намагатися довести власну силу, йдучи на ризик.

Окремої уваги заслуговує 9 листопада — молодик у Скорпіоні. Молодик сам собою необов’язково означає небезпеку, проте символіка Скорпіона звертає увагу на приховані суперечності, фінансові зобов’язання, питання довіри та розподілу ресурсів. Корисно перевірити документи, платежі та домовленості, не поспішати з висновками та не розкривати конфіденційну інформацію людям, у надійності яких ви не впевнені.

Повню 24 листопада у 3° Близнят також варто розглядати в контексті військової ситуації в Україні. Особливо важливим є положення Меркурія як управителя цього повного місяця — у Скорпіоні, знаку, який в астрологічній символіці пов’язують із кризами, секретною інформацією, розвідкою, силовими операціями та загрозами руйнування.

Повня у Близнятах підкреслює інформаційний складник подій. Це новини, повідомлення, переговори, заяви військових і політиків, транспортні шляхи та зв’язок. Оскільки управитель повні перебуває у Скорпіоні, інформаційний порядок денний може бути пов’язаний із військовими таємницями, розвідданими, прихованими домовленостями та повідомленнями про наслідки бойових дій. На перший план можуть вийти відомості, які раніше не розголошувалися, суперечливі заяви або новини, що вимагають додаткової перевірки.

У контексті України це дає підстави розглядати 24 листопада та дні, найближчі до повні, як період підвищеної уваги до військових повідомлень, інформації про обстріли та можливі зміни в характері протистояння. Однак лише на підставі однієї повні та положення Меркурія не можна з упевненістю стверджувати, що саме цього дня відбудуться масовані ракетні удари чи інші конкретні військові події.

У листопаді на нас чекають дві хвилі напруженості: від 12 до 19 листопада — через конфігурацію Марса, Юпітера та низхідного місячного вузла за участю Сонця; від 23 до 25 листопада — через повню і подальші аспекти Сонця з Плутоном. Другий період більше підкреслює інформаційний порядок денний, переговори та розкриття прихованих обставин, тоді як перший символічно сильніше пов’язаний із силовим протистоянням та демонстрацією військової могутності.

Найбільш напруженими видаються 12–19 листопада, до того ж період від 12 до 17 листопада вирізняється з’єднанням Марса, Юпітера та низхідного місячного вузла. У цей час варто уважніше ставитися до новин, перевіряти повідомлення з кількох джерел і не піддаватися паніці через гучні заголовки. Сприймайте ці дати як привід виявити обережність, уникати непотрібних конфліктів і не ухвалювати імпульсивних рішень.

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