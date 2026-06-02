Найнебезпечніші дні в червні 2026 року: що на нас чекає в цей час

Найнебезпечніші дні в червні 2026 року / © Associated Press

Реклама

Протягом червня активні напружені аспекти Меркурія, Урана, Ліліт, Нептуна і Плутона, а також незвично велика кількість періодів неефективного Місяця (без курсу, холостий хід). Таке поєднання посилює емоційні реакції, провокує різкі розвороти подій і робить те, що відбувається, менш стабільним, ніж зазвичай, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Часті «порожні» місячні проміжки створюють ефект провисання планів, підвищують ризик помилок і роблять рішення менш надійними. На тлі сильних планетарних аспектів це посилює хаотичність місяця і вимагає уважнішого ставлення до слів, домовленостей і будь-яких важливих кроків.

1 червня — весь день Місяць без курсу в Стрільці

Реклама

2 червня — до 04:19 Місяць без курсу в Стрільці

4 червня — з 06:04 до 16:45 Місяць без курсу в Козорозі

5 червня — з 22:51 Місяць без курсу у Водолії

6 червня — весь день Місяць без курсу у Водолії

Реклама

7 червня — до 03:43 Місяць без курсу у Водолії

9 червня — з 03:38 до 11:33 Місяць без курсу в Рибах

11 червня — з 11:22 до 15:28 Місяць без курсу в Овні

13 червня — з 10:30 до 16:06 Місяць без курсу в Тельці

Реклама

15 червня — з 05:54 до 15:14 Місяць без курсу в Близнятах

17 червня — з 10:40 до 15:05 Місяць без курсу в Раку

19 червня — з 14:30 до 17:37 Місяць без курсу у Леві

21 червня — з 20:33 до 23:55 Місяць без курсу в Діві

Реклама

24 червня — з 07:11 до 09:43 Місяць без курсу у Терезах

26 червня — з 20:10 до 21:41 Місяць без курсу в Скорпіоні

28 червня — з 08:05 Місяць без курсу в Стрільці

29 червня — до 10:18 Місяць без курсу в Стрільці

Реклама

Ці дні включають теми хаосу, ілюзій, прихованих конфліктів, несподіваних змін і глибинних трансформацій, тому будь-які процеси, пов’язані з переговорами, інформацією, відносинами й особистими рішеннями, проходять через додаткову напругу.

Нижче — ключові дати червня, на які дійсно варто звернути увагу.

1–4 червня: емоційне перевантаження та інформаційна плутанина.

1 червня Меркурій переходить у Рак, роблячи людей більш чутливими, уразливими і схильними реагувати серцем, а не логікою. Уже 2 червня Сонце формує секстиль із Сатурном, що допомагає трохи стабілізувати ситуацію, але загальне емоційне тло залишається напруженим. 4 червня Меркурій утворює квадрат із Нептуном — один із найнебезпечніших аспектів місяця. Це час непорозумінь, помилкової інформації, маніпуляцій, емоційних сплесків, помилок у документах і самообману. Реальність стає розмитою, а будь-які рішення вимагають подвійної перевірки.

Реклама

5–16 червня: період максимальної нестабільності, пов’язаний із тау-квадратом Урана і Місячних Вузлів.

Це найнепередбачуваніший відрізок місяця. Уран провокує різкі зміни, несподівані новини, кризи, розриви і ситуації, які неможливо контролювати. Особливо напруженими стають 9 і 10 червня. 9 червня Меркурій формує квадрат із Сатурном, створюючи тиск, обмеження і складнощі в переговорах, а з’єднання Венери з Юпітером посилює емоційне перевантаження. 10 червня Сонце входить у точну опозицію до Ліліт, виводячи назовні приховані конфлікти, образи та внутрішні суперечності. Люди реагують різкіше, ніж зазвичай, і легко переходять кордони.

17–18 червня: емоційні гойдалки, ревнощі та напруженість у стосунках.

17 червня Венера утворює тригон із Нептуном, посилюючи ідеалізацію, мрійливість і схильність бачити в людях те, чого немає. Уже 18 червня Венера входить в опозицію до Плутона — один із найважчих аспектів місяця. Це час ревнощів, контролю, емоційних вибухів, болісних розмов і загострення старих ран. Стосунки проходять перевірку на глибину і чесність.

Реклама

21–26 червня: втома, розмитий фон і ризик помилок.

21 червня відбувається Літнє Сонцестояння — сильна точка року, яка змінює загальний настрій і перекладає увагу на теми сім’ї, безпеки і майбутнього. 26 червня Сонце формує квадрат з Нептуном — аспект, який приносить втому, емоційне вигоряння, ілюзії, обман, самообман і втрату орієнтації. Це один з найскладніших днів місяця, коли важливо не ухвалювати рішень під впливом емоцій.

28–30 червня: різкі розвороти, прискорення подій і кульмінація місяця.

28 червня Марс утворює секстиль із Юпітером, провокуючи сплеск активності й ризик імпульсивних дій. Увечері Марс входить у Близнята, різко прискорюючи темп життя, збільшуючи кількість новин, контактів і ситуацій, які потребують миттєвої реакції. 30 червня — кульмінація місяця: Юпітер входить у Лева, відкриваючи новий річний цикл, а повний місяць у Козорізі підбиває підсумки всього, що відбувалося в червні. Це день, коли багато що стає зрозумілим, але емоційне навантаження може бути високим.

Реклама

Періоди, коли в червні 2026 року посилюватиметься агресія та ескалація з боку Росії:

4 червня

День підвищеної хаотичності, помилок, провокацій і різких рішень. У такі періоди часто зростає ризик дестабілізаційних дій.

5–16 червня

Реклама

Найнапруженіший і найнепередбачуваніший відрізок місяця. Це час різких розворотів, несподіваних кроків, посилення тиску і спроб загострити ситуацію. У цей період особливо вірогідні сплески агресії і силових дій.

9–10 червня

Два дні, коли посилюється жорсткість, тиск, конфлікти й емоційні сплески. Часто такі періоди збігаються з різкими, демонстративними або показово агресивними кроками.

17–18 червня

Реклама

Інтервал, пов’язаний із загостренням прихованих конфліктів, спробами тиску, реваншистськими імпульсами і силовими проявами. Можливі різкі й болісні дії.

21–26 червня

Період втоми, дратівливості, помилок в оцінці ситуації та неправильних рішень. На тлі напруженого місяця це може призводити до хаотичних, імпульсивних або деструктивних кроків.

28–30 червня

Реклама

Різке прискорення подій, імпульсивні рішення, спроби продемонструвати силу.

30 червня — кульмінація місяця, коли напружені процеси можуть виходити на поверхню найбільш різко.

Новини партнерів