- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 60
- Час на прочитання
- 4 хв
Найнебезпечніші дні в червні 2026 року: що на нас чекає в цей час
Червень 2026 року складається так, що багато астрологічних процесів накладаються один на одного, створюючи небезпечне і непередбачуване тло.
Протягом червня активні напружені аспекти Меркурія, Урана, Ліліт, Нептуна і Плутона, а також незвично велика кількість періодів неефективного Місяця (без курсу, холостий хід). Таке поєднання посилює емоційні реакції, провокує різкі розвороти подій і робить те, що відбувається, менш стабільним, ніж зазвичай, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).
Часті «порожні» місячні проміжки створюють ефект провисання планів, підвищують ризик помилок і роблять рішення менш надійними. На тлі сильних планетарних аспектів це посилює хаотичність місяця і вимагає уважнішого ставлення до слів, домовленостей і будь-яких важливих кроків.
1 червня — весь день Місяць без курсу в Стрільці
2 червня — до 04:19 Місяць без курсу в Стрільці
4 червня — з 06:04 до 16:45 Місяць без курсу в Козорозі
5 червня — з 22:51 Місяць без курсу у Водолії
6 червня — весь день Місяць без курсу у Водолії
7 червня — до 03:43 Місяць без курсу у Водолії
9 червня — з 03:38 до 11:33 Місяць без курсу в Рибах
11 червня — з 11:22 до 15:28 Місяць без курсу в Овні
13 червня — з 10:30 до 16:06 Місяць без курсу в Тельці
15 червня — з 05:54 до 15:14 Місяць без курсу в Близнятах
17 червня — з 10:40 до 15:05 Місяць без курсу в Раку
19 червня — з 14:30 до 17:37 Місяць без курсу у Леві
21 червня — з 20:33 до 23:55 Місяць без курсу в Діві
24 червня — з 07:11 до 09:43 Місяць без курсу у Терезах
26 червня — з 20:10 до 21:41 Місяць без курсу в Скорпіоні
28 червня — з 08:05 Місяць без курсу в Стрільці
29 червня — до 10:18 Місяць без курсу в Стрільці
Ці дні включають теми хаосу, ілюзій, прихованих конфліктів, несподіваних змін і глибинних трансформацій, тому будь-які процеси, пов’язані з переговорами, інформацією, відносинами й особистими рішеннями, проходять через додаткову напругу.
Нижче — ключові дати червня, на які дійсно варто звернути увагу.
1–4 червня: емоційне перевантаження та інформаційна плутанина.
1 червня Меркурій переходить у Рак, роблячи людей більш чутливими, уразливими і схильними реагувати серцем, а не логікою. Уже 2 червня Сонце формує секстиль із Сатурном, що допомагає трохи стабілізувати ситуацію, але загальне емоційне тло залишається напруженим. 4 червня Меркурій утворює квадрат із Нептуном — один із найнебезпечніших аспектів місяця. Це час непорозумінь, помилкової інформації, маніпуляцій, емоційних сплесків, помилок у документах і самообману. Реальність стає розмитою, а будь-які рішення вимагають подвійної перевірки.
5–16 червня: період максимальної нестабільності, пов’язаний із тау-квадратом Урана і Місячних Вузлів.
Це найнепередбачуваніший відрізок місяця. Уран провокує різкі зміни, несподівані новини, кризи, розриви і ситуації, які неможливо контролювати. Особливо напруженими стають 9 і 10 червня. 9 червня Меркурій формує квадрат із Сатурном, створюючи тиск, обмеження і складнощі в переговорах, а з’єднання Венери з Юпітером посилює емоційне перевантаження. 10 червня Сонце входить у точну опозицію до Ліліт, виводячи назовні приховані конфлікти, образи та внутрішні суперечності. Люди реагують різкіше, ніж зазвичай, і легко переходять кордони.
17–18 червня: емоційні гойдалки, ревнощі та напруженість у стосунках.
17 червня Венера утворює тригон із Нептуном, посилюючи ідеалізацію, мрійливість і схильність бачити в людях те, чого немає. Уже 18 червня Венера входить в опозицію до Плутона — один із найважчих аспектів місяця. Це час ревнощів, контролю, емоційних вибухів, болісних розмов і загострення старих ран. Стосунки проходять перевірку на глибину і чесність.
21–26 червня: втома, розмитий фон і ризик помилок.
21 червня відбувається Літнє Сонцестояння — сильна точка року, яка змінює загальний настрій і перекладає увагу на теми сім’ї, безпеки і майбутнього. 26 червня Сонце формує квадрат з Нептуном — аспект, який приносить втому, емоційне вигоряння, ілюзії, обман, самообман і втрату орієнтації. Це один з найскладніших днів місяця, коли важливо не ухвалювати рішень під впливом емоцій.
28–30 червня: різкі розвороти, прискорення подій і кульмінація місяця.
28 червня Марс утворює секстиль із Юпітером, провокуючи сплеск активності й ризик імпульсивних дій. Увечері Марс входить у Близнята, різко прискорюючи темп життя, збільшуючи кількість новин, контактів і ситуацій, які потребують миттєвої реакції. 30 червня — кульмінація місяця: Юпітер входить у Лева, відкриваючи новий річний цикл, а повний місяць у Козорізі підбиває підсумки всього, що відбувалося в червні. Це день, коли багато що стає зрозумілим, але емоційне навантаження може бути високим.
Періоди, коли в червні 2026 року посилюватиметься агресія та ескалація з боку Росії:
4 червня
День підвищеної хаотичності, помилок, провокацій і різких рішень. У такі періоди часто зростає ризик дестабілізаційних дій.
5–16 червня
Найнапруженіший і найнепередбачуваніший відрізок місяця. Це час різких розворотів, несподіваних кроків, посилення тиску і спроб загострити ситуацію. У цей період особливо вірогідні сплески агресії і силових дій.
9–10 червня
Два дні, коли посилюється жорсткість, тиск, конфлікти й емоційні сплески. Часто такі періоди збігаються з різкими, демонстративними або показово агресивними кроками.
17–18 червня
Інтервал, пов’язаний із загостренням прихованих конфліктів, спробами тиску, реваншистськими імпульсами і силовими проявами. Можливі різкі й болісні дії.
21–26 червня
Період втоми, дратівливості, помилок в оцінці ситуації та неправильних рішень. На тлі напруженого місяця це може призводити до хаотичних, імпульсивних або деструктивних кроків.
28–30 червня
Різке прискорення подій, імпульсивні рішення, спроби продемонструвати силу.
30 червня — кульмінація місяця, коли напружені процеси можуть виходити на поверхню найбільш різко.