Названі чотири знаки, яким цієї осені поталанить

Талан — поняття позасезонне, тому восени він буде супроводжувати нас так само, як і в будь-який інший час року.

Нинішня осінь — не виняток з правил: зірки виберуть знаки, яким — з різних причин — він буде супроводжувати частіше, ніж інших. Кому поталанить цієї осені?

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, які давно мріяли про просування кар'єрними сходами, така можливість випаде саме в цей час. Завдання, яке поставить перед ними начальство, буде нелегким, але представникам знака воно виявиться до снаги Можливо, це стане для них зоряним часом: прихильність керівництва не тільки подарує бажану посаду з відповідною — більш ніж високою — зарплатою, а й зробить їх відомими в професійному середовищі, а це, своэю чергою, призведе до гідних заздрощів кар'єрних перспектив.

Рак (22.06 – 22.07)

Раками — особливо тим із них, хто з якоїсь причини незадоволений ситуацією на роботі — зірки наполегливо рекомендують згадати про своє хобі, яке вони останнім часом забули: з якоїсь тільки їм відомих причин вони перестали їм займатися. Витягнувши улюблену справу на світ божий, можна не тільки провести кілька сеансів трудотерапії, яка дозволить відпочити і підняти настрій, останнім часом залишає бажати кращого, але і зробити хобі своєю основною професією. Ну, а оскільки заняття улюбленою справою завжди приємно, в ньому вдасться досягти серйозних висот.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам не тільки не заборонений, але і показаний ризик — він в цей час може принести серйозні бонуси. Важко сказати, чи варто їм грати в азартні ігри, — наприклад, покер чи преферанс, тут багато що залежатиме від їхнього вміння блефувати і оцінки, яка у них в школі була з математики, а ось купити лотерейний квиток можна і потрібно. Навіть якщо виграш виявиться не таким великим, як хочеться, прихильність фортуни буде, як говориться, у наявності. Головне, не дозволяти собі занадто ризикувати, так можна і геть зовсім програти.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби, які досить прохолодно ставляться до кар'єрного зростання, — він не входить в перелік їхніх першочергових інтересів, проте, цілком можуть схопити птаха удачі за хвіст. До того ж і робити їм для цього нічого не доведеться — цілком достатньо працювати на тому рівні, до якого звикли представники знака. Начальство помітить, що їхній стиль вигідно відрізняється від того, як працюють колеги, і зробить відповідні — далекосяжні — висновки. Результатом може стати як призначення на нову посаду, так і доручення попрацювати над новим проєктом, який принесе масу дивідендів — як моральних, так і матеріальних.

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