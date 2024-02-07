Не тільки для обличчя: експерти розповіли, чим корисна міцелярна вода і як її підібрати під тип шкіри

Міцелярна вода є відносно новим продуктом догляду за шкірою, але цей рідкий очищувальний засіб швидко підкорив світ краси і заслужив схвалення як візажистів, так і дерматологів.

Міцелярну воду найчастіше використовують як очищувальний засіб для обличчя. Але її можна використовувати лише для цього.

Дерматологи та експерти з догляду за шкірою розповіли Womans world, як можна використовувати міцелярну воду.

Що таке міцелярна вода

Міцелярна вода — це очищена вода, що містить міцели, які є крихітними молекулами очищувальної олії, які розщеплюють бруд, жир і домішки, очищаючи шкіру без необхідності обполіскувати її водою, пояснює Дінн Мраз Робінсон, докторка медичних наук, дерматологиня, Ці міцели мають унікальну структуру, що дозволяє їм прибирати забруднення, зокрема макіяж, не видаляючи водночас натуральні олії зі шкіри, — додає знаменита фахівчиня з догляду за обличчям Ві Містрі.

Міцелярна вода – чудовий вибір для тих, у кого суха, запалена або роздратована шкіра, яка може ще більше висушитися внаслідок традиційного очищення. Фактично, дослідження показують, що міцелярна вода — один із небагатьох складів, що очищають, які дійсно допомагають підтримувати і захищати шкірний бар'єр шкіри.

Міцелярна вода не тільки ефективно очищує шкіру та видаляє забруднення, але й діє як магніт, притягуючи та видаляючи макіяж, а не розмазуючи його. Формула міцелярної води допомагає збалансувати pH шкіри та зберігає шкірний захисний бар'єр, – каже медична косметологиня Крістін Ганн. Це також запобігає подразненню шкіри водою, а олії, що містяться в ній, зволожують і заспокоюють навіть найзапаленіші ділянки, допомагаючи обличчю мати більш більш пружний і гладкий вигляд, а також зменшуючи почервоніння.

Чим корисна міцелярна вода / Фото: Credits

Як використовувати міцелярну воду як очищувальний засіб

Стандартний спосіб використання міцелярної води як очищувального засобу — протирання обличчя ватним диском, змоченим у міцелярній вод. Вода з міцеліями руйнує та видаляє макіяж, жир та забруднення з пор.

Тим, у кого жирна та комбінована шкіра після очищення шкіри міцелярною водою провести додатковий етап очищення за допомогою водорозчинної піни або гелю, щоб не залишилося небажаних залишків макіяжу і шкірного жиру. Просто намочіть шкіру і вимийте обличчя, як звичайно, з використанням очищувального засобу, який ви віддаєте перевагу. Потім ретельно промийте та висушіть шкіру, перш ніж наносити зволожуючий крем для обличчя, щоб зафіксувати зволоження.

Як використовувати міцелярну воду, щоб запобігти стоншенню волосся

Як засіб для зняття макіяжу очищувальні сполуки міцелярної води видаляють зі шкіри жир та забруднення. І що дивно, у разі використання на шкірі голови він так само добре видаляє олію, що закупорює волосяні фолікули, і скупчення, які призводять до випадання волосся. Щоб отримати ефект, промийте волосся шампунем як завжди і змийте. Потім налийте чверть склянки міцелярної води на шкіру голови, утріть кінчиками пальців і залиште на п'ять хвилин, перш ніж змити.

Як використовувати міцелярну воду для очищення пензлів для макіяжу

Крім того, міцелярну воду можна використовувати для очищення пензлів для макіяжу, каже Ганн. Просто наповніть склянку на чверть міцелярною водою, занурте кисті в рідину на дні склянки і залиште на 1 хвилину. Промивайте кисті під проточною водою з крана, доки вода не стане прозорою.

Як підібрати міцелярну воду для свого типу шкіри

Сама собою міцелярна вода не надто змінюється від продукту до продукту, але часто комбінують з іншими інгредієнтами для задоволення конкретних потреб шкіри.

Якщо у вас суха шкіра: шукайте міцелярну воду, до складу якої входять додаткові зволожувальні інгредієнти, такі як гіалуронова кислота, антиоксиданти та кераміди.

Якщо ви хочете вирівняти і освітлити тон шкіри: шукайте той, що містить вітамін С, що освітлює.

Якщо у вас шкіра чутлива або схильна до прищів, рекомендується уникати використання додаткових інгредієнтів, які можуть ще більше подразнювати обличчя, наприклад ароматизаторів. Також можна спробувати формулу з ніжною добавкою, наприклад, заспокійливим алое, яка зніме запалення або роздратування.

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