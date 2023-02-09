Не в один рік: екстрасенс – про те, коли Україна переможе у війні і поверне окуповані території

За словами Шатиловича, 2023 року українці "зможуть видихнути, але не на повні груди".

Ясновидець та екстрасенс Валерій Шатилович потішив українців прогнозом на 2023-й рік і заявив, що на нас чекає перемога у війні.

Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу TOP.

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"Це переможний рік. Це рік, коли будуть зупинені бойові дії в Україні. Хоча перемога може бути зафіксована трохи пізніше. Це рік, коли ми зможемо видихнути, але не на повні груди. На повні груди ми видихнемо тільки 2025 року. Але 2023 рік несе те, про що ми мріємо – закінчення бойових дій", – каже екстрасенс.

За його словами, 2023 року відбудеться повернення багатьох наших окупованих територій, але не всіх. У цьому році Україна має вийти на кордони станом до 24 лютого 2022 року.

Повну деокупацію Шатилович прогнозує протягом кількох наступних років, але дипломатичним шляхом. Йдеться про Крим і ОРДЛО, які були окуповані до початку повномасштабного вторгнення.

Крім того, екстрасенс прогнозує "чистку" в нашій країні: багато бізнесменів і політиків втратять свої мільярди, каже ясновидець.

"Українці побачать, хто друг, а хто ворог. Це буде рік великих скандалів. Але ми заслужили на спокій. Наші люди зможуть спати спокійно, особливо у другій половині року", – сказав Шатилович.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками, і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше мольфарка розповіла, коли закінчиться війна в Україні.

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