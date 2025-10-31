Небезпечні дні листопада 2025 року: астрологиня розповіла, коли потрібно бути напоготові

Небезпечні дні листопада 2025 року / © Associated Press

Більша частина місяця припадає на період ретроградного Меркурія (9-29 листопада), коли відбувається руйнування ілюзій, переосмислення цінностей і кордонів, а також сповільнення. Якщо ми продовжуємо жити в режимі поспіху, контролю та поверхневих реакцій — виникає перевантаження. Емоційні ризики виявляються у вигляді спалахів роздратування, конфліктів, відчуття втрати орієнтиру. Енергетичні — у вигляді втоми, безсоння, тілесного напруження, відчуття, що «все йде не за планом», розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Щоб пройти листопад м’яко, важливо:

Слухати тіло. Воно першим реагує на енергетичні зрушення.

Не форсувати події. Краще відкласти важливі рішення до грудня.

Проводити внутрішню ревізію. Що застаріло? Що більше не приносить задоволення

Обмежити інформаційний шум. Менше новин — більше тиші

Займатися практиками заземлення. Прогулянки, дихання, вода, тілесний контакт.

1-4 листопада Марс перебуває в останніх градусах Скорпіона — енергія накопичується, агресія максимальна, кількість ДТП зростає. Воєнні дії та руйнування стають більш жорсткими. У побуті, на роботі, між партнерами можливі спалахи роздратування, відчуття внутрішнього тиску. Не варто поспішати з рішеннями — особливо в питаннях подорожей, навчання та ідеологічних суперечок.

4 листопада Марс входить у Стрільця (15:01 GMT+2) — імпульс до дії може бути надто різким. Ризик переоцінки своїх сил, особливо у спорті, дорозі, переговорах. Особисті ідеали і переконання можуть зіткнутися з реальністю.

6 листопада — день, коли емоції та імпульси стикаються, створюючи напружене тло, яке, втім, потенційно пробуджує. Астрологічна картина насичена суперечностями: Місяць з’єднується з ретро-Ураном у Тельці, а впродовж дня формує опозицію до Марса в Стрільці. Це поєднання можна відчути як внутрішній розлам між потребою в стабільності і прагненням до дії.

Перший і останній дні ретро-Меркурія (цього сезону — 9 і 29 листопада) завжди складні. Вони сповнені спотворень у комунікаціях, частіше трапляються аварії, виникають конфлікти, особливо в питаннях переконань, навчання, поїздок. Не рекомендується починати нові проєкти, підписувати документи, робити дорогі покупки.

12 і 13 листопада ретро-Меркурій у з’єднанні з Марсом у Стрільці — дні з високою ментальною та емоційною турбулентністю. Це аспект, який може спровокувати словесні конфлікти, імпульсивні рішення і перевантаження нервової системи. Спалахи роздратування, різкі висловлювання, суперечки, особливо на теми переконань, моралі, політики, релігії, конфлікти між вчителями й учнями, аварії — звичайні ситуації цими днями.

12 листопада — день підвищеної небезпеки. Місяць у Леві в напружених аспектах із ретро-Ураном і Сонцем дає важкий енергетичний фон, суперечливу атмосферу, схильність до драматизації. Несподівані зриви, емоційні сплески, відчуття, що звичні способи самовираження більше не працюють — основні причини неприємностей. Виникає потреба у свободі, але вона зіштовхується з внутрішніми обмеженнями.

А 13 листопада Місяць у напружених аспектах із Марсом і ретро-Меркурієм посилює внутрішній конфлікт: між бажанням показати себе і необхідністю бути чесним, між зовнішнім образом і глибинною суттю. А такий стан призводить до небажаних наслідків.

18-20 листопада — одні з найнебезпечніших днів. Це астрологічний епіцентр місяця, насичений напруженою, трансформаційною і навіть кризовою енергетикою. Місяць переміщується Скорпіоном, де також перебувають Сонце, Венера, Ліліт, а від 19 листопада — і ретро-Меркурій. Планети створюють емоційний шторм, у якому піднімається все пригнічене, приховане, невирішене. Зростає кількість випадків насильства, ревнощів, зрад, маніпуляцій, емоційного тиску. Дуже складно людям із тонкою душевною організацією. Це дні занурення в психологічні патерни, розпаковування таємниць, викриття таємниць.

21 листопада Місяць в аспекті з’єднання з Марсом у Стрільці сприяє різким розривам стосунків, бійки, агресивні витівки. Не з’ясовуйте стосунків! Обмежте зовнішні стимули. Менше соцмереж, новин, галасливих зустрічей — більше тиші. Краще відкласти розмови до кінця місяця — зараз усе сприймається надто гостро.

25 листопада Місяць у з’єднанні з Плутоном — і цей аспект можна порівняти з астрологічною хірургією душі: боляче, але необхідно. Розкривається те, що давно боліло під поверхнею, але ми не наважувалися доторкнутися. Біль, що здіймається, невипадковий — він очищає, звільняє і дає можливість переродитися.

Енергія Плутона не терпить напівзаходів: все зайве, мертве, пригнічене йде, щоб звільнити місце для нової сили. Цього дня важливо не ховатися від своїх почуттів, не глушити тривогу, а дозволити процесу завершитися. Так, може бути важко — але саме такі дні стають точкою внутрішнього оновлення, коли ми знімаємо стару обладунок і виходимо до себе справжнього, очищеного і живого.

У негативному аспекті цей день може принести пригоди з великою кількістю людських жертв. Тому будьте обережними, уникайте екстремальних ситуацій, не провокуйте конфлікти. Не ухвалюйте остаточних рішень. Особливо в коханні, фінансах, переїздах — цього дня легко можна спалити мости.

29 листопада Місяць у напружених аспектах із Марсом і Сонцем, плюс до цього обтяжливе тло дня дає стаціонарний Меркурій. Енергії планет посилюють внутрішній конфлікт між тим, що хочеться сказати, і тим, що потрібно приховати. Уникайте публічних з’ясувань стосунків, оскільки є великий ризик зіпсувати репутацію. Краще усамітнитися і розібратися всередині. Також цього дня загострюється військова агресія.