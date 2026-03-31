Небезпеки квітня 2026 року: що несуть транзити і як уберегтися

Небезпеки квітня 2026 року:

На початку місяця ми відчуваємо вплив повні у Терезах — він висвічує тему рівноваги, але будь-яка повня посилює емоції, робить людей більш чутливими, більш реактивними. У такі дні зростає ймовірність конфліктів, непорозумінь, різких слів, що можуть призвести до сварок чи неприємних ситуацій, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Але справжня напруженість починає зростати від 4 квітня, коли Венера в Тельці утворює квадратуру з Плутоном. Це аспект, який піднімає на поверхню все приховане: ревнощі, страхи, образи, накопичені претензії. Люди стають більш запальними, підозрілими, схильними до різких реакцій.

У стосунках це може виявлятися як спалахи ревнощів або спроби контролювати партнера. У суспільстві — як агресивна поведінка, нетерпимість, бажання тиснути або домінувати. На дорогах — як імпульсивність, порушення правил, ризиковані маневри.

Плутон завжди посилює темний бік людської природи, а Венера в Тельці робить це реальним: люди реагують швидше, сильніше, емоційніше. Можуть проявлятися як спалахи агресії, нестабільність на дорогах, загострення конфліктів, різкі емоційні реакції та навіть воєнні події, якщо регіон уже перебуває в зоні ризику. Це час, коли важливо уникати провокацій, не вступати в суперечки, не піддаватися на тиск.

Після 9 квітня ситуація змінюється, але не стає легше. Марс входить в Овен — у знак своєї сили. Це один із найконфліктніших періодів місяця. Марс в Овні символізує швидкість, імпульс, різкість, бажання діяти негайно. Люди стають гарячішими, прямішими, більш схильними до агресії.

Транзит посилює прагнення їхати швидше, ніж дозволяє ситуація, тому зростає ризик аварій, пов’язаних із різкими маневрами і нетерпінням, яке штовхає водіїв на необдумані рішення.

У суспільстві це виражається у спалахах гніву, у конфліктах, які виникають буквально з повітря, у бійках і в поведінці, яка стає помітно агресивнішою.

У військовій сфері це відчувається як посилення напруженості, як різкі кроки, які ухвалюють під тиском моменту, і як ескалація, що розвивається швидше, ніж встигає реагувати оточення.

Від 9 до 22 квітня — дні раптових подій, несподіваних поворотів, різких спалахів. Поточний стан речей може змінитися за секунду. Це час, коли важливо бути уважним на дорогах, уникати ризикованих ситуацій, не провокувати людей, які вже перебувають на межі.

Стеліум планет у знаку Овна створює атмосферу внутрішнього тиску, який може вирватися назовні у вигляді агресії, конфліктів, силових сутичок. А отже, необхідно уникати небезпечних місць, не вступати в суперечки, не провокувати людей, які мають нестабільний вигляд.

17 квітня — Молодик в Овні. Молодик сам собою — це точка початку, але в Овні він посилює імпульсивність, бажання діяти негайно, не думаючи про наслідки. Люди стають гарячішими, прямішими у висловлюваннях і схильними до різких рішень. Це час, коли важливо зберігати спокій, не піддаватися впливу емоцій, не ухвалювати важливих рішень у стані збудження.

19 квітня Сатурн з’єднується з Марсом — аспект, який може виявлятися як тиск, перешкоди через певні норми і закони, відчуття, що обставини стискають. Люди стають більш дратівливими, більш схильними до спалахів гніву, особливо якщо відчувають, що їхню свободу обмежують. На дорогах це може виявлятися як агресивне водіння, спроби «довести своє», конфлікти з іншими учасниками руху.

Після 20 квітня енергія напруження поступово зникає. Сонце входить у Телець, і ми переходимо в більш щільний, матеріальний ритм. Але на самому початку нового транзиту люди можуть говорити жорстко, ухвалювати рішення під тиском, конфліктувати через дрібниці.

23 квітня Венера з’єднується з Ураном — і це час несподіваних поворотів у стосунках, фінансах, цінностях. Люди можуть поводитися непередбачувано, різко змінювати плани, ухвалювати імпульсивні рішення. Однак важливо не піддаватися на емоції і не робити різких кроків.

25 квітня Сонце робить квадрат до Плутона — і ще один день, коли напруженість досягає піку. Плутон висвічує все, що приховано, а Сонце — це его, воля, особистість. Люди стають більш чутливими до тиску, більш схильними до конфліктів, більш уразливими. Це час, коли важливо уникати небезпечних місць, не вступати у суперечки, не провокувати людей, які виглядають нестабільно.

І нарешті, 26 квітня — кульмінація місяця. Уран входить у знак Близнята, відкриваючи новий семирічний цикл. Це подія, яка може проявитися як різкі зміни, несподівані новини, стрибки в інформаційному полі, загострення конфліктів, нестабільність у суспільстві. Уран завжди приносить несподіванку, а перехід у новий знак — це день, коли світ немов робить різкий вдих.

У такі дні важливо бути уважним, уникати екстремальних ситуацій, не ризикувати, не провокувати людей, не ухвалювати різких рішень.

У квітні 2026 року зростає небезпека:

На дорогах: імпульсивність, перевищення швидкості, аварії, агресивне водіння.

У суспільстві: спалахи агресії, конфлікти, бійки, різкі реакції.

У стосунках: ревнощі, загострення старих образ, емоційні вибухи.

У психіці: дратівливість, тривожність, відчуття тиску.

У військовій сфері: загострення, різкі рішення, ескалація.

В інформаційному полі: фейки, паніка, різкі новини.

У побуті: травми через поспіх, необережність, неуважність.

Як уберегтися від неприємностей: