Непростий період: астрологиня назвала небезпечні дні у вересні 2026 року

Небезпечні дні у вересні 2026 року / © Credits

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Це не означає, що в конкретний день обов’язково відбудеться катастрофічна подія. Йдеться про більш напружене тло, за якого наявні конфлікти можуть загострюватися, переговори — зриватися, а рішення — ухвалюватися під тиском сили, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

На початку місяця відбудеться один із найнапруженіших аспектів — квадратура ретроградних Сатурна та Марса (від 1 до 3 вересня). Активна енергія стикається з обмеженнями, перешкодами та жорсткими рамками. В особистому житті це може виявлятися через дратівливість і конфлікти, а на рівні великих процесів — через зіткнення інтересів, силовий тиск і відмову однієї зі сторін поступатися.

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Якщо говорити в контексті війни в Україні, цей період може свідчити про посилення військової агресії з боку РФ та загострення вже наявного протистояння. Зростає ймовірність більш жорстких рішень, посилення обстрілів і атак, активізації бойових дій, тиску на позиції противника та ударів у відповідь. Також можливі різкі заяви військового та політичного керівництва, посилення погроз і демонстрація готовності продовжувати силове протистояння.

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Водночас астрологічний прогноз не дозволяє достовірно визначити конкретну подію чи місце удару. Йдеться про період, коли військова напруженість може досягти більш високого рівня, особливо якщо до цього моменту вже сформуються передумови для ескалації.

До того ж існує можливість розв’язувати складні питання за допомогою розрахунків і стратегії. Тому багато чого залежатиме від здатності сторін зупинитися перед тим, як зробити незворотний крок. Чим сильніший емоційний тиск, тим важливіший контроль над рішеннями.

14 та 15 вересня виникає інший тип небезпеки. Тут на перший план виходять питання влади, контролю та прихованого протистояння. Поява Ліліт у Козорозі започатковує тривалий період, пов’язаний із боротьбою за вплив, становище та управління. На рівні держав це може проявлятися через жорстку конкуренцію еліт, боротьбу за території та ресурси, посилення тиску з боку керівництва.

Особливо напруженим видається 15 вересня, коли у любовній та фінансовій сферах посилюються теми контролю, маніпуляцій та протистояння. Якщо перенести цю символіку на міжнародні процеси, зростає ймовірність дій, продиктованих не прагненням до компромісу, а бажанням отримати перевагу.

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У військовій сфері таке тло може виявлятися у вигляді демонстративних кроків, посилення вимог, погроз, спроб змінити розстановку сил або посилення тиску на супротивника. Небезпека полягає саме в накопиченні прихованої напруги, яка може знайти зовнішній вихід.

26 вересня — ще одна важлива дата місяця. Повня у Овні підсилює потяг до дії, боротьби та захисту власних інтересів. Овен не схильний довго чекати, коли йдеться про територію, вплив або особисту ініціативу. Тому накопичене невдоволення може швидко перерости у відкриті дії.

Це може стати періодом загострення військового протистояння. Можливі більш інтенсивні бойові дії, збільшення кількості атак та обстрілів, нові спроби завдати удару по позиціях супротивника. Ймовірні жорсткі заяви військового та політичного керівництва, посилення тиску та ухвалення рішень, спрямованих на продовження або розширення бойових дій. Вже наявний конфлікт може перейти в більш гостру фазу, особливо якщо сторони прагнутимуть здобути перевагу силовим шляхом.

Додаткову складність створює суперечливе тло повні. З одного боку, з’являється сила для рішучих дій, з іншого — зростає ризик неправильної оцінки ситуації. Помилка в інтерпретації інформації, неправильний прогноз дій супротивника або переоцінка власних можливостей можуть призвести до наслідків, які важко швидко виправити.

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Особливо уважно слід ставитися до інформаційного простору. У такі періоди чутки, неперевірені повідомлення та емоційні заяви можуть посилювати суспільну тривогу та підштовхувати людей до поспішних висновків. Тому будь-яку інформацію про військові події важливо перевіряти за надійними джерелами.

28–30 вересня напруженість поступово змінює свій характер. Енергія дії набуває більш яскравого та демонстративного характеру, а несподівані обставини можуть змушувати швидко змінювати плани. В умовах повномасштабної війни це може виявлятися у вигляді різких заяв, несподіваних рішень командування, зміни стратегії або демонстрації сили.

Особливо уважно варто стежити за подіями 30 вересня, оскільки інформаційне тло набуває більш глибокого та закритого характеру. На перший план виходять таємні домовленості, розвідувальна інформація, приховані мотиви та рішення, які необов’язково одразу стають відомими широкій громадськості.

Періоди підвищеної напруженості у вересні можуть супроводжуватися загостренням наявних конфліктів, коли ситуація у світі стає більш напруженою та непередбачуваною. У такі моменти зростає ризик загострень, посилюється протистояння, активізуються спроби тиску та силового впливу на перебіг подій. Таке тло нерідко призводить до різких заяв, демонстрації сили та прагнення змінити ситуацію за допомогою жорстких заходів, що робить атмосферу більш тривожною та такою, що вимагає пильного спостереження.

Головна особливість вересня полягає в тому, що небезпека може проявлятися не лише через безпосереднє зіткнення. Іноді ескалація починається з рішення, заяви, погрози, демонстрації можливостей або відмови від переговорів. Тому найбільш тривожними стають не тільки самі силові дії, а й ті моменти, коли сторони припиняють шукати вихід і починають доводити свою перевагу.

У вересні зростає ризик дорожньо-транспортних пригод, оскільки загальне астрологічне тло робить людей більш забудькуватими, емоційно перевантаженими та схильними до поспішних рішень. Напружені транзити посилюють внутрішній темп, а думки багатьох людей зайняті особистими переживаннями, що знижує концентрацію та уповільнює реакцію на дорозі. У такі періоди учасники дорожнього руху частіше поспішають, здійснюють різкі маневри, неправильно оцінюють дистанцію та діють імпульсивно, тому навіть звичні маршрути вимагають підвищеної уваги та спокійного темпу.

Вересень вимагає особливо уважного ставлення до інформації, заяв політиків та повідомлень із зон конфліктів. Найрозумніша позиція в такі періоди — не піддаватися паніці, відокремлювати підтверджені відомості від чуток і пам’ятати, що навіть найнапруженіше астрологічне тло не є вироком і не визначає конкретну подію.

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