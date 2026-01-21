Нептун в Овні від 27 січня 2026-го до 23 березня 2039 року: що на нас чекає цей період

Нептун в Овні від 27 січня 2026 до 23 березня 2039 року / © Credits

Реклама

26 січня о 19:39 (gmt+2) Нептун входить у знак Овна до 2039 року. Це час, коли людство прагне оновлення — інколи м’якого, інколи різкого. Старі системи розчиняються, а на їхньому місці народжуються нові моделі взаємодії, нові цінності, нові способи об’єднання. Люди стають сміливішими, але й більш чутливими до несправедливості. Нептун в Овні приносить імпульс до того, щоб захищати те, що важливо, і відмовлятися від ілюзій, які більше не працюють, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Нептун у міфології — володар морів і океанів, сила, що керує глибинами, течіями, туманами й усім, що сховане під поверхнею. Коли ця архетипна енергія входить у знак Овна, що символізує імпульс, боротьбу і прагнення до першості, вода зустрічається з вогнем — і це створює напружену, динамічну суміш.

Такий перехід підсилює теми, пов’язані з морськими територіями, ресурсами і кордонами. Овен завжди прагне до завоювання і утвердження, а Нептун приносить у цю сферу океани, протоки, острови, морські шляхи та все, що пов’язане з водою. Унаслідок цього зростає ймовірність конфліктів навколо морських ресурсів, «суперечливих» островів, риболовецьких зон, енергетичних маршрутів і стратегічних акваторій. Те, що раніше було прихованим або невирішеним, виринає на поверхню, потребуючи уваги і нових правил гри.

Реклама

Нептун в Овні символічно піднімає питання: кому належить море, хто контролює шляхи, хто розпоряджається багатствами, що лежать під водою. І якщо раніше ці теми могли залишатися в тіні, то тепер вони стають точками напруження. Вогонь Овна висвічує все, що довго залишалося спірним чи неврегульованим. А також підштовхує до активних дій, а водна природа Нептуна робить ці процеси масштабнішими, розмитішими й непередбачуванішими.

Особливу увагу може привертати Гренландія — найбільший острів планети, що має величезні природні ресурси, унікальне географічне положення і стратегічну значущість. В епоху Нептуна в Овні інтерес до таких територій посилюється, а питання їхньої приналежності, використання і контролю можуть ставати предметом обговорень і суперечок.

Це необов’язково означає прямі військові конфлікти, але вказує на період, коли світ особливо уважно дивитиметься на острови, багаті на ресурси, і на те, як розподіляються права на їхні надра, води та вплив у регіоні. Нептун в Овні піднімає ці теми на поверхню, роблячи їх більш помітними, що вимагають нових рішень.

Для України цей транзит стає особливо значущим, тому що в її гороскопі Нептун управляє будинком фінансів і стоїть на Асценденті з боку 12-го дому. Це робить планету ключовою силою, через яку проходять найважливіші процеси країни. Коли така планета змінює знак, вона немов умикає прожектор, спрямований на все, що пов’язано з економікою, ресурсами, прозорістю і колективною діяльністю.

Реклама

Перехід Нептуна у вогняний знак означає, що приховані фінансові схеми, тіньова економіка, корупційні історії і все, що довго залишалося за лаштунками, починають проявлятися відкрито. Те, що раніше можна було замаскувати, тепер стає очевидним. Скандали, витоки, викриття — це не випадковість, а природна реакція системи, яка більше не може утримувати старі таємниці. Вогонь Овна висвічує те, що 12-й дім роками ховав у тіні.

Це болісний процес, але такий, що очищає. Він допомагає країні побачити, де ресурси витікають, де порушено кордони, де потрібне оновлення. Нептун на Асценденті робить цей період не тільки зовнішнім, а й внутрішнім: змінюється образ країни, її цінності, її ставлення до прозорості та відповідальності. Україна входить у фазу, коли чесність стає головною умовою існування.

І водночас приходить нова енергія — прагнення до самостійності, до створення нових економічних моделей, до зміцнення довіри. Нептун в Овні приносить імпульс до того, щоб очищати, перебудовувати і діяти сміливо, спираючись на внутрішнє світло, а не на старі ілюзії.

На особистому рівні Нептун в Овні пробуджує в людях бажання жити так, як відгукується всередині, без спроб підлаштовуватися під чужі очікування або звичні сценарії. Те, що раніше здавалося безпечним укриттям, починає розчинятися, і людина залишається наодинці із собою справжнім — зі своїми справжніми почуттями, імпульсами, мріями.

Реклама

Це може бути непростим моментом. Спочатку багато людей можуть відчути, що зникає звична опора, і доводиться дивитися вглиб, туди, де давно чекають на відповіді, які ми відкладали. Але саме через цей внутрішній рух приходить відчуття звільнення, ніби з душі знімають старі шари, що заважали дихати.

Поступово з’являється прагнення діяти, змінювати життя, виходити з туману сумнівів і невизначеності. Люди починають чіткіше розуміти, чого вони хочуть, чого бояться, де їхні межі та де їхня сила. Інтуїція стає прямішою, майже вогняною: вона не натякає, а підштовхує вперед, змушуючи зробити крок, що давно назрів. А задуми більше не можуть залишатися просто ідеями — їм потрібні реальні дія, кроки й рішення.

Нептун в Овні нагадує кожному, що внутрішнє світло не приходить ззовні. Воно народжується всередині, коли людина припиняє чекати, що хтось інший вкаже шлях, дасть дозвіл або візьме відповідальність на себе. Цей транзит учить ставати власним джерелом сенсу, натхнення і напряму. Він допомагає відчути, що сила, яку ми шукаємо, вже є в нас — варто лише дозволити їй виявитися.

Це період, коли людина може заново відкрити свою природу, свої бажання, свою здатність впливати на власну долю. І що сміливіше вона йде назустріч цьому внутрішньому вогню, то яскравішим стає її шлях.