Новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак: що чекає на Україну та світ

Новий прем'єр-міністр Великої Британії, Ріші Сунак, отримав свою посаду без боротьби та голосувань, що саме по собі є дивовижним та рідкісним випадком.

До того ж, він є наймолодшою людиною, яка обіймає цю посаду за всю історію Великої Британії – Сунаку 42 роки, та й його індуське походження не можна назвати традиційним для цього – ключового для країни – посту.

Але всіх зараз хвилює одне питання: як відобразитись діяльність Ріші Сунака на обстановці у світі загалом та Україні – зокрема. Про це розповідає астропсихолог Валентина Віттрок.

Прихід до влади у доленосний час

Ріші Сунак прийшов до влади у дуже цікавий – можна сказати, доленосний – в астрологічному сенсі час.

По-перше, перший день його перебування на посаді прем'єр-міністра співпав із сонячним затемненням, а це завжди дуже важливий момент – особливо з розрахунком на перспективу. Все, що відбувається в такий час, має тривалі наслідки, тому можна зробити висновок: діяльність Сунака на посаді прем'єр-міністра вплине на життя країни – а, можливо, й світу – на роки вперед.

По-друге, це сталося під час опозиції Урану до натального Урану говорить про новаторські пропозиції, які вноситиме на обговорення – з подальшим застосуванням – ідеї, які ще вчора здавалися неможливими у плані реалізації. Велика ймовірність того, що ці заходи виявляться непопулярними, недарма Сунака вже назвали "анти-Робін Гудом", який забирає гроші у бідних і віддає їх багатим. Однак шокова терапія – потужна зброя, яка часто дозволяє досягти вражаючих позитивних результатів.

По-третє, найсприятливіший період для Сунака-прем'єра настане у травні 2023 року, коли Юпітер увійде на знак Тельця: там його Сонце створюватиме підтримуючий трін до його ж натального Юпітера в Діві. До речі, це не перший випадок, коли в гороскопі прем'єр-міністра Великої Британії Юпітер перебуває у знаку Діви – там же він був і біля Терези Мей.

Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Гороскоп людини, покликаної вирішувати світові проблеми

Розглядаючи свій гороскоп Ріші Сунака, не можна не помітити, що він більш ніж вражаючий. Насамперед, у ньому має місце гексагон – шестикутник – із планет, що говорить про захист та потужну підтримку небес. Велика кількість присутніх там бісекстилів — позитивних змін аспектів — характеризує як людину, що любить навчатися і постійно набуває нових знань, гнучкого в прийнятті рішень, але при цьому володіє імпульсивним характером і підвищеною емоційністю.

Ріші Сунак з'явився на світі під знаком Тельця, яким зараз проходить Уран, який є одним з показників влади. До того ж, небесна вісь Телець-Скорпіон, на якій знаходяться місячні вузли, зараз перебуває у центрі уваги подій на планеті. Тільці і Скорпіони, причетні до цієї осі, зараз вирішують проблеми світової спільноти: до речі, президент США Джо Байден і король Великої Британії Чарльз III гороскопом є Скорпіонами.

Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Ріші Сунак та Україна

Мешканців України, де б вони зараз не знаходилися, цікавить питання про те, як політика нового британського прем'єр-міністра позначиться на російсько-українській війні.

Насамперед, необхідно звернути увагу на те, що в космограмі Сунака є опозиція Сонця до асцендента Путіна, а його натальний Місяць в Овні знаходиться в опозиції до Сонця Путіна. Це говорить про те, що новий британський прем'єр-міністр – на відміну від Трампа – не вважає російського тирана авторитетом і не має до нього жодної симпатії. Підтвердженням цих слів є його заклик до світових літер не допускати кремлівського диктатора на зустрічі G20, який він зробив ще під час боротьби за прем'єрське крісло з Ліз Трасс.

Щодо України, то у травні наступного року – із входженням Юпітера на знак Тельця, який є покровителем нашої країни, отримуватиме серйозну підтримку небес. До того ж, гороскоп Ріші позитивно резонує з гороскопом України – його натальний Юпітер перебуває у поєднанні із Сонцем нашої країни, яке перебуває у знаку Діви – на думку астрологів, це хлопець України не підведе.

Мила Корольова

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