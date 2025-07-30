Новий цикл Меркурія від 1 серпня 2025 року: що це принесе всім знакам зодіаку

Новий цикл Меркурія від 1 серпня / © Credits

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1 серпня о 02:41 (gmt+3) у 10⁰ Лева починається новий цикл Меркурія, активізуючи певні сфери життя представників усіх знаків зодіаку на найближчі 4 місяці. Цей новий меркуріанський цикл — наче запрошення проявити себе з вогником, говорити впевнено, мислити креативно. Він дає кожному знаку можливість висловити ідеї та прийняти сміливі рішення, підштовхує до блискучих промов, харизматичної комунікації, драматичних зізнань та сміливих думок, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Овен — 5 будинок (творчість, кохання, діти). Час сяяти, грати, творити

Меркурій запалює творче мислення, бажання грати, фліртувати, писати, висловлювати себе артистично. Ідеї народжуються легко та яскраво.

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Активізуються теми флірту, творчості, спілкування з дітьми, підвищується інтерес до романтики.

Прекрасний час для створення медіа-контенту, написання текстів, роботи з дітьми, запуску креативних проєктів, вираження себе через мистецтво.

Можливі романтичні розмови, обговорення творчих проєктів, визнання та впевнений прояв почуттів через слово.

Телець — 4 будинок (будинок, сім’я, рід). Розмови про сім’ю, рід, будинок

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Можливі важливі діалоги із близькими. Також ідеї, пов’язані з домашнім бізнесом.

Думки звернені до сімейних справ, дому, коріння. Може виникнути бажання говорити з батьками, наводити лад у сімейних справах.

Добре зайнятися сімейною історією, ремонтом, листуванням з родичами. Можливі внутрішні інсайти про походження та емоційне коріння.

Комунікація в сім’ї стає ключовою: варто уникати драматизму та висловлювати тепло.

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Увага спрямована на родові теми, сімейні розмови, роздуми про будинок. Сприятливо обговорювати переїзди, нерухомість, стосунки з батьками.

Близнята — 3 будинок (мислення, комунікація, навчання). Інформація, рух, контакти

Меркурій активує вашу інтелектуальну сферу, допомагає запуску блогу чи проєкту. Це може бути початок справ із родичами, сусідами, переговорами.

Це ваша оселя! Меркурій посилює жагу до знань, спілкування, поїздок. Слова стають сильним інструментом впливу.

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Можливі цікаві обговорення, журналістська активність, короткі курси з підвищення кваліфікації.

Ваші ментальні процеси будуть на піку: спілкування, навчання, поїздки, контент, тексти — все рухається вперед!

Прекрасний період для публікацій, презентацій, переговорів, розвитку блогу чи соцмереж.

Рак — 2 будинок (гроші, цінності, самооцінка). Ідеї для прибутку, фінансова впевненість

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Новий цикл Меркурія приносить бізнес-ідеї, розмови про гроші, усвідомлення власної цінності.

З’являється бажання аналізувати та обговорювати тему доходів, освоювати нові фінансові інструменти.

Мислення зосереджено на грошах, рухомому та нерухомому майні, самооцінці. Можуть прийти ідеї щодо монетизації навичок, розвитку власного бренду.

Корисно буде поміркувати: «У що я вкладаю свою енергію і як це відбивається на моїй самоцінності?»

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Гарний час для фінансового планування та будь-яких дій, спрямованих на підвищення матеріального добробуту.

Лев — 1 будинок (особистість, самовираження, імідж). Сила думки, заява про себе

Ваші слова, ідеї та рішення набувають особливої сили. Це момент особистого переосмислення, інтелектуального поновлення. Ви можете стати натхненником, речником, лідером.

Новий цикл запускає потужне оновлення особистих цілей, мислення, іміджу. Це період «розпакування» вашої особистості.

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Самовираження виходить на перший план — хочеться говорити яскраво, надихати, вести.

Прекрасний період для презентації важливого проєкту, роботи з мовою, біографією. Покажіть світові, хто ви! Впевненість, яскравість та ідейність — ваш інструмент впливу.

Чудовий час для прояву лідерських якостей, ваші слова потрапляють точно в ціль.

Діва — 12 будинок (підсвідомість, самотність, таємниці). Тихі ідеї, інтуїтивні прозріння

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Це час тиші, відпочинку від соціального шуму, духовного зростання… Думки йдуть у глибину.

Може виявитися бажання усамітнитися, писати щоденники, займатися медитацією та психотерапією, робити розстановки.

Гарний період для практики усвідомленості, занурення та вивчення прихованих аспектів розуму.

Це період інтуїтивних інсайтів, розкриття таємниць, активізації тіньової сторони життя.

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На зміну логічному мисленню приходить творча, образна — важливо, кому, що і коли ви кажете.

Терези — 11 будинок (друзі, спільноти, мрії). Командні ідеї, бачення майбутнього

Ви бачите перспективу та надихаєте інших, що допоможе стати лідером спільноти.

Виникає прагнення обговорення планів, мрій, роботи з групами.

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Сприятливо займатись соцмережами, колективними проєктами, впровадженням інновацій. Також брати участь у конференціях, освоювати сучасні професії, проявляти активність у медіа.

Чудовий час для створення стратегій, соціальних ініціатив.

Ви можете стати наснажливим лідером у команді, особливо через ідеї та переконання.

Скорпіон — 10 будинок (кар’єра, ціль, репутація). Слова впливають на соціальний статус

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Ви входите у період, коли ваш голос може формувати суспільні настрої.

Меркурій наголошує на професійних розмовах, репутації, позиціонуванні.

Комунікація фокусується на кар’єрі, цілях та професійному іміджі. Будуть успішними презентації, співбесіди.

Період підходить для стратегічного планування, обговорення цілей, громадських заяв.

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Можливі співбесіди, громадські виступи, обговорення стратегії.

Добре будувати кар’єру через слово — ораторські навички на висоті!

Стрілець — 9 будинок (філософія, подорожі, навчання). Місія, знання, далекі горизонти

Це час удачі у починаннях, великих ідей та широкої перспективи.

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Час мислити широко: навчання, викладання, публікації, філософські суперечки.

Думки розширюються до масштабів філософії, міжнародних тем, подорожей та навчання.

Чудовий час для опублікування, викладання, оформлення документів.

Можливе обговорення юридичних, освітніх тем, робота з міжнародними структурами.

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Натхнення надходить з подорожей, книжок, спілкування з людьми з іншої культури.

Козоріг — 8 будинок (трансформація, фінанси, інтимність). Глибина мислення, сила трансформації

Робота з ресурсами інших людей принесе добрі результати.

У фокусі — глибокі теми: психологічні процеси, ресурси, спадщина, інтимні стосунки, питання життя та смерті.

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Можливе обговорення спадщини, інвестицій, емоційних блоків.

Період підходить для терапії, глибоких розмов, магічних практик.

Добре обговорювати кредити, інвестиції, розпочинати дослідження.

Приходять важливі інсайти через «слова на межі» — відверті розмови із партнером.

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Водолій — 7 дім (партнерство, контракти, стосунки). Партнерські діалоги, контракти, рівність

Можливі нові ділові спілки, питання шлюби чи розлучення, і навіть публічні виступи, юридичні консультації Важливо слухати і висловлювати позицію ясно.

Обговорення у сфері взаємин, договорів, спілок виходять першому плані. Слово стає основою взаємодії.

Важливо покращувати партнерські взаємини та співробітництво, оформляти контракти, вести переговори. Все вимагає яскравої мови та чесного діалогу.

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Можливе залучення публічних чи ділових партнерів через харизму та впевненість.

Визнання, юридичні обговорення, презентація спільних проєктів будуть дуже ефективними.

Риби — 6 будинок (робота, здоров’я, повсякденність). Упорядкування життя, мови та справ

Ви можете організувати робочі процеси, навести лад у документах, справах, здоров’ї. На перший план виходить новий порядок дня.

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Меркурій активує робочі процеси, повсякденні турботи та увагу до здоров’я.

Добре зайнятися розкладом, комунікацією з колегами, оформленням завдань.

Можливі позитивні зміни у робочих структурах чи підходах до турботі про тіло.

Увага до робочих процесів, повсякденності, здоров’я.

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Чудовий період для налаштування режиму, спілкування з колегами, розвитку у сфері сервісу.

Раціональність та організація допомагають просуватися.