Осінь 2021: рекомендації астрологині на 23 вересня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в четвер.
Про те, на що в цей день варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.
Сонце переходить у знак Терезів, закликаючи людей — і світ загалом — до дипломатичного рішення. Час несприятливий для різких дій і швидких рішень — попередньо необхідно ретельно зважити всі за і проти.
Робота — як, втім, і суспільне життя — добре просувається тільки в тому разі, якщо йдеться про колектив — поодинці поставленої мети в цей час досягти не вдасться. У світовому масштабі Сонце в Терезах — знаку, який є головним миротворцем зодіаку — буде підштовхувати країни, які є вирішальними гравцями на політичній арені, до мирного співіснування і "відмовляти" від військових дій.
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