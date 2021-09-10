Осінь 2021: рекомендації астрологині на 11 вересня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в суботу.

Про те, на що в цей день варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

До транзитного Місяця в знаку Скорпіона приєднується Венера, яка аж до 8 жовтня буде відігравати важливу роль в сімейному і особистому житті кожної людини.

Так, 16 вересня вона створить напружений аспект до Сатурну в знаку Водолія, спровокувавши тим самим ревнощі і пов'язані з нею скандали. 24 вересня вона пройдеться опозицією до Урана в знаку Тельця, що призведе до прагнення до свободи, а до кінця місяця стане в напружений аспект до Юпітера. Такі "рухи тіла" Венери можуть призвести до того, що проблематичні шлюби, які, як кажуть в таких випадках, дихають на ладан, або зруйнуються, або перейдуть в нову якість — наприклад, стануть гостьовими.

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